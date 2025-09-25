呂頌賢上月病重一度昏迷危殆 颱風前夕與唐文龍莫家堯敘舊曝光近況

唐文龍IG

超強颱風樺加沙吹襲香港，帶來狂風大驟雨，以及沿岸及低窪地區水浸情況，天文台於今年兩度發出最高級別嘅十號颶風信號，打平1964年紀錄。喺早將日颱風樺加沙未到香港之前，唐文龍、呂頌賢及莫家堯藉打風前夕見面敘舊，唐文龍於社交平台分享照片，並寫道：「香港暴風前夕，和好久不見的朋友兄弟小聚片刻。現在已經回家。大家做好防風準備啊！」瞬間掀起唔少網民集體回憶。

59歲呂頌賢於90年代TVB劇《笑傲江湖》演令狐沖一角令人印象深刻，8月份曾因肺部細菌感染而住院，當時呂頌賢太太麥景婷就形容該2個月簡直係「驚濤駭浪」、「生死就在一瞬間」，大爆老公一度入住ICU（深切治療部）14日，指呂頌賢嘅病冇明顯病徵，但破壞力極強，潛伏期長，後期擴散至多個器官，情況一度危殆，就連醫護人員都表示呂頌賢嘅病情屬罕見和嚴重。事後，呂頌賢轉發太太嘅帖文報平安，又分享出院近照，寫道：「多謝大家關心，其實我整個過程我都在昏迷中，並沒甚麼感覺！只是辛苦身邊的人，為我難過擔心啦！不過這次真的知道了甚麼叫死過翻生，大家真的在忙碌中都要照顧好自己身體啊。」呂頌賢當時消瘦差唔多40磅，出院後身形如紙片人，令網民大感心痛。不過，從唐文龍分享嘅聚會照中看到，呂頌賢精神狀態不俗，與早前相比亦稍稍長肉了一點。

廣告 廣告

唐文龍IG

《笑傲江湖》

《笑傲江湖》截圖

呂頌賢

按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可換領限量新人禮，立即下載！