吳日言移英開餐廳 簽18年租約裝修現爭拗 拍片斥業主濫收清潔費

去年移居英國的41歲藝人吳日言，與丈夫Barry結婚後育有三名子女，一家人打算在當地落地生根，今年5月在英國倫敦西部雷丁（Reading）開餐廳，更表示與業主簽訂了長達18年的租約，以示有意長期經營。

吳日言拍片大呻自己遇到麻煩業主。（IG@yan512）

惟餐廳開業僅半年，吳日言卻拍片公開表示遇到「麻煩業主」，開口「數臭」對方，更留言表示：「好多人都想聽故仔，我就幫Mr Trouble開一個節目，講吓佢嘅故仔。多謝收看😆 #我的麻煩業主 #mrtrouble」。

吳日言展示業主傳來指責污糟的照片，但現場不見髒亂。（IG@yan512）

吳日言在片中直接稱該名業主為「Mr. Trouble」，指今年五、六月裝修的時候，已經收到對方的不合理濫收費用，「突然之間收到佢email，佢就話我啲裝修工人搞到烏煙瘴氣，好污糟邋遢。我諗如果真係我責任嘅話，我梗係會去清理返啦，睇吓係咪阻塞商場嘅通道呀，又或者真係整到啲地方好污糟邋遢咁。我就逐張相，逐張相打開睇。一打開啲相嘅時候，嘩！又真係好難接受喎」。吳日言上載相關照片，見到路邊地面並沒有垃圾，她更表示「我有嘗試返去搵返嗰幾粒塵，咁係就真係搵唔到。而且嗰度係條街嚟嘅。最尾呢，我就收到佢呢張單。Mr. Trouble！」而單據顯示，業主向吳日言收取114英鎊清潔費，折算約1,160港元。

單據顯示，業主向吳日言收取114英鎊清潔費，折算約1,160港元。（IG@yan512）