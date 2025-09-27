吳青峰曾想放棄歌手夢 因呢個人重拾勇氣

【on.cc東網專訊】台灣歌手吳青峰與齊豫合作的歌曲《一念之間》早前推出，獲大批歌迷支持。青峰透露今次合作其實緣起6年前二人一起拍攝《歌手2019》，當時他向齊豫提出：「姐，要不要寫詞給我譜曲？」而今年齊豫邀請青峰擔任演唱會嘉賓後，便開始動筆。青峰直言收到歌詞後被感動到淚流滿面，立即譜出抒情及快節奏，兩種截然不同的曲，最後決定以「雙版本」發行，笑稱這個決定本身就是「一念之間」。

青峰坦言自己曾在2009年一度想放棄歌手路，當時是齊豫的演唱會讓其重拾勇氣，多年後首度合作，他亦十分尊重齊豫的錄音習慣，特意早起陪伴錄音，期間齊豫誤將「交淺言深」的「交」唱太高音，青峰還即場發揮幽默本色，逗得齊豫笑說：「你這小孩，哪來那麼多梗。」

