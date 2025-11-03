低息稅務貸款 2025 比較各大銀行產品
呂珍九12月入伍！入選美軍KATUSA精英部隊
[NOWnews今日新聞] 28歲的演員呂珍九今（3）日透過經紀公司宣布即將入伍的消息，透露他將於12月15日起進入美國陸軍附編韓軍「KATUSA」服役1年6個月，預計將於2027年6月前退伍，屆時將會再次回到螢幕前，繼續演出精彩的作品。
呂珍九12月確定入伍 考進美軍部隊服役
呂珍九的經紀公司今日發聲，透露他通過了徵選，將於12月15日正式入伍，服役單位為「KATUSA」（美國陸軍附編韓軍，Korean Augmentation To the United States Army），根據了解每年僅有1800名名額，加入前需要通過美軍綜合英文溝通能力測驗，因為服役環境較為自由，宿舍也不用許多人擠在小房間裡，而是2人房編制，工作結束後還可以外出，並且週末可以在外住宿，這樣的條件每年都吸引許多人報名，因此錄取率相當低。
經紀公司同時也呼籲粉絲們，在呂珍九入伍當天不要前往送別，因為當天會有許多家屬、其他士兵在現場，為了不造成他人困擾，入伍地點也不會公開，「謝謝大家一直以來對呂珍九的照顧，入伍期間中請多多給他鼓勵，並期待他健康退伍，以成熟的樣貌再次回到大家面前。」呂珍九將於該單位服役1年6個月，預計在2027年6月左右退伍。
呂珍九童星出道 演藝圈發展超過20年
呂珍九以童星身分出道，活躍演藝圈超過20年，以電影《彩虹羅曼史》踏入演藝圈的他，曾出演《擁抱太陽的月亮》、《成為王的男人》、《德魯納酒店》、《怪物》等熱門大作，還曾多次獲得韓國演技大賞，是演技派男星代表之一。
呂珍九日前才於10月12日來到台灣舉辦個人見面會，在現場和粉絲一起回顧自己出道20年以來的演藝之路，他從《擁抱太陽的月亮》的純真少年，一路演到《怪物》的刑警，再到電影《亡命機劫》挑戰反派，皆展現出了不同的一面，戲路不斷增加也讓許多粉絲看見了他的成長以及背後的努力。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
呂珍九10／12台北見粉絲！曾當台灣觀光大使 自爆最想念芒果冰
河正宇、呂珍九主演《亡命機劫》上串流了！60乘客在空中「被炸」
呂珍九大走鐘！帥臉腫成麵龜「176公分變五五身」迷妹崩潰：哪位
其他人也在看
陳奕迅一家三口街邊用餐超溫馨！21歲女兒康堤「九頭身」驚豔，戰勝焦慮症關鍵曝光
港星陳奕迅（Eason）一家三口最近被港媒《東周刊》拍到在銅鑼灣街邊用餐，三人邊吃邊聊，笑聲不斷。21歲的女兒陳康堤身高超過175公分，氣場十足；Eason則一邊講話一邊比手畫腳，滿臉笑意，畫面溫馨又自然，讓不少網友看了都覺得被療癒。姊妹淘 ・ 1 小時前
聲秀決賽主持陳懿德表現被劣評 網民：德德做返東張啦
由陳懿德擔任主持嘅TVB節目《聲秀決賽 終極聲戰》喺噚晚（2日）舉行，以「廣東歌代表我」為競賽主題，最後8強甄敏芳Jenny、蕭凱恩Michelle、胡子貝Matt、周智敏Emily、林潔心Bibi、穎喬Ziva、馮熙燮Ryan、柯雨霏Ophelia都使出渾身解數爭奪冠軍寶座！結果由賽前大熱之一馮熙燮贏得冠軍，而亞軍及季軍則柯雨霏及胡子貝奪得；同時胡子貝亦獲得「觀眾熱選聲秀大獎」。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
任達華20歲女兒任晴佳180公分神級比例太狂！「火紅禮服照」衝上熱搜 網讚：最美星二代！
她穿上紅色禮服站在古蹟燭海前，肩頸線條分明、站姿長腿比例極佳，整個人像在走品牌大秀，網友直接淪陷：「這比例太不科學」「星二代天花板無誤」。任晴佳從小就在spotlight下長大，爸爸是影帝、媽媽是超模，長大後也遺傳到高顏值＋超長比例，現在身高約180cm，線條纖細但氣...styletc ・ 4 小時前
謝霆鋒新片獲高度讚賞 越劇索女補拍11日頂走劣迹女星
【on.cc東網專訊】藝人謝霆鋒、吳京及李連杰聯手拍攝的袁和平電影《鏢人﹕風起大漠》，成為「第28屆全國影片推薦會」的重點推介，終揭開神秘面紗並初定農曆賀歲檔推出。會上有關方面對《鏢》片讚口不絕，除形容袁和平掌舵為「武俠界定海神針」外，又大讚霆鋒今次「展現出凌厲東方日報 OrientalDaily ・ 4 小時前
鍾麗緹被網民讚「太會生了」！17歲Jaden、15歲Cayla，兩愛女高顏值基因要封為「神顏星二代」
