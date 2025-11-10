63歲吳鎮宇用樂悠咭搭巴士險被趕下車？帥氣幽默Keep Young魅力心態：鞋要穿到變黃才有型

吳鎮宇和樂悠咭有什麼關係？下月將迎來64歲生日的吳鎮宇，已經符合資格，可以享用樂悠咭的2元乘車優惠了。近日，他在用樂悠咭搭巴士，險被趕下車，被懷疑冒用「樂悠咭持有人」。吳鎮宇以一貫幽默分享趣事：「我天生如此。」

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報

戴著漁夫帽的吳鎮宇用樂悠咭搭巴士。

60歲就可以申請樂悠咭，即是假如藝人們會乘坐交通工具的話，很多我們覺得保養甚佳的人，都已經可以享用2元乘車優惠，63歲吳鎮宇是其中一位。日前，他戴著漁夫帽，素顏乘巴士。在拍樂悠咭後發覺車長有不爽的表情，他想是自己外表太年輕，笑言差點被趕下車：「我解釋我不是故意的，天生如此，請看我身份證。」他拿出身分證，證明自己是樂悠咭的持有人。

廣告 廣告

WUHAN, CHINA - DECEMBER 18: Actor Francis Ng Chun-yu attends the road show of the film "The Prosecutor" on December 18, 2024 in Wuhan, Hubei Province of China. (Photo by VCG/VCG via Getty Images)

有很多人稱吳鎮宇為「不老男神」，為此他大多不喜不悲，認為影迷有分顯性和隱性，現在因為有了網絡，才多了顯性支持者：「多了人用『男神』一字，其實不也是這樣，什麼都看化一點。」他對穿搭相對有研究，喜歡收藏衣物，穿得最久的單品穿了十多年以上，打算在兒子長大後，把收藏轉贈給他：「衣服穿得久有感情，鞋子由白色穿到變黃色才有型。」

每次有拍攝或出席活動，吳鎮宇都在極佳狀態。

作為演員，吳鎮宇每次有新戲時都是一百二十分的好狀態，七年前《逆流大叔》首映禮，健碩身型穿黑西裝加墨鏡，比一眾年輕演員更有型。當時為了拍攝《逆流大叔》、《東方華爾街》、《洩密者》及《家和萬事驚》，他增肥10公斤，豬肺湯做早餐，再煎糯米雞，身重高達74公斤，再在一個月用運動減去8公斤。減肥，沒有捷徑。

吳鎮宇多次為拍攝增肥再減肥。

對於保養和飲食，他曾分享自己很愛吃，就算減肥時期也不戒口，下午一杯珍珠奶茶，晚飯後再來啤酒：「但你愛吃就要做運動，減肥就是要運動，愛吃就吃，但吃得多之後一兩天就要休息。」

HONG KONG, CHINA - JANUARY 06: Actor Francis Ng Chun-yu poses during a media activity for film 'Line Walker 2' on January 6, 2019 in Hong Kong, China. (Photo by Visual China Group via Getty Images/Visual China Group via Getty Images)

林青霞71歲生日，仍然傾倒眾生的魅力！由「東方不敗」變「東方不老」：心態是最好的保養品

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

明星魅力：

44歲全智賢緊緻肌膚、川字腹肌比少女還少女！兩孩靚媽的保養祕密：把運動變成呼吸一般的存在

54歲朱茵仍是甜美動人的「紫霞仙子」！保養習慣是避免節食：減肥會心情不好，為何要這麼辛苦

43歲林依晨產後氣息超好如少女！兩孩靚媽的養生保養法：「黃金5秒」鎖水法＋吸收好油脂食材