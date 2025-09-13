香港吸煙與健康委員會主席湯修齊出席電台節目。(商業電台提供圖片)

立法會日前通過《控煙法例（修訂）條例草案》，即俗稱的「控煙十招」。吸煙與健康委員會主席湯修齊今日（13日）出席電台節目時表示，有關修例顯示了政府控煙的決心及令煙民吸煙的動機下跌，但他同時認為政府應加快禁售薄荷煙及電子煙機。

湯修齊今日出席商業電台的節目訪問，他指今次的立法已推遲了2年，並指今年要將吸煙率降至7.8%是有很大挑戰。他認為要控煙最重要是令煙民戒煙，他提出政府應該在免費的戒煙服務投入更多資源。

廣告 廣告

湯指出，條例首階段先執行完稅煙標籤制度，未立即禁止薄荷煙的出售。他表示，本地絕大部份的女性及年輕人都是吸食有味煙，並指出這些煙草的化學物質令腦部更易吸入尼古丁，更易成癮。因此他認為越遲推行只會令煙草商多賺更多錢，對社會沒有益處，希望政府在首階段的1年後開始禁薄荷煙。

湯又提到，不能接受在立法會上有議員指出電子煙機可作紀念品用途，並因此沒有禁止煙機出售的時間表，他認為煙機已成為吸食依托米酯及大麻等的媒介，因此委員會將繼續建議禁售煙機。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/吸煙與健康委員會湯修齊促禁售電子煙機-倡盡早禁薄荷煙/598748?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral