呂宋附近低壓區料成熱帶氣旋 天文台今晚至明早考慮發一號戒備信號

【Now新聞台】呂宋附近的低壓區預料今晚至明早會發展為熱帶氣旋，天文台屆時會考慮發出一號戒備信號。

天文台表示按現時預測，熱帶氣旋會在未來兩、三日逐步增強，大致移向廣東沿岸，預料周日本港風勢逐漸增強、天氣漸轉不穩定。天文台會視乎熱帶氣旋的強度、強風區與本港的距離以及本地風力變化，評估是否需要在周日改發更高熱帶氣旋警告信號。

而受高空反氣旋影響，本港明日仍然大致天晴，日間極端酷熱，市區氣溫可達35度左右，新界會再高兩、三度。至下周一，將會有狂風大驟雨及雷暴，海有大浪及湧浪，受風暴潮影響沿岸低窪地區有機會水浸。

