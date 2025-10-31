吳若希PO愛貓短片意外曝光名牌手袋櫃 曾拍片晒炒價30萬私人珍藏

吳若希（Jinny）雖然已經係兩孩之母，但仍積極發展自己嘅事業。繼劇集《香港人在北京》被激讚演技自然，近日熱播劇《巨塔之后》嘅表現亦被大讚，其傷心演繹感動觀眾，有網民更指吳若希係近年少數唱得又演得嘅歌手。吳若希日前於社交平台分享愛貓嘅動態短片，與網民分享貓貓嘅可愛神情，表示：「有啲亂，但好可愛。」不過，其名牌手袋櫃意外曝光，引起網友熱議。

從動態短片中看到，貓貓藏身於四層櫃子，其中三層放滿名牌手袋，估計總值破百萬，可見吳若希絕對係一名小富婆。過往，吳若希曾拍片分享自己喺購入名牌袋方面嘅心路歷程，表示自己21歲前係對名牌手袋冇追求，直至2014年開始賺到額外錢而正式踏上名牌手袋之路。吳若希曾表示自己豪花7萬8訂製手袋，由配件、顏色和針線都係自己去挑選；另外喺去年5月就購入一袋難求、炒價超過30萬嘅款式，寫道：「獎勵自己今年那麼勤力，買了人生第一個藍盒子。」

