專訪｜吳肇軒：世間太多紛擾，食字笑話何必求意義
吳海昕朝聖韓韶禧見面會 被抽中上台擊掌轉圈圈
【on.cc東網專訊】「文青女神」吳海昕（Sofiee）是韓國「最美小三」韓韶禧的粉絲，近日韶禧在港舉行粉絲見面會，Sofiee也有參與，還被抽中上台跟偶像一齊玩遊戲，成追星贏家。昨日（8日）Sofiee在社交網上載當日見面會的相及片分享喜悅，她表示：「人生第一次去fans meeting，竟然可以同韶禧喺台上轉圈圈，偷偷地喺台下面喊咗好耐。多謝各方善心朋友幫我影毒毒照，多謝坐我後面兩位天使小情侶，多謝韶禧讓我變得更忠於自己。」片中見Sofiee與韓韶禧玩贏遊戲後開心到不停擊掌及轉圈，難怪Sofiee笑言：「我唔會再洗手。」不少網民留言讚她幸運，其圈中好友蘇皓兒更笑她：「開心到模糊」，她回覆謂：「下次有孔劉陪你去。」
