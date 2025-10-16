吳日言英國重操故業開餐廳 餐廳小紅書帳戶遭舉報下架

現年41歲嘅前歌手吳日言（Yan），上年與老公Barry及三名子女移居英國生活。吳日言除咗忙於照顧家庭之外，仲重操故業開餐廳，而餐廳亦已經喺8月試開業，吸引唔少居英港人幫襯。

喺噚日（15日），吳日言喺IG上載多個限時動態，因為餐廳有人包場，所以佢笑言自己唔使留喺屋企俾小朋友蝦：「今日係special day，好多年青人嚟咗我舖頭，坐滿晒，好開心！」由於年青人喺餐廳唱K及打麻雀，令佢好掛住香港話：「好似去咗香港卡拉ok咁......好正，返自己舖頭聽到廣東歌，班年青人喺度唱緊K，好miss香港嘅夜晚，通常夜晚先會唱K同飲嘢。」

另外，有網民發現吳日言喺小紅書為餐廳開設帳戶作宣傳之用，不過帳戶已經被舉報下架。有網民留言話：「舉報已經通過，這個賬戶查不到了」。

