吳浩康被網民半夜留言唱歌滋擾 高EQ回應︰我諗唔使我出聲

TVB音樂綜藝《聲秀》早前爆出參加者林錦興（小林）自稱被淘汰後遭導師吳浩康Deep出言侮辱，後來TVB將吳浩康當日嘅評語片段足本公開以作交代。唔少網民認為總算還吳浩康一個清白，更大讚Deep講得得體而且出自真心。

吳浩康

吳浩康向林錦興講咗一番肺腑之言

成為「職安真漢子」之後，吳浩康總算一洗過去負面形象，當然多少都同佢待人處事比以前成熟有關。日前有網民故意滋擾吳浩康，但係Deep以高EQ方式回應。

早前有網民於社交平台發文寫道「俾吳浩康x ，贏咗99.9％香港人」，並貼出自己同吳浩康私訊對話內容嘅截圖同錄音。從對話截圖所見，網民於凌晨2點幾發訊息俾吳浩康查詢學唱歌收費事宜，而Deep事隔一日未有回覆。網民於是再留言追問，吳浩康就回覆話「唔好意思，我有嘢忙緊……同埋你凌晨打嚟問學唱歌，都未必咁快覆你。」

吳浩康被無聊網民滋擾

網民之後再將兩段唱歌錄音send俾吳浩康，後來Deep以語音回覆，語氣平靜地話「唔好意思，你可唔可以唔好send呢啲嘢嚟？我而家有嘢做緊，聽到電話響，聽吓你講乜嘢，點知你喺度唱歌，你想做乜嘢？」。唔少人都幫口鬧爆該網民，而吳浩康就留言話「我諗唔使我出聲，感謝大家！」。

吳浩康親自留言話「我諗唔使我出聲，感謝大家！」

其實該網民嘅帖文寫道「我知你都係眼紅我唱你首歌好聽過你，所以先至嬲嬲豬。」之外，再前一篇已經話「早兩晚凌晨打比牙Deep 諗住問吓佢可唔可以跟佢學唱歌 幫補下佢生計咁話 我見佢兩日都唔覆咪關心下佢係唔係喺地盤開緊工🙏啊點知佢真係復我 咁趣怪 不過牙Deep紅得起就唔會喺度覆我啦 你會唔會見張學友陳奕迅會覆我whatsapp?」，係咪挑爨？唔難理解啦。

