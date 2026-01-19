69歲呂良偉狀態超好，分享身體報告生理年齡僅是39.9歲！保養得宜的秘訣：養髮靠「五黑食物」、健身日常深蹲防腿腳衰退

香港影帝呂良偉擁有濃密黑髮、健碩身材，依然是電力十足的不老男神！很難想像他是將要踏入70歲，把自己保養到好像40歲一樣，當中也下了不少苦工。他曾分享關於養髮到飲食運動的保養秘訣，強調「人老腿先衰」，教大家由內到外keep fit，適合中老年人士參考。

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報

廣告 廣告

呂良偉分享他去做身體檢查報告，得出心血管年齡為43歲、免疫系統為44歲、內分泌為39歲，生理年齡僅為39.9歲，比實際年齡直接減半，很赤裸地在數字報告上反映出來，也證明他確是花了不少工夫去保養好身體。

每朝花1-2分鐘養髮，搓頭皮至發熱

健身養髮分享關於護理頭皮與養法的習慣，是每朝花1-2分鐘養髮：先搓熱十指，按摩面部，再用五指如梳搓頭皮至發熱，促進血液循環，讓髮根生機勃勃。他笑言，這招簡單易做，遠勝昂貴洗護產品，連網友質疑戴假髮都一一化解。

先搓熱十指，按摩面部，再用五指如梳搓頭皮至發熱，促進血液循環。(Getty Images)

5種黑食物強腎補血氣，黑芝麻黑豆齊上陣

飲食是保養身體的關鍵，呂良偉推介5款黑色食物：黑芝麻、黑豆、木耳、枸杞、堅果。這些食材能補腎養髮、活血益氣，每日適量食，頭髮自然黑亮有光澤。三餐有講究：早餐高纖多元，必食淮山補氣；午餐多抗氧化菜如茄子、西蘭花、番茄；晚餐清淡低鹽，減輕身體負擔，避免浮腫。

黑芝麻、黑豆、木耳、枸杞、堅果。這些食材能補腎養髮、活血益氣。（Getty Images）

深蹲練腿，防肌流失keep活力

運動不用太劇烈，呂良偉分享每日會做深蹲，專攻腿部同臀肌，相信「腿衰先老」。健身教練指，這招提升新陳代謝，防肌肉萎縮，適合長者，輕鬆維持纖瘦線條。呂良偉從養髮飲食到運動，三管齊下，讓他身體保持最佳狀態，依然靚仔有型。

深蹲練腿，防止肌肉流失。(Getty Images)

45歲張柏芝烏黑濃密頭髮全靠黑芝麻！每天早餐喝「這東西」，養髮養顏又暖胃兼抗衰老

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

健康養生：

《名媛望族》江美儀「我阿爸係銀行家」片段Threads掀熱話，三太戲裡戲外也是一位保養得宜的「江美人」

56歲郭可盈明艷照人，與林文龍夫妻檔頒「最佳女主角」！凍齡保養超班秘訣是令身體長期飲飽水

52歲車婉婉入行33年終奪「最佳女主持」！纖巧身材配長腿保養力超強，靠健身重訓練出「零拜拜肉」身形