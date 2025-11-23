吸力大就夠乾淨？ECOVACS X11 PRO OMNI 開箱實測，香港首部「無限續航」洗地機械人顛覆你想像！

今次 AD 研究所為大家開箱實測最新推出嘅 ECOVACS DEEBOT X11 PRO OMNI！好多人揀掃地機械人仲停留喺「吸力越大越好」嘅舊觀念，但 ECOVACS 呢部新機就強調吸力同風量嘅完美平衡先係王道。影片會深入探討呢部號稱香港首部「無限續航」嘅滾筒式洗地機械人，睇下佢點樣由傳統嘅「拖地」進化到真正嘅「洗地」，係咪真係可以幫大家徹底解放雙手，成為未來家居清潔嘅神器。

影片會從用家最基本嘅清潔需求出發，詳細測試 X11 PRO OMNI 嘅各項創新功能。重點會放喺佢獨特嘅滾筒式洗地技術，睇下清潔效果同傳統拖地機械人有咩分別，係咪真係可以處理頑固污漬。同時，亦會驗證佢所講嘅「吸力同風量完美配合」係咪真係比單純追求高吸力更有效率。另外，影片亦會深入研究佢嘅「無限續航」功能，解釋背後原理同實際應用上嘅便利性，最後會總結呢部機嘅創新技術係咪物有所值，同埋點樣可以真正幫到香港家庭解決日常打掃嘅煩惱。



