呂珍九12月入伍！入選美軍KATUSA精英部隊

▲呂珍九的經紀公司宣布他考進了美國陸軍附編韓軍「KATUSA」，將於12月15日入伍當兵。（圖／車庫娛樂）

[NOWnews今日新聞] 28歲的演員呂珍九今（3）日透過經紀公司宣布即將入伍的消息，透露他將於12月15日起進入美國陸軍附編韓軍「KATUSA」服役1年6個月，預計將於2027年6月前退伍，屆時將會再次回到螢幕前，繼續演出精彩的作品。

呂珍九12月確定入伍 考進美軍部隊服役

呂珍九的經紀公司今日發聲，透露他通過了徵選，將於12月15日正式入伍，服役單位為「KATUSA」（美國陸軍附編韓軍，Korean Augmentation To the United States Army），根據了解每年僅有1800名名額，加入前需要通過美軍綜合英文溝通能力測驗，因為服役環境較為自由，宿舍也不用許多人擠在小房間裡，而是2人房編制，工作結束後還可以外出，並且週末可以在外住宿，這樣的條件每年都吸引許多人報名，因此錄取率相當低。

經紀公司同時也呼籲粉絲們，在呂珍九入伍當天不要前往送別，因為當天會有許多家屬、其他士兵在現場，為了不造成他人困擾，入伍地點也不會公開，「謝謝大家一直以來對呂珍九的照顧，入伍期間中請多多給他鼓勵，並期待他健康退伍，以成熟的樣貌再次回到大家面前。」呂珍九將於該單位服役1年6個月，預計在2027年6月左右退伍。

▲呂珍九（左）、IU（右）曾一起演出《德魯納酒店》。（圖／呂珍九、IU IG）

呂珍九童星出道 演藝圈發展超過20年

呂珍九以童星身分出道，活躍演藝圈超過20年，以電影《彩虹羅曼史》踏入演藝圈的他，曾出演《擁抱太陽的月亮》、《成為王的男人》、《德魯納酒店》、《怪物》等熱門大作，還曾多次獲得韓國演技大賞，是演技派男星代表之一。

呂珍九日前才於10月12日來到台灣舉辦個人見面會，在現場和粉絲一起回顧自己出道20年以來的演藝之路，他從《擁抱太陽的月亮》的純真少年，一路演到《怪物》的刑警，再到電影《亡命機劫》挑戰反派，皆展現出了不同的一面，戲路不斷增加也讓許多粉絲看見了他的成長以及背後的努力。