55 歲鍾麗緹近日帶同 17 歲的二女兒 Jaden 與 15 歲的小女兒 Cayla 出席活動，兩愛女的超高顏值震驚網民，被封為「神顏星二代」實至名歸，實在「太會生」了吧！Yahoo Style HK ・ 11 小時前
蔡思貝傳將約滿離開無綫 孖《中年》歌手飛美國開騷自救
【on.cc東網專訊】視后蔡思貝近年工作量銳減，只客串拍周星馳的電影《女足》（暫名），在無綫的工作着實不多，明顯不受重用，甚至疑似被公司「雪藏」。之前有傳思貝滿約後會離巢，加上新劇《飛常日誌2》拍攝得如火如荼，上輯的馬國明、高海寧都在拍攝中，但曾表示會再參與今輯東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
西野七瀬57隻狗包圍內幕！ 木村拓哉驚嘆她開車穩爆！
你敢信？2011年一個大阪女孩，拿著新垣結衣的《赤い糸》去試鏡，直接被乃木坂46撿走。西野七瀬從邊緣小透明一路爬到《インフルエンサー》中心位，帶團拿下レコード大賞！Japhub日本集合 ・ 4 小時前
魏駿傑拍片煲湯接放學展現暖爸特質 15歲女兒Jessica罕有曝光
現年57歲嘅魏駿傑，同前妻張利華離婚後獨力撫養女兒Jessica，現時主打內地市場。近年魏駿傑不時喺內地社交平台分享生活片段，早前就以「女兒奴一日」為主題拍vlog，而今年15歲嘅Jessica亦罕有曝光。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
馮淬帆逝世 ｜演《精裝追女仔》堅叔深入民心 曾與汪明荃有段情 用生果取代粗口字對白成經典
資深影視人馮淬帆逝世，享年81歲。人稱「緊哥」嘅馮淬帆80年代拍過唔少喜劇而為人認識，但馮其實同時仲係導演，執導時工作態度極為認真，而且對電影恩師楚原深深感激，幕前幕後反差相當大。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 天前
胡諾言與陳琪深水埗茶記開餐勁貼地 夫婦擁4000萬物業 年花40萬供3子女讀名校
TVB藝人胡諾言與太太陳琪拍拖7年後結為夫婦，至今已結婚17年兼育有3名子女，一家五口幸福滿滿。胡諾言與陳琪是圈中著名的隱形富豪級夫婦，據報坐擁最少價值四千萬的物業，單是3名子女讀私校的學費已總共每年40萬元，可見財力不凡。雖然吸金力強，但胡諾言夫婦的生活方式卻十分貼地，日前一起到深水埗以豬潤麵馳名的茶記用餐，更合照打卡大曬恩愛。Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
許紹雄離世︱契女佘詩曼平復心情：難過都要過
許紹雄於上月28日因癌症引發身體機能衰竭，終年76歲。身為契女的佘詩曼今日（2日）現身《新聞女王2》宣傳活動，她指難過都要過，會將不開心的事情埋藏在心裏面，並指有幫手籌備對方的喪禮，又謂會在心靈上支持「老竇」家人。東方日報 OrientalDaily ・ 20 小時前
《愛‧回家》全運會篇1小時版劇情曝光晒弗爆Body 與「東張女神」決戰體能之巔
「第十五屆全國運動會」將於11月9日（周日）晚舉行開幕禮，為配合全運會熱，無綫王牌節目《東張西望》及王牌處境劇《愛‧回家之開心速遞》，將由11月3日（明日）開始播出一小時「全運會加長版」，《東張西望》將提供全運會相關重要資訊、甚至有機會直擊重要賽程；至於《愛‧回家》則會播出一連五集的「全運會篇」：「接龍全運會」、「Mission impossible：KC逆轉人生」、「運動是王道」、「來一場與『羽』眾不同的坦白」及「『仁仁』愛運動」。Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
仙蒂歌羅馥與狄美摩亞齊母女火辣合照
【on.cc東網專訊】《洛杉磯國家藝術博物館（LACMA）藝術+電影晚宴》上周六舉行，59歲美國超級名模仙蒂歌羅馥（Cindy Crawford）與24歲女兒Kaia Gerber一起出席，仙蒂以低胸露肩閃飾金裙示人，Kaia則以低胸紅裙示人，Kaia於社交網站東方日報 OrientalDaily ・ 6 小時前
娛評｜ 《世外》5日票房破400萬 製作好故事佳成就最強口碑 「香港製造動畫」成加分位
談起香港製作動畫長片，對上一齣會引發話題的，是否已是超過10年前的《麥兜》系列？然而剛於10月29日上映的《世外》，卻在網絡間引起迴響，觀眾幾乎一面倒地支持與正評，成就票房非常優秀的成績，上映5日票房已破400萬，亦創下近來少見的單日百萬票房。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
查爾斯國王撤銷胞弟安德魯王子頭銜 20年住免費、30房間皇家莊園將收回
