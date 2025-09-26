貝澳濕地油污源頭未明 鄰近俊和地盤否認涉事
呂頌賢肺部細菌感染入ICU昏迷半月 感染及傳染病科醫生：接種疫苗可減死亡風險
59歲藝人呂頌賢近年在國內發展，太太麥景婷於上月突在微博透露，呂頌賢因肺部細菌感染病重，昏迷了半個月，需入住ICU（深切治療部）曾一度危殆，細菌感染多個器官，體重暴跌40磅。呂頌賢醒來回應，表示自己全程昏迷，他感謝外界關心，並提醒大家有不適要盡快求醫。
就肺部細菌感染嚴重至需入住ICU，感染及傳染病科專科連慰慈醫生表示，約有10-20%高危人士的病例會出現昏迷狀況，她指入侵性肺炎可以是局部的感染，細菌亦有機會入血引致敗血症，導致器官衰竭，危及性命。
兒童及長者皆為細菌性肺炎高危群組
本港常見的細菌性肺炎病原體包括肺炎鏈球菌、流感嗜血桿菌及肺炎支原體等，主要透過飛沫傳播，或接觸受污染的物件及環境感染，長者、幼兒及免疫力較低人士皆為高危群組。「其實除了高危群組，有研究顯示在感染病毒性呼吸道感染例如流感後，有較大風險引起細菌性肺炎，亦即是二次細菌性感染的風險。」連醫生指出。細菌性肺炎的潛伏期約幾天至兩星期，視乎致病菌的種類。初期發病與上呼吸道感染的症狀難以分辨，一般會出現發燒、咳嗽、頭痛丶發冷等情況，但她提醒患者要留意，肺炎常伴黃痰、濃痰，嚴重者會呼吸困難或意識混亂，如遇這些情況就要立即求醫。
細菌性肺炎入院率高
連醫生續指，若患者出現嚴重症狀例如呼吸困難或持續高燒等情況，便有可能需要入院治療及作詳細檢查及化驗，例如肺部x光片、電腦掃描、抽取血液化驗、痰液樣本核酸檢測確認致病原種類等；如臨床表示或確認是細菌感染，醫生會使用合適的抗生素透過靜脈注射進行治療。「患者住院可由數天至一星期多不等，重症患者可以出現嚴重併發症例如敗血症或呼吸衰竭，需要使用呼吸機輔助呼吸，即使病情好轉後部分重症患者康復時間長，需要一段時間復康治療或有後遺症。」
嚴重併發症可奪命
嚴重細菌性肺炎會影響肺功能，如有肺積水拼發症會減低肺部正常換氣功能，引起呼吸困難和血液含氧量下降，這時候便需要使用輔助呼吸機，甚至可能要插喉。細菌一旦入血更有機會導至全身出現較嚴重的發炎反應，造成器官衰竭，甚至有生命危險。此外，入血性細菌性肺炎亦可能併發腦炎，康復後或形成認知障礙症。連醫生強調，嚴重的細菌性肺炎可以影響各個器官，而令受影響器官的功能未能回復昔日水平，留下長遠的後遺症。
疫苗可減嚴重併發症風險
要預防細菌性肺炎，保持良好個人和環境衛生，𣎴要吸煙，適當運動及營養均衡都十分重要。此外，接種預防疫苗能減低嚴重併發症的風險，連醫生稱：「我建議巿民接種肺炎鏈球菌疫苗，以預防由肺炎鏈球菌引起的疾病，包括入侵性肺炎、腦膜炎和敗血症等，特別是針對幼童和長者等高風險群組。冬季流感高峰期快將來臨，巿民可考慮一併接種流感疫苗，減低二次感染所構成的健康風險。若社會廣泛接種疫苗，不但可以個人保護，研究顯示對減少肺炎球菌的抗藥性也有幫忙，對每個人都有好處。」
肺炎鏈球菌疫苗知多點
就肺炎鏈球菌疫苗，目前市面上主要有兩款，分別爲15價及20價結合疫苗，均有效抵禦肺炎鏈球菌引起的侵襲性疾病與肺炎。現時15價肺炎球菌結合疫苗被納入政府資助計劃，合資格人士可配合23價疫苗獲資助接種。而20價結合疫苗可於私營醫療機構接種，此疫苗只需接種一針已可達到長效保護，無需額外補針，巿民若有不明白之處，可向家庭醫生查詢。
