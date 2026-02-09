黎智英案判刑｜相關報道列表一次睇
吸金千萬美元 荒島囚救蟬聯北美票房冠軍
（法新社洛杉磯8日電） 根據今天公布的業界估計，恐怖片「荒島囚救」（Send Help）展現持久的吸金力，本週以1000萬美元票房成績，連續第2週稱霸北美票房。
「荒島囚救」（Send Help）由瑞秋麥亞當斯（Rachel McAdams）和狄倫歐布萊恩（Dylan O'Brien）主演，講述一名女性與她的上司在飛機失事後，試圖在荒島上求生的故事。
根據追蹤票房表現的北美院線聯盟（Exhibitor Relations），浪漫喜劇片「我的單身曲」（Solo Mio，暫譯）首週以720萬美元票房排名第2，由喜劇演員凱文詹姆斯（Kevin James）主演，講述他在義大利婚禮慘遭棄婚的故事。 科幻恐怖片「鐵肺」（Iron Lung）以670萬美元成績位居第3。該片改編自同名電玩，並由知名YouTube創作者Markiplier親自編導及出資拍攝。 韓國男團Stray Kids的演唱會電影Stray Kids: The Dominate Experience首週進帳560萬美元，奪下票房第4名。該片記錄了他們在洛杉磯SoFi體育場（SoFi Stadium）的精彩舞台。
第5名則是法國導演盧貝松（Luc Besson）執導的英語片「德古拉」（Dracula），在北美取得450萬美元票房成績。這部片去年已在美國以外的部分國家上映。 排名第6到第10的作品依序為：「動物方城市2」（Zootopia 2），400萬美元；嗜殺路人甲 3（The Strangers: Chapter 3），350萬美元；「阿凡達：火與燼」（Avatar: Fire and Ash），350萬美元；天眼浩劫」（Shelter），240萬美元；「梅蘭妮亞」（Melania），238萬美元。
周吉佩與老婆盛裝現身銅鑼灣惹熱議 女方以手掩胸舉動被網民嘲：心口痛咩
周吉佩2022年參加《中年好聲音》奪得冠軍而重新出發，再次以歌手身份出道，工作機會增多。周吉佩曾坦言，港姐出身嘅太太黃彥欣本身係激烈反對佢參賽，曾因此爭執及冷戰3日
容羨媛分享媽媽加拿大入急症室經歷 住院5日埋單約23萬港元：呆咗
前TVB節目《東張西望》主持容羨媛於2024年結束與TVB 16年賓主關係，一家四口移居加拿大溫哥華，搖身一變成KOL
《大長今》之後20年依舊封神！李英愛55歲生日慶生近距離零修圖美到不科學
幕後慶生畫面流出，零修圖狀態反而更驚人從曝光的影片截圖中可以看到，李英愛站在化妝間裡，被工作人員包圍慶生。她接過花束與卡片時，神情溫柔自然，甚至帶著一點靦腆，與稍早在秀場上展現的女王氣場形成迷人反差。最讓網友震撼的，是這組畫面幾乎沒有任何修圖痕跡。近距離...
父子齊跑馬拉松 近藤真彥結婚32年罕晒親子照
【on.cc東網專訊】人稱「孖池」的80年代日本男歌手近藤真彥，出名花心，婚前曾與女歌手中森明菜、已故香港天后梅艷芳等拍拖，1994年與圈外人老婆結婚後，2020年又被踢爆背妻包養索女。不過，他卻相當愛錫18歲的獨生子轟丞。結婚近32年的他，罕有在社交網上公開親
黃又南揭開轉行揸巴士之謎 爆單身5年渴望家庭生活
前男團Shine成員黃又南被巿民捕獲擔任巴士司機，他接受電台訪時，剖白5年多來因疫情及影圈寒冬影響，工作減少，令他萌生開網上頻道念頭：「以前1年拍4部戲，依家1年都冇1部，揸車除咗係我興趣，開頻道最大原因係我唔想同鏡頭脫節。」
絲打圍爐│古天樂與唐詩詠娟姐暢所欲言 自爆戒甜10年 即席獻唱冧爆兩主持
