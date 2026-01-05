70歲狀態卻像30+！呂良偉為何被封「亞洲最強不老男神」？每天深蹲練腿成關鍵！

（圖／翻攝自呂良偉小紅書）

說到演藝圈的凍齡代表，呂良偉一直都是被點名的那一位！尤其近日他剛舉辦 70歲生日宴會，現場畫面曝光後立刻掀起討論，不少人第一眼都以為是40出頭的狀態，臉部線條緊實、體態俐落，站在舞台上整個人氣場完全撐得住，讓不少網友直呼「真的看不出來已經70了」。

（圖／翻攝自呂良偉小紅書）

事實上，呂良偉能把狀態維持到這個程度，70歲依舊維持俐落體態、動作穩定，他的抗老方式其實一點都不玄，關鍵就在這三件事。

第一個抗老關鍵：深蹲＋馬步，專攻下半身穩定度

他長年把「練腿」當作身體管理的核心，訓練內容包含深蹲、90度馬步與單腳支撐等動作，重點放在下盤力量與核心穩定。這類訓練不只讓體態挺拔，也能延緩行動力下降，是他70歲還能站得穩、動得快的基礎。

（圖／翻攝自小紅書）

第二個抗老關鍵：複合運動模式，不只做一種運動

呂良偉的訓練不是單一路線，而是結合多種系統輪流進行，包括太極拳提升關節活動度、負重深蹲維持肌力、游泳作為低衝擊心肺訓練，再搭配氣功吐納調整呼吸與專注度。這種「肌力＋柔軟＋心肺＋呼吸」的複合訓練模式，讓身體老得慢、但功能不掉。

（圖／翻攝自小紅書）

第三個抗老關鍵：低GI飲食＋168進食法，穩定身體代謝

在飲食上，他長期採取低GI(低升糖指數)原則，減少血糖劇烈波動，同時提高 Omega-3脂肪酸攝取比例，並補充抗氧化食物與小分子膠原蛋白。進食時間則以168間歇性進食法為主，讓身體有足夠時間進行修復與代謝調整。

（圖／翻攝自呂良偉小紅書）

從這場70大壽生日宴會的狀態就能看出來，呂良偉的「不老」並不是話術，而是長年累積的結果。也難怪會被網友一致封為「亞洲最強不老男神」，這稱號真的不是隨便喊的。

