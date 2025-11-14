黑色星期五優惠大合集！
吳沚默晒與《玫瑰戰爭》演員合照 原來背景厲害獲封「TVB才女」
吳沚默（Momo）畢業於香港浸會大學電影學院電影電視系，透過藝員訓練班入行，憑劇集《老表，你好hea！》醜女「烏笄」一角備受關注，亦有份演出《實習天使》、《白色強人》、《黃金有罪》、《刑偵12》等劇集。吳沚默同時係一名編劇，《老表，你好hea！》就將童年時與爺爺嘅經歷加入劇本，不僅演技出色，其編劇才華獲封「TVB才女」。日前，TVB下年重頭劇之一《玫瑰戰爭》於深圳拍攝戲份煞科，有份參演嘅吳沚默於社交平台PO出與楊茜堯、林夏薇、姚子羚、傅嘉莉、陳豪、陳展鵬等演員嘅合照；而原來，吳沚默就係《玫瑰戰爭》嘅作者。
吳沚默於帖文中提到，覺得自己好幸運可以走進故事飾演其中一個角色：「沒有哪個作者能像我這麼幸運 能夠親自走進故事世界裡飾演其中一個角色 結局那場戲，我全程腦子一片空白，心中有很多感慨，心跳亂到我都不認識自己了⋯⋯ 雖然越長大，越不習慣表達情感，很多情緒只能留在表演和寫作中，但現在我一定要說出來： 這是一個我很喜歡很喜歡的故事！ 感謝佳導讓故事成真🙌 感謝每一位導演編劇的努力🫶 喜歡每一個角色😍 期待每一朵玫瑰在故事中綻放🌹 還有我愛夏無雙～」唔少藝人都留言表示感謝吳沚默有個咁好嘅作品，林夏薇亦留言大讚吳沚默出色：「多謝你！你是出色的作家。」唔少網民留言表示估唔到原來吳沚默咁勁：「原來她這麼有才啊，厲害」、「天啊，她居然是《玫瑰戰爭》的編劇」、「真係好叻女」、「啊我看過挺多她的劇啊。她居然還是作者啊」等等。事實上，吳沚默除咗係編劇，亦曾推出長篇小說及旅遊文學，2010年及11年，先後獲得「香港青年文學獎小說高級組」亞軍及「香港青年文學獎散文高級組 」冠軍。
