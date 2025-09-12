鍾嘉欣專訪（下）愛老公無悔放下一切出嫁
吸金王Bob林盛斌分享家居招財風水陣 餐枱擺放呢5件物品可催財？
45歲嘅林盛斌（Bob）係娛樂圈其中一個「吸金王」，佢同老婆黃乙頤（Pearl）喺2007年結婚，育有3女1子，包括大女林霏兒、二女林熹兒、三女林機兒及孻仔林道申，一家六口幸福美滿。除咗家庭得意之外，佢嘅事業亦撈得風生水起，身兼主持、司儀、演員入商界、時裝店及娛樂製作公司老闆，真係係百足咁多爪。近年佢不時分享個人嘅風水催財方法，除咗使用長銀包等吸財之外，近日佢又再分享催財方法。
近日林盛斌喺社交網站出PO分享風水催財方法，上載餐枱擺放5種物品嘅照片，佢指自己唔係風水玄學家，不過就相信「能量」同「氣場」，寫話：「雖然我唔係一個風水玄學家，但係如果你係相信「能量」同「氣場」呢樣嘢，我想教大家一個唔錯嘅招財小方法。請大家留意吓自己屋企嗰張飯枱，真係唔好睇小佢，其實佢係你屋企一個好重要嘅位置，亦都可以咁講，餐枱係你嘅財富中心，所以請你時常保持整潔，唔好放啲無謂嘢同雜物上去，最衰最衰嘅就係放埋嗰啲乜單物單喺度，即係嗰啲銀行單、卡數單、電費水費煤氣費嘅單，呢啲真係要全部清走佢！另外請你喺餐枱上，擺放以下五個物品：1 新鮮嘅黃色花、2 新鮮嘅水果、3 麵包、4 黑胡椒、5 鹽，呢幾樣嘢我屋企已經擺咗一段時間，我覺得效果係幾正嘅，有啲料嚟嘅，我亦都私底下話咗比幾個朋友仔知道，不約而同地，佢哋都話即刻見到啲效果。想知道點解，可以上去我個Bobtivation詳細了解吓。」
