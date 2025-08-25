港大 AI 模型辨識精子受精能力
53歲吳美珩「古典美人」罕見露面！與Do姐鄭裕玲、顧紀筠、宣萱好姊妹們「六美聚首」，真實的美貌與智慧並重
近日，鄭裕玲分享合照，指在努力兩年半後，和好友們終於能齊腳見面，而她的好友們包括顧紀筠、宣萱、吳美珩、丘凱敏和劉曉彤。合照不但令人驚訝，走智慧路線的人身邊都是同頻的朋友，也驚訝這六人確是美貌與智慧並重，無論外表或腦袋，經過年月都更好看，皆因人人都有各自的保養法。
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報
67歲的鄭裕玲 Do姐，單是看她在節目「Do Show」的打扮，就知道她對自己的身型很嚴謹，否則那些slim cut，真的不是人人能穿。鄭裕玲長期都保持早睡早起的習慣，每天也會做運動，早在十年前就開始嘗試空中瑜珈。不斷試新事物，也不斷吸收新知識，想必就是保持活力的方法。
62歲的顧紀筠（顧老闆），數月前TVB台慶又再次現身擔任司儀，狀態之好確是令人為之羨慕。無論是皮膚或身型均是保養得宜，氣質仍然優雅，轉數快當然不在話下。在云云保養程序中，她特別重視防曬和缷妝的部分。她分享指在電視台工作時，習慣用條裝粉底和質地較粗糙的缷妝膏，容易缷得不夠徹底，後來轉用缷妝油後，皮膚也變好了。
56歲的劉曉彤一直是走笑匠路線，而很多人都說，一定有相當的智慧才能成為出色的笑匠。2006年左右就淡出娛樂圈，及後轉往醫療界發展。在2023年曾在YouTube開設頻道「Belle醫姨」，以輕鬆有趣的方法分享醫療保健資訊，可惜在一年前就未有再更新。從小到大我喜歡研究化妝品和護膚品的劉曉彤，曾說很喜歡出席化妝品牌活動，甚至有個小癖好是在半夜拿化妝品來玩，試完會感到平靜，成為她的減壓方法之一。
剛過55歲生日的宣萱，近年無論是說英語，還是回應和古天樂相關的事，或是最近接受方健儀的訪問，當中的大方、有深度、得體但又搞笑的模樣，不但圈粉不少，甚至也成為備受喜愛的智性女性榜樣。除了工作，她對自己的飲食也同樣嚴謹，起床後先喝暖檸檬水，清潔腸道，在運動後才吃早餐。早餐多吃粟米片、雞蛋和牛油果，晚餐她通常把澱粉量減低，再以三文魚沙律增加飽腹感。
53歲的吳美珩，是今次合照中討論度最高的一位。上一次六美差一點點齊人，要數到2023年，四人為Do姐送上蛋糕，慶祝「The Do Show」開台，獨欠吳美珩，於是這次齊人份外開心。吳美珩在2001年和台灣富商王華麟結婚，誕下女兒後成為全職媽媽，後來再添了兒子。宣萱曾勸吳美珩復出，但對方只用微笑emoji回覆，應該想專注照顧家庭，也暫時未有機會了解其護膚祕密。
50歲的丘凱敏是六人中最年輕的一位，過往是電台節目主持，也是大型活動的主持，一直以大方有氣質，轉數快見稱。對比多年前的照片，其實丘凱敏的變化不大，她對美和保養也有一種執著。多年前，她聯同化妝師Annie G.和營養師Joanne一同推出新書《女皇駕到》，找來二十人擔任模特兒進行大改造，而她當時就強調了愛美也要有底線：「不建議整容，護膚做到就做，割雙眼皮可接受，有危險性的就不建議。不要太人工化，現在的年輕人都一模一樣，不要一窩蜂去整，弄得個個樣子差不多。」
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
潮流熱話：
Aesop香水新作「詠香水」登場！花與茶香之間的明亮香氣，更首度攜手珠寶大師推限量耳飾
Diptyque香水新成員Orphéon系列限定登場！雪松木、杜松子，還有茉莉花香的巴黎爵夢香調
其他人也在看
今晚有歌廳 ｜林子祥葉蒨文分享簡約生活哲學 親揭不接觸社交媒體背後真相
阿Lam、Sally這一集主力分享生活哲學，二人自揭不接觸社交媒體背後真相！Sally笑言自己幾乎不會花時間Post相上社交平台Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
潮語｜「Delulu」、「Skibidi」被列入劍橋詞典？00後常說的流行語，到底點解？
