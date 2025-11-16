呂文婉爆知名導演偷吃女演員 身分線索曝光
[NOWnews今日新聞] 資深媒體人呂文婉日前登上節目《娛樂頭版頭》，談到一對演藝圈夫妻婚姻的黑暗面，男方是演藝圈知名導演，作品一覽全是有名的電視劇，沒想到他卻偷吃女演員，還被正宮親眼目睹親密瞬間，讓她在這段婚姻中感到巨大的痛苦。
知名導演偷吃女演員 老婆親眼目睹
呂文婉在節目《娛樂頭版頭》中透露，這對夫妻在演藝圈非常知名，男方是很有名的導演，作品集翻開幾乎都是有名的電視劇；女方是多年來在他身邊忙前忙後的賢內助，因為兩人工作、家庭都綁在一起，因此在他人面前可以說是超級模範夫妻。
沒想到，一次因緣際會下，呂文婉採訪到了那位導演賢內助，那時才知道他們的婚姻根本不如想像中幸福，反而女方向自己訴了非常多苦，表示多年來待在老公身邊，不只過得不快樂，反而還要裝瞎、裝聾，當作自己好像不存在一般。
呂文婉表示，那位太太提到為了當一位好老婆，時常要在家中舉辦活動招呼老公的朋友、劇組等人來訪，希望能維持好老公的形象，沒想到這反而成了地獄的開始，老公不僅多次出軌，甚至有次還撞見了女演員坐在老公腿上的親密畫面，使她原地傻眼，不知道該怎麼做才行。
面對導演老公和女演員的惡行，那名太太最後選擇了裝傻，呂文婉透露，因為太太個性比較內斂一些，因此她選擇繼續招呼老公的朋友們，即使曾經在作品殺青宴上，在「自家走廊」聽到了不言而喻的聲音，她依然沒有開口反擊，這讓呂文婉感嘆，太太長年來忍受這樣的行為，無疑是對自己的情緒暴力。
資料來源：YouTube
更多 NOWnews 今日新聞 報導
沈玉琳抗癌進展曝！潘若迪超挺不洩漏病情 呂文婉大讚：真男人
呂文婉遭宮雪花轟「三八」！她氣炸拔麥不錄了：起初還以為做效果
呂文婉「母兼父職」扛養家責任！她慶愛女法學院畢業：感覺一眨眼
其他人也在看
陶大宇罕談與前妻阿寶離婚 當年傳搭上郭羨妮致婚變 被爆已低調再婚
現年62歲的前TVB小生陶大宇，當年在多部劇集擔正做主角，大受歡迎獲封「師奶殺手」，近日則主力在內地發展，更會在網上直播帶貨...Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
帶阿姐看世界 | 汪明荃羅家英人生中首輯婚照曝光 「不丹婚照之旅」圓家英哥心願
汪明荃（阿姐）與羅家英（家英哥）早前（10日）出發往不丹拍攝全新綜藝節目《帶阿姐看世界》，原來二人在當地其中一站行程，是穿上不丹傳統民族服裝拍攝婚紗照Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
鍾嘉欣否認婚姻亮紅燈 大讚老公110分
藝人鍾嘉欣（Linda) 今日現身馬場擔任賽馬日主禮嘉賓，她表示裙身有點重，透露12月25日是她與老公結婚10周年，興奮表示：「我做到了。」每年都好感恩，與老公愈來愈穩定，恩愛昇華。活動前都有同老公facetime，十分Sweet，她說任何婚姻都會經歷好多不同風浪，她分享最大難關是生完大女後，感受到整個世界都變了，需要時間管理及學習重新規劃自己未來。慶祝周年紀念交由老公安排，可能明年3月去一個短途旅行。笑言：「希望收到10卡鑽石，講吓笑啫！」自言不會回禮，表示好愛老公又生了3個小朋友已經是最好的禮物。東方日報 OrientalDaily ・ 22 小時前
李珊珊自爆年初險死經歷 林保怡急衝到醫院支援：就係知你真係會死
現年48歲，1996年度參選香港小姐成四料冠軍的李珊珊，於2011年患驚恐症後神隱多年，至去年底復出幕前成立YouTube頻道《三坐山Mount Trio》...Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
2025最性感爹地排行榜出爐！「丹麥最性感男人」Mads Mikkelsen只排第2，輸給荷里活最強「爹系男神」
2025年最性感爹地排行榜出爐！近日由網民發起「最性感爹地」公開投票，而獲得冠軍的並不是「丹麥最性感男人」Mads Mikkelsen，而是與 Dakota Johnson、Chris Evans 合演《錢財心愛物》的 Pedro Pascal！Yahoo Style HK ・ 1 天前
