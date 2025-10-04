吹牛老爹賣淫罪成立 遭判4年多徒刑

（法新社紐約3日電） 美國知名饒舌歌手「吹牛老爹」（Sean “Diddy” Combs）因涉及賣淫相關罪名，今天被判處4年多有期徒刑。

檢方原本尋求對55歲的吹牛老爹判處11年徒刑，但在經過一整天的激烈庭審後，聯邦地區法官蘇布拉瑪寧（Arun Subramanian）最終判處50個月監禁。

吹牛老爹的律師團曾請求法官判14個月徒刑，考量到他已在布魯克林遭關押超過一年，相當於服刑期滿。

宣判前，吹牛老爹向法官表示「由衷懺悔」自己的行為，並懇求給予「另一個改過自新的機會」。吹牛老爹說：「我請求法官開恩，懇請您開恩。」

吹牛老爹面臨的最嚴重指控性販運和敲詐勒索，雖在今年7月被陪審團裁定不成立，但兩項跨州運送他人從事賣淫的罪名成立。