潮語何其多，當你還在問什麼是「sldpk」，00後在說的「delulu」、「skibidi」已經被權威的劍橋詞典納入其中。近日，劍橋詞典宣布新增超過6,000個詞彙，當中一些更是流行用語，如「delulu」、「skibidi」、「tradwife」、「quiet quitting」等。當你在社交平台上，看到理解不能的用語時，現在都可以在劍橋詞典裡找到官方解析了！Yahoo Style HK ・ 1 小時前
影帝梁家輝「片場溫柔照顧年輕演員」暖到登熱搜！ 網嘆：根本當成女兒寵
67歲影帝梁家輝近日因電影《捕風追影》的一段幕後佳話，再度成為網路關注焦點。女演員曾涵煜在社群分享，某次她蹲在片場吸菸區，一邊抽菸一邊玩手機，怎料梁家輝主動上前輕聲提醒：「妹妹，妳這麼漂亮的女孩子，不該這個姿勢抽菸的。」隨後遞上一張摺疊椅，示意她坐下休息。姊妹淘 ・ 17 小時前
Jisoo看奈良美智展覽，穿搭單品全解析：手拿全新Lady Dior手袋，「綠色四葉草」設計細節超搶鏡
BLACKPINK 成員 Jisoo 日前去欣賞日本藝術家奈良美智的展覽，全身穿搭立刻成為焦點，特別是她手上那款全新的 Lady Dior 手袋，包身獨特的「綠色四葉草」設計，格外搶鏡！Yahoo Style HK ・ 23 分鐘前
金泰希鏡頭前淚崩！育兒5年認「壓力巨大」 Rain太寵女兒：對孩子什麼都說好
韓國女神金泰希睽違15年登上談話節目《You Quiz》，難得在鏡頭前落淚分享婚後生活。她坦言為了照顧兩個女兒，整整5年幾乎耗盡所有精力，更直言「比起生孩子，養孩子更辛苦」，因為壓力太大，有時會忍不住宣洩在媽媽和老公身上，真實告白引發許多媽媽共鳴。姊妹淘 ・ 18 小時前
聲音沙啞無力強撐！沈玉琳血癌病倒前畫面曝
[NOWnews今日新聞]藝人沈玉琳日前證實罹患血癌，目前正在積極治療中，讓外界都非常擔心。而一直以來在節目中都面帶笑容的他，近日於Facebook發文透露在7月底錄製《11點熱吵店》時，就已經感到不...今日新聞 娛樂 ・ 1 天前
55歲郭可盈與女兒巴黎合影被讚似兩姊妹 晒名牌戰利品驚人購物力震驚網民
郭可盈與林文龍因合作拍攝TVB劇集《萬里長情》定情，於2004年結婚，育有一女林天若（Tania），生活幸福美滿，不時帶住女兒外遊見識世面。日前，郭可盈於社交平台分享一家三口歐洲旅行嘅全家福，並大方展示自己名牌店嘅戰利品，顯示出她驚人嘅購物力。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
港15所全國重點實驗室授牌 科研能力獲中央認同 特首：聚全球人才
國家科技部批准在香港成立15間全國重點實驗室，國家科學技術部部長陰和俊昨來港授牌時表示，這是國家對香港科研實力、創新能力，以及發展潛力的高度認可和充分信任，更是中央寄予香港科技界的殷切期望和艱巨使命，行政長官李家超指出，獲得國家科技部批准成為全國重點實驗室，證明團隊在基礎研究、技術創新、關鍵核心技術攻關具一流水平。信報財經新聞 ・ 6 小時前
「潦草化妝法」爆紅吸引逾百萬人讚好，3分鐘完成全妝！懶人必學快速妝容教學，只需用到粉底＋腮紅棒
最近在網上大熱的「潦草化妝法」正席捲社交平台，百萬網紅LENA拍攝的教學短片甚至超過了4千多萬的觀看次數，相當誇張！「潦草化妝法」僅靠粉底與腮紅棒這兩件單品，便可於3分鐘內完成一個精緻的偽素顏妝。不同於傳統化妝程序，透過幾個重點手法上妝，看似隨性卻能瞬間提亮膚色，打造出一種天生好膚質的妝容！Yahoo Style HK ・ 53 分鐘前
特朗普推動家具關稅調查！美國零售商股價重挫
美國總統特朗普近日宣布，正在對「進口到美國的家具」展開重大關稅調查，為可能針對該行業加徵關稅做好準備。此舉立即引發市場震盪，多家家具零售商股價在紐約盤後交易中大幅下跌。鉅亨網 ・ 1 天前
香港Cafe｜香港10大高質咖啡店推介 資深咖啡比賽評審主理/本地自家烘焙/精品朱古力
香港除了Cafe多，Cafe更是非常高質！而且間Cafe賣點都有所不同，好像有些有資深咖啡師坐陣、有些甜點出色、有些則引入香港少見的豆子等等，要數香港cafe實在多如繁星，今次先推介10間，想知還有哪些Cafe出色，記得不要錯過Yahoo Food的報導！Yahoo Food ・ 1 小時前
法國召見美國大使、特朗普親家公庫什納 稱其言論「不可接受」
