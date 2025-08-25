呂頌賢肺部細菌感染入ICU一度危殆 兩星期暴瘦40磅 老婆麥景婷： 生死就在一瞬間

90年代TVB劇《笑傲江湖》演令狐沖一角嘅呂頌賢，早前因肺部細菌感染而住院。呂頌賢太太麥景婷更大爆老公一度入住ICU（深切治療部），並指醫護人員形容其病情「罕見和嚴重」。

呂頌賢

麥景婷透露老公呂頌賢因肺部感染一度命危

麥景婷喺微博嘅發文形容近2個月「驚濤駭浪」、「生死就在一瞬間」，並提及呂頌賢落機之後就去睇急症，更被送入負壓病房。當時呂頌賢一度可以出院，但麥景婷指係「醫療失當」，結果呂頌賢未有好轉再次去急症室求醫，更要入住深切治療部14日，情況一度危殆。好在呂頌賢大步檻過，可以由ICU轉到隔離病房再出院休養。麥景婷指今次呂頌賢嘅病無明顯病徵，而且破壞力極強、潛伏期很長，後期更擴散至多個器官，令呂頌賢消瘦差不多40磅，而醫護人員都聲稱個案屬罕見和嚴重。麥景婷喺微博叮囑「衷心勸喻每一位朋友，切記不要忙壞了身體啊！」。

呂頌賢

呂頌賢都有轉發太太嘅帖文，並寫道「多謝大家關心，其實我整個過程我都在昏迷中，並沒甚麼感覺！只是辛苦身邊的人，為我難過擔心啦！不過這次真的知道了甚麼叫死過翻生，大家真的在忙碌中都要照顧好自己身體啊」。

呂頌賢

近年主要北上發展嘅呂頌賢，拍劇以外早前仲為唐文龍、張文慈有份參演嘅內地劇《無名江湖》做埋監製。呂頌賢喺微博提到，該劇於6月初殺青，估計呂仲有唔少後期工作跟進，喺忙於工作下病倒。

呂頌賢拍劇以外，早前仲為內地劇《無名江湖》做埋監製。

按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可即時換領限量新人禮，立即下載！