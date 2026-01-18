吸引旅客 中大學者倡新設施與社區細節結合 滿足不同客群

【on.cc東網專訊】港府早前透露2025年訪港旅客達4,990萬人次，其中海外旅客比例增加，佔26%，內地旅客則佔74%。香港中文大學地理與資源管理學系助理教授陳宗誠表示，現時旅客大致分為兩類，一類是會到訪主要景點；另一類是傾向尋求特定主題或深度體驗。他認為，旅遊規劃需巧妙包裝，建議將新設施與社區細節結合，以滿足不同客群。他以近期開放的油蔴地警署為例，不僅開放建築硬體，更融入不同文化，能引發遊客對本地歷史與產業的好奇心。

對於旅遊發展與保育的平衡，陳宗誠認為兩者不應是零和遊戲，旅遊發展需兼顧社會文化效益與環境承載力。他指出，雖見旅遊藍圖逐漸加入可持續元素，但現行旅遊政策與保育措施相對分立，各政府部門需加強協調，避免地方因過度商業化而失去特色，例如赤柱美利樓。

其中一個深度旅遊模式是「城市漫步」(City Walk)。陳宗誠指，新一代旅客擅長利用網上資訊自主探索，尋找古舊街道與歷史建築。因此香港要推動可持續旅遊，應追求高質體驗而非單純旅客數量，確保旅遊收益能惠及社區小店及居民。