【彭博】— 法國外交部對美國大使查爾斯·庫什納提出罕見批評並將召見這位由美國總統特朗普派駐巴黎的特使，此前這位特朗普的親家公指責法國當局對待反猶太主義態度鬆懈。Bloomberg ・ 23 小時前
MAMA香港2025｜11.28-29登陸啟德主場館 一文睇清購票詳情、豪華演出陣容、入場離場/交通安排（持續更新）
韓流年度音樂盛事MAMA（Mnet Asian Music Awards）頒獎典禮終於重臨香港，今年將於11月28及29日假啟德主場館舉行！MAMA每年都讓重量級K-POP頂尖歌手及當紅偶像團體聚首出席兼表演，為粉絲們帶來震撼難忘的K-POP盛會！Yahoo 旅遊 ・ 23 分鐘前
Amazon優惠｜M4 Mac mini 返校季回歸歷史低點，HK$3,900 入手超強小電腦
去年推出後即大熱的 M4 Mac mini 在返校季回歸到了歷史低點！目前這款產品正在 Amazon 上以低至 US$499 的價格促銷，換算過來最低大約 HK$3,900。Yahoo Tech HK ・ 9 小時前
以巴戰爭 │加沙醫院遇襲四名記者身亡 至今最少 217 新聞工作者遇害
以色列今日（25 日）再向加沙的醫院設施空襲，造成最少二十人喪生，包括最少四名記者。遇害記者來自半島電視台、路透社及美聯社等主流媒體，以軍今次否認以記者為目標，國際記者聯盟指出，自 2023 年以巴戰爭爆發以來，至今已有最少 217 名新聞工作者殉職，聯盟譴責暴行，並要求立即展開調查。Yahoo新聞 ・ 11 小時前
張佳添否認同甄采浠拍拖 直認想做單身貴族不談戀愛
歌手海兒、張佳添與周國豐等，今（24日）於將軍澳電視城為TVB節目《中年好聲音4》「香港賽區最終海選」面試參賽者。張佳添早前被拍到跟甄采浠約會，攬腰搭膊頭又疑似一杯咖啡兩份飲，被指已拍拖一年，對此，他笑言：「一張相就話係真命天女，節目令我有『浪子情人』外號，要多謝樂易玲再送『冇腳雀仔』稱號，歡迎大家繼續咁叫佢，只要唔係冇雀仔就得喇！（咁係咪同甄采浠拍拖啫？）我哋識咗好耐，工作上都有合作。（地下情一年？）報道歸報道，我同佢識咗好耐，係『膊頭之交』，佢都係『冇腳雀仔』，兩隻雀仔喺空中遇到咪望下海，都唔想令佢失去市場，所有才俊型男都可以追佢。」東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
44歲蔡依林9:30早睡習慣保養出逆齡發光肌！網友高呼：淡妝還是美得像剛出道？
台灣天后蔡依林保養秘訣，竟在於每晚 9:30 入睡，作為工作極忙台灣天后蔡依林保養秘訣，竟在於每晚 9:30 入睡，作為工作極忙的天后而言實在是太自律了！昨晚凌晨還在滑手機的你，皮膚愈來愈粗糙、眼袋又更深更沉了嗎？快來學習蔡依林的變美法則，不需花大錢也能養成「不老」好膚質及「閃閃發亮」的狀態！的天后而言實在是太自律了！昨晚凌晨還在滑手機的你，皮膚愈來愈粗糙、眼袋又更深更沉了嗎？快來學習蔡依林的變美法則，不需花大錢也能養成「不老」好膚質及「閃閃發亮」的狀態！Yahoo Style HK ・ 1 天前
【OK便利店】零食、飲品、雪糕激筍推介（即日起至31/08）
OK便利店推出新一輪激筍推介，零食、凍飲、雪糕繼續放送！YAHOO著數 ・ 21 小時前
一田優惠｜一田夏日購物賞！全線勁減低至1折/首推會員$1好貨換購/$20激筍專區/買一送一專區/35週年$35感謝專區 多款美食都有優惠！
還記得去年被一田購物賞「洗版」的盛況嗎？今年的夏日購物賞將於8月29日至9月7日再度登場，這次優惠力度比以往更猛烈！不只有萬件商品低至1折，還首推會員專屬「$1換購」！於購物賞深受顧客喜愛的「$150換購專區」、「$20激筍專區」、「買一送一專區」及「35週年$35感謝專區」，陣容加碼至近200款產品以超抵價發售，選擇更豐富、搶購更盡興。Yahoo Food ・ 22 小時前
陳茵媺暑假過後增磅 想偷走去游水被仔女斷正
【on.cc東網專訊】視帝陳豪太太陳茵媺（Aimee）整個暑假為子女忙到團團轉，在加拿大享受親子樂，暑假臨近尾聲，她終於找一天是為自己，她表示趁周六子女未起床時，決心擠出時間做運動，她表示：「在星期六孩子們起床前運動一吓，差點就去游泳池游泳，但是孩子醒了。」她p東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前