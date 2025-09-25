吳謹言疑刪領證官宣文爆婚變 洪堯現身親認關係

【on.cc東網專訊】內地花旦吳謹言與藝人老公洪堯去年9月宣布結婚，今年3月兩人就被拍到推BB車出巡，間接證實雙喜臨門。豈料結婚剛滿1年，兩人昔日嘅官宣領證文突然消失，遭懷疑婚變。對此，洪堯都急急親上火線解釋。

吳謹言與洪堯去年9月同步晒出領證照宣布結婚，並互相標註，當時轟動內地演藝圈，點估到結婚1年，就被發現官宣領證文已消失於彼此社交網，話題「#洪堯疑似刪除和吳謹言官宣結婚博」火速登上熱搜，引發外界揣測婚姻可能觸礁。眼見輿論愈演愈烈，洪堯索性今早（25日）8點幾就親自發文回應：「別天天疑似這疑似那了，好着呢，非常好。」破除婚變謠言。

原來洪堯社交網有設置「僅展現一年內」貼文，吳謹言仲短，超過半年就睇唔番，所以已滿1年嘅官宣結婚文先會被隱藏，而非被del post，令大家虛驚一場。

