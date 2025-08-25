53歲吳美珩「古典美人」罕見露面！與Do姐鄭裕玲、顧紀筠、宣萱好姊妹們「六美聚首」，真實的美貌與智慧並重

近日，鄭裕玲分享合照，指在努力兩年半後，和好友們終於能齊腳見面，而她的好友們包括顧紀筠、宣萱、吳美珩、丘凱敏和劉曉彤。合照不但令人驚訝，走智慧路線的人身邊都是同頻的朋友，也驚訝這六人確是美貌與智慧並重，無論外表或腦袋，經過年月都更好看，皆因人人都有各自的保養法。

67歲的鄭裕玲 Do姐，單是看她在節目「Do Show」的打扮，就知道她對自己的身型很嚴謹，否則那些slim cut，真的不是人人能穿。鄭裕玲長期都保持早睡早起的習慣，每天也會做運動，早在十年前就開始嘗試空中瑜珈。不斷試新事物，也不斷吸收新知識，想必就是保持活力的方法。

62歲的顧紀筠（顧老闆），數月前TVB台慶又再次現身擔任司儀，狀態之好確是令人為之羨慕。無論是皮膚或身型均是保養得宜，氣質仍然優雅，轉數快當然不在話下。在云云保養程序中，她特別重視防曬和缷妝的部分。她分享指在電視台工作時，習慣用條裝粉底和質地較粗糙的缷妝膏，容易缷得不夠徹底，後來轉用缷妝油後，皮膚也變好了。

56歲的劉曉彤一直是走笑匠路線，而很多人都說，一定有相當的智慧才能成為出色的笑匠。2006年左右就淡出娛樂圈，及後轉往醫療界發展。在2023年曾在YouTube開設頻道「Belle醫姨」，以輕鬆有趣的方法分享醫療保健資訊，可惜在一年前就未有再更新。從小到大我喜歡研究化妝品和護膚品的劉曉彤，曾說很喜歡出席化妝品牌活動，甚至有個小癖好是在半夜拿化妝品來玩，試完會感到平靜，成為她的減壓方法之一。

剛過55歲生日的宣萱，近年無論是說英語，還是回應和古天樂相關的事，或是最近接受方健儀的訪問，當中的大方、有深度、得體但又搞笑的模樣，不但圈粉不少，甚至也成為備受喜愛的智性女性榜樣。除了工作，她對自己的飲食也同樣嚴謹，起床後先喝暖檸檬水，清潔腸道，在運動後才吃早餐。早餐多吃粟米片、雞蛋和牛油果，晚餐她通常把澱粉量減低，再以三文魚沙律增加飽腹感。

53歲的吳美珩，是今次合照中討論度最高的一位。上一次六美差一點點齊人，要數到2023年，四人為Do姐送上蛋糕，慶祝「The Do Show」開台，獨欠吳美珩，於是這次齊人份外開心。吳美珩在2001年和台灣富商王華麟結婚，誕下女兒後成為全職媽媽，後來再添了兒子。宣萱曾勸吳美珩復出，但對方只用微笑emoji回覆，應該想專注照顧家庭，也暫時未有機會了解其護膚祕密。

50歲的丘凱敏是六人中最年輕的一位，過往是電台節目主持，也是大型活動的主持，一直以大方有氣質，轉數快見稱。對比多年前的照片，其實丘凱敏的變化不大，她對美和保養也有一種執著。多年前，她聯同化妝師Annie G.和營養師Joanne一同推出新書《女皇駕到》，找來二十人擔任模特兒進行大改造，而她當時就強調了愛美也要有底線：「不建議整容，護膚做到就做，割雙眼皮可接受，有危險性的就不建議。不要太人工化，現在的年輕人都一模一樣，不要一窩蜂去整，弄得個個樣子差不多。」

Do姐鄭裕玲與安孝燮、李敏鎬同框，知性魅力全開！建立優雅自信氣場，來參考Do姐幹練穿搭

