吳業坤聯同胡鴻鈞關楚耀胡諾言開Show 為大埔社區送上音樂祝福

香港人的人情味，總在最需要的時候閃閃發光。上月大埔宏福苑發生火災後，社區各界紛紛伸出援手，人間有愛，娛樂圈中幾位暖男歌手決定以最直接的方式送上關懷——用歌聲傳遞溫暖，為受影響居民同社區送上祝福，唱出正能量。

吳業坤、胡鴻鈞、關楚耀及胡諾言四位歌手，將於12月27日聯手舉辦一場特別的「星聲送暖 • 愛心音樂分享會」。這場音樂會並非普通表演，而是一個充滿愛心的行動。四位歌手希望以最真摯的歌聲，為受火災影響的街坊及社區，搭建一座音樂橋樑，凝聚善意，一起為這個冬日注入一股實在的暖流。

音樂分享會於下午2點半開始，於香港嘉里酒店舉行，演出達兩小時，門票定價為380港元，現已公開發售。是次活動的所有收益，在扣除必要成本後，將會全數撥捐「大埔宏福苑援助基金」及其他受惠機構，真正將樂迷及社區的支持，化為送到災民手上的一點心意、一線光明。

四位參與歌手表示，「好希望透過呢次機會，用自己擅長嘅音樂為社區出力、回饋社會。一份門票，唔單止可以聽到好歌，更係將祝福同援助直接送到有需要嘅人手中。」這個冬天，讓我們用愛心跟音樂，為受創的社區打氣，將溫暖及祝福，化作最實際的支持。