呂特：若無美國相挺 歐洲自我防衛根本在作夢

（法新社布魯塞爾26日電） 北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）今天警告，，儘管有人呼籲歐洲應自立自強，但歐洲若沒有美國，根本無法自行防衛。

美國總統川普威脅奪取丹麥自治領土格陵蘭，此舉震撼北約，呂特上週與川普溝通後，川普才收回強硬立場。

部分人士主張歐洲應對川普採取強勢態度，同時擺脫對華盛頓的軍事依賴，這場外交危機為此論點注入新動能。

呂特在歐洲議會表示：「如果這裡還有人認為，歐盟，或整個歐洲，可以在沒有美國的情況下自我防衛，那就繼續作夢吧，你做不到。」

廣告 廣告

呂特表示，歐盟國家必須把去年於北約同意的5%防務支出加倍至10%，並投入「幾十億、幾十億」資金打造核武。

曾擔任荷蘭總理的呂特表示：「你將失去我們自由的最終保障，那就是美國的核保護傘。所以，祝你好運。」

法國外交部長巴霍（Jean-Noel Barrot）隨即反擊呂特的說法，他晚間在社群平台X發文表示，「歐洲人可以、也必須為自身安全負起責任」。

呂特堅稱，美國對北約「第5條」共同防衛條款的承諾仍屬「完全」，但美國也期望歐洲國家持續增加軍事支出。

他說：「他們需要一個安全的歐洲，大西洋地區也需要一個安全的歐洲。所以，美國對北約有著充分利害關係。」

呂特再次稱讚川普，肯定川普向遲疑的歐洲盟國施壓、要求提高防務支出。

呂特似乎也否定歐盟執行委員會防務執委庫比柳斯（Andrius Kubilius）本月稍早的建議，也就是成立一支可能取代駐歐美軍的歐洲防衛部隊。

談到格陵蘭，呂特表示他已同意川普觀點，北約將「承擔更多北極防衛責任」，但是否增加美國在格陵蘭的軍力，仍須由格陵蘭與丹麥當局自行協商。

他說：「我並未獲授權代表丹麥進行談判，所以我沒這麼做，未來也不會。」