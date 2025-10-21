吳業坤為太太濱口愛子慶生！中環老牌西班牙餐館Olé 白色圓拱牆超浪漫 結他歌手現場演奏助興甜蜜放閃

吳業坤（坤哥）自2022年與日藉太太濱口愛子（Aiko）宣佈結婚，至今一直非常甜蜜。女方跟隨吳業坤移居至香港，更成為人氣KOL，經常出席各大公開宣傳活動及接拍廣告，跟上老公吳業坤的步伐頻頻搵真銀，令其在港人氣度大增。日前坤哥就為慶祝日藉太太濱口愛子的生日，特意精心挑選西班菜餐廳，更安排結他歌手現場唱歌浪漫助興，炒熱慶生氣氛，想知道邊間餐廳咁有氣氛就要看看以下Yahoo Food的內文介紹。

IG甜晒慶生合照盡顯浪漫

坤哥在Instagram日前發出帖文，當中分享了多張與Aiko的合照，當中除了慶生吃飯，還有去旅行及看演唱會等的甜蜜合照，更笑言：「唔鐘意成日特登放閃果種，但係生日點都要講聲お誕生日おめでとうございますー見せびらかすのは苦手だけどw」（日文意指：生日快樂－雖然我不擅長炫耀，哈哈），期後老婆Aiko亦在帖文留言「多謝大家！」，更連環出多個IG Story大晒慶祝生日的相片及結他歌手演奏的片段。

吳業坤分享與太太Aiko的慶生合照。（圖：Kwangorrrrrr Instagram）

坤哥有叫到招牌名物之一的酥炸西班牙 Padron 小青椒。（圖：Kwangorrrrrr Instagram）

中環老牌西班牙餐廳慶生

坤哥挑選的西班牙餐廳，雖然沒有在相關帖文中標籤地址，但是憑著餐廳環境的獨特性，不難發現這是位於中環的人氣老牌西班牙餐廳Olé，開業至今已27週年，由於餐廳裝潢份外特別，猶如置身於西班牙當地的地道小酒館般，餐廳內盡見白色圓拱形牆身、充滿西班牙風情的迷人掛畫、放滿酒樽的打卡旋轉樓梯及以陶瓷裝飾營造出濃厚的地中海氛圍，份外浪漫。更標榜提供「真正西班牙人味道」，供應多款地道美饌如西班牙Paella飯、酥炸Padron小青椒及蒜蓉欖油海蝦及塞哥維亞式烤乳豬、西班牙60個月風乾火腿等招牌名物，另外亦有於週末推出9道西班牙菜Weekend Brunch，可免費任食精選Paella飯，相當吸引。

另外餐廳最特別是設有現場樂隊演奏，多年來吸引不少客人前來慶祝生日及紀念日，記下浪漫一刻。只要預訂時提前通知，惠顧任何一款甜品，即可免費在碟上寫上「Happy Birthday」，更會有吉他歌手前來唱歌及彈吉他演奏西班牙歌曲，倍添浪漫氣氛。難怪就連坤哥也特別選址於此為太太Aiko慶生，還安排了黑朱古力軟糖伴及雲呢拿雪糕，送上生日的祝福，相信Aiko一定很開心！

Aiko享用的黑朱古力軟糖伴及雲呢拿雪糕，如慶祝生日更會寫上「Happy Birthday」。（圖：aikoooh_ Instagram）

慶祝生日，餐廳會有結他歌手前來為客人演奏及唱歌助興。（圖：aikoooh_ Instagram）

供應多款地道西班牙美饌。

有駐場結他歌手彈奏及獻唱西班牙傳統音樂及歌曲。

餐廳環境充滿西班牙風情。

Olé

地址：中環雪廠街 24-30 號順豪大廈 1 樓（地圖按此）

電話：2523 8624

營業時間：（星期一至五）12:00-15:00、18:00-22:00；（星期六、日及公眾假期）11:30-15:30、18:00-22:00