舒淇造型百變 工裝服散發美態
【on.cc東網專訊】女神舒淇近日經常遊飛機河，近日再獲時尚品牌之邀，現身上海幫手站台宣傳。較一般女星盛裝赴會爭妍鬥麗，舒淇選擇改以品牌明年春夏系列的深藍色麖皮中性套裝登場，造型恍如機械工人服般，低調卻顯奢華感，利落剪裁凸顯其颯爽氣質，被網民形容「廢土戰神」、「東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
戴祖儀反擊整容傳聞 喪插鼻哥窿力證純天然
無綫小花戴祖儀（Joey）樣靚身材正，加上直率性格更係圈粉無數，然而有着精緻五官嘅同時，更成日被網友質疑「整容」，日前再度被質疑係「加工鼻」嘅佢，更晒出一段影片力證「零加工」，只見Joey先喺鼻尖度畫上可愛卡通公仔屁股，之後拎支太陽花公仔筆放喺鼻哥窿前端，再上下左右瘋狂捽鼻，驟眼望落猶如有個小朋友喺度跳電臀舞一樣，認真搞笑可愛之餘，Joey更憑高EQ嘅幽默反應力證自己純天然，而吳若希更搞笑留言道：「剩係證明到個Pat Pat冇加工！證明唔到你個鼻！！！」東方日報 OrientalDaily ・ 49 分鐘前
《天線得得 B》創作者批 YouTube 兒童節目「空洞」 無助培養孩子想像力︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】《天線得得B》創作者 Anne Wood 近日提醒家長，現時不少 YouTube 上的兒童節目內容「空洞」，無助培養孩子的想像力。她又指，演算法傾向推送牟利為主的影片，缺乏高質素的兒童節目，久而久令優質的兒童節目不斷在平台流失。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
好萊塢「真實版神奇女俠」：挑戰死亡、逃過火劫、打破紀錄
UPI/Bettmann Archive/Getty Images基蒂·奧尼爾曾以時速超過988公里（600英里）刷新女子速度紀錄。 在美國一片荒涼的沙漠中發生的連串事件，向世界清楚展示了失聰特技演員基蒂·奧尼爾（Kitty O’Neil）的真正實力。 這個身穿黃色連身衣的小小身影，想要挑戰女子陸地速度紀錄並將其打破——同時粉碎任何認為奧尼爾因聽力障礙而受限的誤解。 但這只是她的故事中的另一章。勇氣與韌性，帶領她踏上非凡冒險旅程。 ...BBC News 中文 ・ 2 小時前
中國提醒國民勿往日本 揭示壽司郎要提早排隊？
中日關係隨著高市早苗有關台灣的言論開始惡化，中國外交部和中國駐日大使館14日突然發布通知，呼籲中國公民暫時避免前往日本，引起市場憂慮，會否有進一步禁止國民赴日旅遊的新政策。近年內地人大舉到日本旅遊，隨時比港人更熱愛日本飲食文化，倘若禁止赴日，「思鄉」內需消費將更高漲，內地旅客甚至會多來港享用日本空運食材，意味港人也是時候提早排隊Yahoo財經 ・ 1 天前
甄志強追思會「永懷心扉」 遺孀透露遺體已火化
前亞視小生甄志強早前離世，終年59歲，今日（16日）於世界殯儀館舉行追思會。靈堂布置以簡潔為主，上方橫匾寫上「永遠懷念」，靈堂中央則擺放了遺孀方心媛寫有「永懷心扉」的心形花牌，甄志強生前多位圈中好友包括陳展鵬夫婦、呂頌賢夫婦、蘇志威夫婦、姜皓文夫婦、陳榮竣夫婦、黎瑞恩、楊玉梅、江美儀、黃璦瑤、劉錫賢、伍衞國、吳浣儀、區永權、張文慈、麥翠嫻、鄧英敏、王俊棠、黃文標、苑瓊丹及尹揚明等均有致送花牌悼念，足見他人緣甚廣。甄志強遺孀方心媛感謝傳媒關心，坦言心情尚未平復，故婉拒受訪，但透露先夫遺體已火化，稍後會安放骨灰位。東方日報 OrientalDaily ・ 56 分鐘前
賽馬事故｜馬匹拋下騎師反方向跑 沙田第8場賽果無效退款
【Now新聞台】沙田馬場今日第八場賽事發生事故，馬會宣布賽事無效。 14號馬匹「超越夢想」在1200米賽事起步階段，就拋下騎師潘明輝往反方向奔跑。馬會指，騎師和馬匹在事件中均無受傷，惟基於安全理由，宣布賽果無效，投注均可獲退款。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
中國遭遇空前投資滑坡 威脅經濟的同時也令經濟學家大為不解