《尋秦記》電影版自大除夕上映至今，一個月來港澳票房已錄得逾8,700萬元，近日更推出「Plus+多元宇宙版」，望能爭取過億票房。而男主角古天樂仍馬不停蹄為電影宣傳
Gin Lee李幸倪八年後再攻紅館 四十磅戰衣壓陣
Gin Lee李幸倪一連兩場的《READY FOR GIN LEE LIVE IN CONCERT HONG KONG 2026》演唱會，昨晚（7日）正式於紅館開鑼！
井手上漠為角色下海的內幕！ 網友羨慕客人上輩子燒好香！
日本新生代藝人井手上漠以「無性別男孩」形象爆紅，23歲的他生理性別為男，但自認不屬於任何性別框架，亮麗外型和個人風格圈粉無數。
冬奧開幕美麗神顏畫面，里安納度意大利女友Vittoria Ceretti擔任傳旗手，穿起Armani時尚套裝意義重大
冬奧2026｜第25屆冬季奧林匹克運動會在2月6至22日，選在「時尚之都」米蘭舉行。開幕禮當晚的畫面美得令人感動，由意大利神顏超模Vittoria Ceretti擔任傳遞國旗給儀仗隊的角色，捧著意大利國旗，並與60位模特兒進場。
馬思純孖黃明昊「母子」合體 扭腰乞籮大跳辣舞
【on.cc東網專訊】金馬影后馬思純不止演技出眾，原來跳唱俱佳，昨晚（7日）馬思純擔任內地歌手黃明昊的演唱會嘉賓，兩人在電影《我的媽耶》中飾演「母子」，今次母子合體大跳辣舞《沒有明天》，馬思純以低胸連身短裙配黑色皮褸上陣，性感火辣，她做出扭腰及乞籮動作，意態撩人
特朗普發「奧巴馬夫婦變猿猴」捱轟拒道歉 白宮：職員誤發
美國總統特朗普周四（5日）在社交媒體Truth Social發布一段惡搞影片，片中諷刺前總統奧巴馬夫婦為猿猴，惹起爭議，部分共和黨國會議員也炮轟其種族歧視，白宮12小時後辯稱為職員誤發並刪除影片。特朗普稱，只看了影片的「開頭部分」，沒有看過結尾，並拒絕道歉。該段畫面把奧巴馬夫婦頭像，放在跳舞的猿猴身體上，出現在涉事影片的最後，並配上電影《獅子王》的背景音樂，影片大部分內容宣稱2020年美國總統大選涉投票舞弊，導致當年特朗普落選。
落力谷戲！柯震東「鬥大細」不及春風 壽星王淨除鞋玩遊戲搏到盡
【on.cc東網專訊】由台灣男星柯震東與台灣女星王淨主演的電影《功夫》將於春節檔在台灣上映，最近眾主演齊齊現身見面會，宣傳新片。適逢前日（7日）是王淨28歲生日，現場還驚喜獻上巨型壽桃為她慶生，氣氛熱鬧。
據報比特幣交易所Crypto.com聯席創辦人購入AI.com網域名稱 作價7,000萬美元
英國《金融時報》報道，比特幣交易所Crypto.com聯席創辦人兼行政總裁Kris Marszalek以7,000萬美元購入AI.com網域名稱。 報道指，交易由GetYourDomain.com總監Larry Fischer促成，並使用加密貨幣完成。 Marszalek計劃在美式足球超級碗廣告中首度亮相該網站，並將AI.com定位為面向消費者的個人AI代理。公司曾以7億美元簽訂為期數十年的洛杉磯大型體育場冠名權合約。(fc/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
業界料內地春節檔電影總票房有望破80億人民幣
內地今年春節假期長達9天，內地傳媒報道，今年春節檔電影市場，或從去年春節檔的「一超多強」，回歸「多強爭霸」格局。多數業內人士預計，今年春節檔總票房或達70億至80億元人民幣(下同)，樂觀預期更可能突破80億元。報道指，今年春節檔累計已有8部影片定檔，分別為《飛馳人生3》、《驚蟄無聲》、《鏢人:風起大漠》、《熊出沒·年年有熊》、《星河入夢》、《熊貓計劃之部落奇遇記》、《重返·狼群》及《夜王》，涵蓋喜劇、科幻、諜戰、動畫、武俠等諸多類型。根據燈塔專業版數據，今年春節檔今日開啟預售。截至今日11時51分，新片預售總票房突破1000萬元，《飛馳人生3》領跑新片預售票房榜，緊隨其後的是《驚蟄無聲》。據貓眼專業版，《飛馳人生3》想看人數達88萬，穩居春節檔首位；《熊貓計劃之部落奇遇記》和《驚蟄無聲》分別以33萬和31萬的想看人數排名第二和第三，3部新片也基本鎖定春節檔片單前3名。 其中，《飛馳人生3》主出品方是亭東影業，其他出品方包括貓眼娛樂(01896)、大麥娛樂(01060)、博納影業等。《驚蟄無聲》主出品方是大麥娛樂。《熊貓計劃之部落奇遇記》是電影《熊貓計劃》IP續作，出品方之一為光線傳媒(
