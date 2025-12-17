吳文忻被揭露個人私隱發文狠批兼保留追究權 抗癌戰士新歌宣揚常感恩

吳忻熹（前名：吳文忻）自年初得悉乳癌擴散後，一直積極接受抗癌治療，更推岀新歌呼籲大家要常常懷着感恩的心。不過，最近吳忻熹收到不少網民私訊查詢「癌症-自救療法」治療，她對相關人士不尊重病人的個人私隱強烈遣責和不滿，並保留追究法律權利。

吳忻熹宣揚常懷感恩之心

吳忻熹發文抒發感受

吳忻熹於社交平台撰文：

「由於近來收到不少網民私訊我，問我是否在這間「癌症-自救療法」治療，本人對於負責人倩小姐的銷售方法和李會長的癌症五部曲療法不願置評，但對於他們不尊重病人的個人私隱強烈遣責和不滿，並保留追究法律權利！」

吳忻熹樂觀面對癌魔

剛剛完成化療療程的吳忻熹現正處於抗藥階段，需要轉服其他藥物，現時左胸仍然很大很硬，不過她不讓癌魔影響心情，又感謝身邊有很多天使的幫助。樂觀的她推出了新歌，提醒大家要常常保持感恩的心，又預告明年或推岀輕快版歌曲，一圓跳唱歌手夢之餘，找來了兩位女兒負責Rap，齊齊參與這項親子活動。