吳業坤奪飛躍進步男藝員再現激動樣 自嘲「點解咁樣衰」 太太濱口愛子拍片致謝晒流利廣東話

入行16年嘅吳業坤喺《萬千星輝頒獎典禮》奪得飛躍進步男藝員獎，曾經喺頒獎禮上喊到眼鏡鏡片一版霧氣嘅坤哥，由得知得獎後到上台都好激動，結果呢個神情再次成被網民cap圖討論，甚至連TVB官方facebook都用呢張相出post。得獎後嘅吳業坤都不忘轉發醜照，兼自嘲「點解咁樣衰」。

吳業坤喺台上感謝TVB「養足我咁多年」，並向一眾高層以及家人致謝。吳業坤又話由《超級巨聲2》到「做棋」以至主持兒童節目等都成就到佢今日，「人生嘅賽道冇終點，只要你爭氣繼續行，行落去一定會見到你所見到嘅風景。仲有，15年前「坤哥」呢個名，係一個好搞笑好低能嘅小朋友，但係15年後，「坤哥」呢個名，大家聽到之後係代表專業同認真」。

吳業坤同太太濱口愛子嘅愛犬「白湯」似乎唔知發生咩事

吳業坤喺台上向日籍太太濱口愛子交代會飲多兩杯，而「坤嫂」就留喺家中捕住電視機，拍片見證老公得獎一刻。得知坤哥得獎後，畫面外嘅濱口愛子相當激動，仲不停拍住二人愛犬「白湯」，但係「白湯」似乎唔係幾get到發生咩事，顯得一臉茫然。片段最後濱口愛子以日語及廣東話表示感謝，「坤嫂」用廣東話講「多謝大家」講得十分流利。

吳業坤太太濱口愛子以流行廣東話講「多謝大家」