爆一爆｜巴拿馬風雲 誠哥明輸實贏（Louise）
去年特朗普一上場就劍指誠哥旗下巴拿馬兩個碼頭，唔使一年長和（1）兩個碼頭等如被巴拿馬政府沒收，相信最激氣是長和（0001.HK）主席李澤鉅；傳說深信「合約精神」Victor Li一直唔多喜歡碼頭呢瓣生意，但今鋪唔想交都要交了。去年公布賣碼頭，儘管被阿爺口誅筆伐；依然想將碼頭業務甩身。
網上熱話｜大廈通告竟叫「Ka Wing Lau」保持安靜？網民揭開真面目 留言更驚喜
大廈出通告提醒居民要保持安靜，是平常不過之事。惟近日有網民在社交網站上載一張通告，只見該張英文通告竟然指名道姓地叫「Ka Wing Lau」保持安靜。該網民最初對此舉感到十分奇怪，得知真相後才恍然大悟，帖文更有後續驚喜。
【優品360】FoodVille今期優惠推介（即日起至26/02）
優品360旗下FoodVille推新年優惠迎馬年，即日起至2月26日，有不少產品減價，如賀禮必買金莎朱古力30粒裝$198/2件、merci朱古力禮盒$79、珍殿香港製造杏仁條/蝴蝶酥買一送一、紅帽子 雜錦夾心脆餅禮盒$89、樂天午餐肉$30/2件、西班牙無激素添加豬梅扒$75/2件、Chateau d' Armailhac波爾多正牌五級莊紅酒每枝$568起，買定賀禮、團年飯材料，開心過馬年！
黎智英案判刑︱前《蘋果》員工盼見出獄前「最後一面」 旁聽市民痛哭：根本係冤獄︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】由拘捕至判刑橫跨逾 5 年，壹傳媒創辦人黎智英今（8日）被重判 20 年，多名旁聽市民聞判後情激動落淚。趙婆婆庭外激動痛哭，「佢（黎智英）咁嘅年紀，出唔出得返嚟？我估出唔返喇。我真係好傷心，根本就係冤獄」。她透露自己年過七旬，為入正庭聽審於法院外通宵排隊四晚，原本預算黎智英會被判 10 年，豈料最終刑期為 20 年。另有旁聽人士散庭後在法院外高聲說「根本一日都唔應該坐」。
曼聯戲劇性復甦 安保姆：有跡可尋
【Now Sports】卡域克成為看守領隊之後曼聯隨即連贏4場，如此戲劇性難免令球迷驚為天人，但隊中鋒將安保姆就指一切只是順勢而行。安保姆（Bryan Mbeumo）認為，卡域克的領軍確是對球隊面貌帶來改變，但其實早在阿摩廉未離隊時眾人已有進步的跡象：「我覺得這一切都是建立在一開始所做的基礎之上，情況並非有如外間看起來般差劣。隊友們一起工作、一起努力，保持強大的心態，要確信我們心態上不曾被擊敗。就算有人被盤扭進過，其他人都會回來支援，盡全力貢獻一切。另一方面，球迷亦是這個大家庭的關鍵之一，當踏入賽場你就會真切感受得到。我們很想讓球迷看得開心，所以就試著轉化他們給予的能量，全力以赴。」迎來久違了的4連勝，亦擊敗了上季從未贏過的熱刺，卡域克表現得甚為冷靜，與英超不少激情領隊有很大分別。卡域克認為這只是風格問題：「我覺得那一刻我要好好處理，沒有想過要有表情管理，我不是那種人，這不是一場表演騷。保持冷靜有助於作出清晰的決定，要嘗試了解比賽的走向。大家都知道，當中沒可能沒有激情。有時我會為某些入球而慶祝，看起來實在有點幼稚，但這就是足球的一部分，有時你要好好享受某些時刻。但同時更要保持冷靜、深思
張柏芝18歲兒子Lucas帥氣現身澳洲！被目擊搭地鐵「貼心陪女生」掀討論
近日，張柏芝18歲大兒子Lucas（謝振軒）在澳洲搭乘地鐵時被網友偶遇，引起討論。