感染及傳染病科專科連慰慈醫生
圖片來源（部分）：網上圖片
Text: Florence延伸閱讀：
其他人也在看
NMN是什麼？可以逆齡抗衰老？營養師拆解NMN功效及副作用 再教大家點揀NMN保健品
NMN是什麼？NMN可以逆齡抗衰老？NMN有效嗎？上網只要輸入NMN字眼，已經有不少相關的討論。NMN是近年保健品市場上一種新興的成分，產品都聲稱可以有助抗衰老、抗皺、美顏及促進新陳代謝的效果，到底有幾多可信？Yahoo Food找來「家營營養中心」營養師謝施敏 (Kirby) 為大家一一拆解NMN功效、副作用及食用份量，再教大家認清NMN保健品的成分，避免誤墮假NMN的騙局！大家入手前，先看看營養師講解先啦！Yahoo Food ・ 1 天前
荒廢逾40年！荃灣「紅磚屋」獲億京4.76億承接
市場消息指出，已荒廢約48年的荃灣低密度大型貨倉「美港貨倉」(又稱「紅磚屋」)，近日由發展商億京以約4.76億港元成功承接。該貨倉今年中由接管人推出市場放售，當時意向價為5億元，是次成交價略低於意向價。以物業總樓面面積約18.34萬平方呎計算，平均成交呎價約為2,586元。am730 ・ 58 分鐘前
Jennie「人間香奈兒」穿搭拆解：不一定要CHANEL才高級，學她用黑白灰銀打造質感造型
Jennie近日在IG分享新相，以一身黑白灰銀色調造型，完美示範如何用基礎色系穿出毫不費力的高級時尚感！這位「人間香奈兒」再次展現她對造型搭配的精準掌控，馬上來拆解她的「高級感」造型密碼！Yahoo Style HK ・ 1 天前
轟Five Guys「餐廳價錢快餐質素」 鍾培生：食咗交智商稅｜網上熱話(有片)
有「香港電競之父」之稱的富二代鍾培生，近日在個人社交平台上傳影片，批評美國漢堡品牌Five Guys。他直言該店是用「餐廳的價錢，食快餐的質素」，並指食客光顧等同交「智商稅」，有關言論引起網民熱議。am730 ・ 1 天前
「青蘋果綠」很難駕馭？學GD機場穿搭，用一件CHANEL深藍冷外套變身「貴族校園Boy」
向來走在時尚最前沿的權志龍（G-Dragon），近期機場造型再度引發討論！他以超搶眼的青綠色長褲搭配多款CHANEL單品，完美示範如何將大膽色彩與高端精品融合，輕鬆撐起高級感！這次造型中，從細節配飾到重點單品，處處藏有驚喜，馬上拆解哪些單品有望成為下季熱門！Yahoo Style HK ・ 8 小時前
滙豐據悉罕見地要求旗下恆生清理香港房地產壞賬
滙豐不同尋常地直接參與推動旗下的恆生銀行出售不良房地產債務組合，凸顯外界越來越擔心香港陷入困境的房地產行業。Bloomberg ・ 1 天前
陳展鵬笑談「亞視味」︰冇得甩架 用心回應網民留言被激讚
做過亞視小生嘅陳展鵬，回巢TVB後發展一帆風順，成為視帝之外仲搵到真愛，同太太單文柔婚後育有一女。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
蘇民峰每月外遊豪洗豪歎 被指唔做善事發長文反擊：呢啲說話太冇營養價值
著名堪輿學家蘇民峰幾乎每個月都會與太太到世界各地旅行，多年來靠算命、睇風水及投資賺到盤滿缽滿嘅佢每次都豪洗豪歎。日前，蘇民峰就於「風王」樺加沙吹襲香港前，前往美國洛杉磯旅遊，並喺社交平台分享乘搭頭等艙及喺國泰貴賓室嘅照片，寫道：「每月一遊又出發啦！」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
中國禁「讀書無用論」 中西名人從輟學到億萬富豪之路