白金漢宮10月30日宣布，英王查爾斯三世（King Charles Ⅲ）已決定撤銷胞弟安德魯的王子頭銜、收回住所，亦即位於「溫莎大公園」（Windsor Great Park）的皇家莊園（Royal Lodge），此舉與安德魯捲入已故美國富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的性醜聞相關。 王室聲明指出，安德魯一切稱謂、頭銜、榮譽將撤銷，未來會以安德魯·蒙巴頓·溫莎（Andrew Mountbatten Windsor）為名，並搬至私人住所，「儘管他持續否認相關指控，但這些處置為必要之舉」，並表達英王夫婦對受害者與倖存者的關切之情。 現年65歲的安德魯是已故女王伊莉莎白二世的次子，曾是英俊瀟灑的海軍軍官，1980年代還曾在戰區服役，但因私人醜聞纏身近年逐步消失在公眾視野。 查爾斯三世目前還在接受癌症治療，此決定獲威廉王儲等王室成員支持。而安德魯長年居住的皇家莊園，是一處擁有30個房間的豪宅，據《泰晤士報》報導，安德魯20年來從未支付租金，但入住時有出資750萬英鎊（約新台幣3.1億元）進行翻修。Yahoo 國際通 ・ 5 小時前
Coldplay 主唱與《權力遊戲》女王？Chris Martin 戀上Sophie Turner
29歲的《權力遊戲》女星Sophie Turner再度驚爆新戀情，對象竟是48歲的Coldplay主唱Chris Martin，據指兩人在Chris與前女友Dakota Johnson分手後低調展開交往，而Sophie也同時正式結束與英國貴族男友Peregrine 'Perry' Pearson的短命戀情。推薦閱讀:➤ 傳與Coldplay主唱Chris Martin相戀8年正式分手！前女友Dakota Johnson風情萬種的性感穿搭解構➤ Marf 與Coldplay合唱被大讚！只有22歲的她一出道就被視為樂壇希望Follow us on:Facebook: elleOnlineHKInstagram: @ellehongkongYouTube: ELLETVHKELLE.com.hk ・ 6 小時前
Why so serious？賀蘭扮小丑上街買尿片
【Now Sports】萬聖節，不少球星盛裝打扮，但最出眾可能是曼城神鋒賀蘭，拍片記錄下自己打扮成小丑，然後上街為未夠1歲的兒子買尿片。賀蘭（Erling Haaland）早前開了YouTube頻道，分享自己的生活片段，記錄包括在家與女友伊莎貝共同下廚時的樂趣，以及公開他的操練等，趁萬聖節來到，他也再更新頻道，拍了一段和伊莎貝如何變裝的影片。一開始兩人在家裡打扮，賀蘭將頭髮染成綠色，然後化了白色濃妝在臉上，還畫上小丑標誌性的紅色嘴唇，再穿上經典的紫色西裝和領帶，令伊莎貝驚訝地呼叫：「天哪！你看起來就像電影裡的那個小丑。」兩人隨後還上演追逐遊戲，當然是扮成小丑的賀蘭追著女友。賀蘭之後就以這個小丑妝上街，先乘車去了加油站，其後再去便利店為去年12月出生的兒子買尿片，期間有人認得他，也有人看不出他是誰。他甚至在便利店拿起一本有他做封面的體育雜誌，問道：「你看我和他有甚麼不同？」才讓部份不認得他的人恍然大悟，哈哈大笑。回到家時，他發現伊莎貝打扮成貓女郎，兩人便出發前往派對，影片也就此結束。這名曼城前鋒的YouTube頻道暫時有近65萬的訂閱。now.com 體育 ・ 1 天前
MIRROR參加港日音樂交流 PUFFY教路維繫默契保持距離
【on.cc東網專訊】《CHILL GENKI音樂祭》昨晚（1日）假西九文化區舉行，共10位香港及日本歌手分成3組Crossover作港日兩地音樂交流。歌手周國賢（Endy）打頭陣出場，唱完兩首歌後，他跟台下觀眾問好：「你好嗎？慎防大家唔知我係邊個，我介紹吓自己東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
【中環解密】彭醒棠退休後落區夾Band兼出書
2016年初「登六」退休的金管局前副總裁彭醒棠（Peter Pang），音樂才華一向爆棚，退休後仍熱心公益，每年落區夾Band又彈又唱，與「老友記」打成一片。想不到彭醒棠原來也寫得，最近推出首部英文著作Western Democracy-The First Mover Disadvantage（西方民主制度先行者劣勢的困境），此書在亞馬遜網站開售。信報財經新聞 ・ 15 小時前
安德魯捲性醜聞 遭拔最後英皇家海軍中將榮譽銜
（法新社倫敦2日電） 英國政府今天表示，將剝奪前王子安德魯（Andrew）僅存的榮譽性海軍中將軍職，這也是他最後一個軍銜。國防大臣希利（John Healey）今天向英國廣播公司（BBC）表示：「安德魯先前已陸續交回他曾擁有的榮譽軍銜…而如今國防部再次遵照國王指示，撤除他最後的海軍中將榮譽軍銜。」法新社 ・ 6 小時前