「吸貓神器」Neko Icha護手霜日本大熱！無刺激亦有淡淡清香，貓奴令主子自動投懷送抱
貓奴們注意啦！這款「吸貓神器」護手霜真的太犯規！只要你搽上之後，主子就會主動衝過來聞、蹭、投懷送抱，黏住你不放！
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報
這支護手霜來自日本品牌 Neko Icha（貓咪專屬系列），專門調配出貓咪最無法抗拒的氣味配方「木天蓼精華」，不含任何有害物，還散發著淡淡的清香！對人體無害、無刺激，同時保濕又不油膩。
搽完手後，貓貓聞到就會瞬間開啟「瘋狂撒嬌模式」想讓你家主子天天主動投懷送抱就要趕快入手啦！
