吳雨霏獲邀體驗網球盛事UTS亞洲首站 與網球甚有淵源

全球矚目的創新網球賽事「Chubb Ultimate Tennis Showdown」亞洲首站於昨日及今日（14日及15日）兩日在啟德體育園啟德體藝館盛大上演。主辦方UTS等邀請各界網球愛好者一同參與，並特別邀請與網球淵源甚厚的吳雨霏（Kary）於昨日到場觀賞首日賽事，與現場觀眾一起感受體育賽事與娛樂融合的活力！

Ultimate Tennis Showdown（UTS）是嶄新的國際網球盛事，獨有的創新規則及節奏明快的賽制，緊張刺激的網球比賽增添娛樂性，融合體育賽事與娛樂的「Sportainment」。今年UTS首度進軍亞洲，以香港作為首站。

Kary吳雨霏熱愛欣賞網球賽事，昨日獲邀出席「Chubb UTS Hong Kong 2025」首日賽事感到興奮，Kary更於早前參加了大會的互動遊戲，獲得自己專屬的「球星閃卡」。Kary更分享她對於網球運動、教練精神、家庭影響與傳承價值的體會。

Kary表示：「UTS創新規則，節奏快，是充滿娛樂性的網球比賽。首次在香港舉行，而且是亞洲首站，我能夠在香港參與國際級運動盛事，很開心和榮幸！」她的丈夫亦曾是代表香港出賽的網球運動員，現在亦會經常與Kary和孩子分享網球的魅力，除了講求技術和耐力之外，還有傳承精神。Kary從中體會：「網球不僅是一項運動，它還教會我堅持和韌性，以及加深我與孩子們的聯繫。無論是在場內還是場外，網球都讓我學會在生活和家庭中面對挑戰時，用心平衡和調整心態，這對追求夢想至關重要。」

香港網球新星黃澤林（Coleman）有份出戰「Chubb UTS Hong Kong 2025」，Kary對賽事十分期待，並表示：「Coleman在網球歷史上屢創佳績，他的故事極具鼓舞性，不斷的突破激勵了許多人，包括我自己。我相信，不要放棄任何機會，因為所有事情都有可能實現，我們也希望能把這種堅毅的精神傳遞給下一代。」