【彭博】— 中國投資的滑坡既前所未有，又難以解釋。 周五公佈的官方數據顯示，10月投資估計同比驟降逾11%，創下2020年初新冠疫情最初封控以來的最差單月表現。投資若進一步滑坡，可能動搖占中國國內生產毛額近半壁江山的經濟支柱，加劇本已面臨出口下滑壓力的經濟風險。Bloomberg ・ 1 天前
中國籲國民暫停日本旅遊 多家航空公司：機票可免費退改
中國外交部和中國駐日本使領館周五（14 日）就中國公民前往日本發布鄭重提醒，國航 (0753.HK) 、南航 (600029.SS) 、東航 (600115.SS) 三家航空公司周六隨即公布涉及日本航線客票特殊處置方案，對於出行日期在 12 月 31 日之前且符合相關條件的客票，可予以免費退改處理。鉅亨網 ・ 15 小時前
高市早苗涉台論引發北京憤怒 中國對日本祭出反制第一招
【彭博】-- 中國外交部敦促本國公民近期避免前往日本旅行，給出的原因之一就是首相高市早苗發表涉及台灣的」露骨挑釁言論」對中國公民的人身和生命安全構成「重大風險」。周五的這項提醒是高市上周說台灣如有衝突對日本可能構成「存亡危機事態後的最新進展。高市在國會答辯時的這一表態可能為日本干預台海局勢提供法律基礎。北京方面多次要求高市收回此番言論。《人民日報》周五的評論指出，此論是1945年日本戰敗以來該國領導人首次對中國發出「武力威脅」。原文標題China Warns Citizen to Avoid Traveling to Japan Amid Taiwan Row\--聯合報導 Li Liu.More stories like this are available on bloomberg.Bloomberg ・ 1 天前
安世半導體風暴炸裂！中國怒批荷蘭部長「挑釁」 稱別再製造新問題
根據《路透》報導，中國商務部周五 (14 日) 批評荷蘭經濟部長卡雷曼斯 (Vincent Karremans) 日前為接管安世半導體 (Nexperia) 辯護的言論，正值荷蘭高層官員即將赴北京討論爭端之際，使雙方緊張情勢升溫。鉅亨網 ・ 1 天前
爆一爆｜新世界債主誓不剃頭（Louise）
新世界發展（0017.HK）向永續債債主提出的剃頭換新債方案，願意提早接受換債者，每100蚊會多獲兩蚊雞的「早鳥優惠」將於下週初到期，有批債主或應該叫苦主，本週初透過自己嘅私人銀行回覆新世界SAY NO，打算同新世界「生死戀」。Yahoo財經專欄 ・ 11 小時前
全運會・場地單車｜李思穎梁穎儀主場勇奪女子麥迪遜賽金牌 港隊今屆第六金
全運會周日賽事，場地單車女子麥迪遜賽，李思穎與梁穎儀合作無間，在12個衝刺圈中得到45分，摘走一面金牌，亞軍及季軍分別是四川及北京。這是香港代表團今屆第六金，現時累積6金1銀4銅。Yahoo 體育 ・ 4 小時前
C朗停賽已離營 不留低撐葡軍闖世盃
【Now Sports】據葡萄牙媒體《球報》透露，周四對愛爾蘭一仗領紅牌的基斯坦奴朗拿度，已經離開葡萄牙大軍，不會在周日主場對亞美尼亞時出現場邊支持球隊。不敵愛爾蘭0:2的那場世界盃外圍賽，葡萄牙還有基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）向對手達拉奧沙批踭被逐，而這面紅牌不但令他不能在周日對亞美尼亞時替球隊披甲，倘他們可以小組首名躋身決賽周，停賽令也可能順延至世盃首戰，皆因直接紅牌通常停兩場。據悉，C朗目前已經離開葡萄牙訓練營，預計將啟程返回沙特阿拉伯，對亞美尼亞一戰不會出現在場邊為隊友打氣。葡萄牙因為不敵愛爾蘭，未能提早出線，但只要戰勝亞美尼亞依然可以首名晉級；但假如戰和，同組的匈牙利又在另一邊廂能以3球擊敗愛爾蘭的話，葡軍就會被踢落附加賽。除了C朗領紅，效力曼城的賓拿度施華與賀賓迪亞斯，賽後走到看台向到訪的葡萄牙球迷致謝時，竟變成和支持者發生口角，當中施華情緒特別激動，儘管祖奧菲力斯嘗試攔住他，卻被他推開，堅持要和球迷說清楚，幸好衝突也未有升級。now.com 體育 ・ 1 天前
【話題】多位女泳手缺席100自初賽 網上流傳「避戰何詩蓓」論調
香港女飛魚何詩蓓（Siobhan Haughey）昨晚（13日）於全運會 200 米自游泳決賽中，以由頭帶到尾的姿態下，游出 1:54:85 輕鬆奪金；Siobhan 今天早上隨即進行 100 米自的...運動筆記 ・ 1 天前