呂文婉爆知名導演偷吃女演員 身分線索曝光

▲呂文婉在《娛樂頭版頭》節目談演藝圈夫妻黑暗面，身為知名導演的男方竟在女方面前當眾出軌。（圖／JET 娛樂頻 YT）

[NOWnews今日新聞] 資深媒體人呂文婉日前登上節目《娛樂頭版頭》，談到一對演藝圈夫妻婚姻的黑暗面，男方是演藝圈知名導演，作品一覽全是有名的電視劇，沒想到他卻偷吃女演員，還被正宮親眼目睹親密瞬間，讓她在這段婚姻中感到巨大的痛苦。

知名導演偷吃女演員 老婆親眼目睹

呂文婉在節目《娛樂頭版頭》中透露，這對夫妻在演藝圈非常知名，男方是很有名的導演，作品集翻開幾乎都是有名的電視劇；女方是多年來在他身邊忙前忙後的賢內助，因為兩人工作、家庭都綁在一起，因此在他人面前可以說是超級模範夫妻。

沒想到，一次因緣際會下，呂文婉採訪到了那位導演賢內助，那時才知道他們的婚姻根本不如想像中幸福，反而女方向自己訴了非常多苦，表示多年來待在老公身邊，不只過得不快樂，反而還要裝瞎、裝聾，當作自己好像不存在一般。

呂文婉表示，那位太太提到為了當一位好老婆，時常要在家中舉辦活動招呼老公的朋友、劇組等人來訪，希望能維持好老公的形象，沒想到這反而成了地獄的開始，老公不僅多次出軌，甚至有次還撞見了女演員坐在老公腿上的親密畫面，使她原地傻眼，不知道該怎麼做才行。

▲呂文婉談及知名導演偷吃女演員，而他的老婆親眼目睹。（圖／JET 娛樂頻 YT）

面對導演老公和女演員的惡行，那名太太最後選擇了裝傻，呂文婉透露，因為太太個性比較內斂一些，因此她選擇繼續招呼老公的朋友們，即使曾經在作品殺青宴上，在「自家走廊」聽到了不言而喻的聲音，她依然沒有開口反擊，這讓呂文婉感嘆，太太長年來忍受這樣的行為，無疑是對自己的情緒暴力。

