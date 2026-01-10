吳映潔秘密誕女1年 囡囡首度曝光

【on.cc東網專訊】台灣36歲女星鬼鬼（吳映潔），從節目《我愛黑澀會》出道的她，憑亮眼外形圈粉無數，而去年初無預警宣布成為人母的她，對女兒「妹子」更相當保護，如今事隨着女兒迎來1歲生日，日前鬼鬼更罕見晒出女兒側面照，並感性道：「其實當媽媽當了一年快兩年，有一半時間是兩個心臟一起生活，有一半時間是兩個人類一起生活，很多妹子的第一次跟我的第一次並存，有了小孩真的是我再陪她長大一次，才知道原來我是這樣長大的」此外，鬼鬼亦感慨道：「有一個自己的小孩真的很幸福，我會好好努力工作，帶著妳看更多美好的事物，也會好好陪你度過…每個妳的魔幻時刻，謝謝愛著妹子的你們每一位。謝謝我自己靠自己能力好好愛妹子」。