中國嚴打「讀書無用論」，但環顧中西，不少名人如蓋茨、朱克伯格、喬布斯等，都未完成大學學業卻成億萬富豪，反映成功往往靠天賦與機遇。Yahoo財經 ・ 6 小時前
陳綺貞怎麼可能已經50歲？音樂節上露出小蠻腰，在生病後就研究飲食養生：學煮食令我不再當方型西瓜
陳綺貞怎麼還是那個樣子？日前出席鄂州銀河左岸音樂節的陳綺貞，穿著粉紅色蕾絲邊的露腰上衣，露出沒半點贅肉的肚子，充滿少女味的程度，令人幾乎忘掉了陳綺貞今年剛過了五十歲生日。快來跟這位凍齡歌姬學習，除了音樂使人年輕以外，背後是對護膚和飲食的擇善固執。Yahoo Style HK ・ 10 小時前
美股日誌｜三指數三連跌 減息預期跌比特幣大瀉
美股連續三日下跌，道瓊斯指數跌超過170點，失守46,000點水平，標普500指數和納斯達克指數亦跌0.5%。個別AI相關股仍未止瀉，而大市其他行業表現亦顯得不濟。數據顯示美國經濟仍然堅挺，市場的減息預降温，美元轉強，美國國債息率普遍上升，尤其是短期債息。比特幣急挫，失守11萬美元大關。Yahoo財經 ・ 11 小時前
小米17旗艦手機售4499元起 Pro版搭載「妙享背屏」 電池續航勝iPhone 17
小米（1810.HK）秋季新品發布會昨晚舉行，對標蘋果iPhone 17的小米17系列旗艦機型正式推出，主打「小尺寸續航之王」，全球首發第五代驍龍8至尊版處理器，起售價4499元（人民幣．下同）。創辦人雷軍在會上亦透露，新車型小米YU7上市3個月，已交付超過4萬輛。信報財經新聞 ・ 14 小時前
方力申陪老婆葉萱做產檢 興奮大讚BB女脊骨靚過佢：準備做爸爸喇
現年45歲嘅「飛魚王子」方力申（Alex），喺今年2月14日情人節宣布婚訊，與細14年圈外女友葉萱（Maple）修成正果，於美國加州舉行婚禮。去到父親節時，方力申就宣佈要做爸爸，而BB女將於年底出世，真係可喜可賀呀！喺噚日（24日），方力申喺社交網站上載一段與老婆到醫院進行產檢嘅短片，期間仲順道參觀醫院嘅病房及產房。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
田啟文自爆身為經理人當年唔知鄭中基蔡卓妍已婚離婚 Ronald第二次離婚「只有鼓勵佢」
鄭中基執導嘅《阿龍》早前上映，身為監製嘅田啟文（田雞）早前接受訪問。未必太多人知道田啟文曾經係鄭中基經理人，而佢同Ronald合作期間，「老細」爆出隱婚離婚一事，田雞話自己事前毫不知情！Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
英國首相熱門人選 揚言廢除永居權：讓英國人清醒！
英國改革黨日前拋出震撼彈，若在下屆大選中勝出，將徹底廢除移民在英國合法工作五年後申請永久居留（ILR）的現行制度。這項被其黨魁法拉奇稱為「讓英國人清醒」的政策，旨在以更嚴格的週期性簽證取代永久居留權，引發了英國各界與數十萬移民的廣泛關注和激烈爭論。 根據改革黨的構想，現行的永久鉅亨網 ・ 2 天前
炎明熹復出有期？ 11月演音樂劇 下周一出席記者會
勝出TVB《聲夢傳奇》而入行嘅炎明熹，有傳因為唔續約而被大台雪足一年，關於炎明熹嘅下一步都傳足一年。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
2025全球最有價值十大航空公司排名出爐！阿聯酋航空連三冠 達美居次 中國南航擠掉日航
根據國際航空運輸協會 (IATA) 最新預測，今年全球航空業將迎來復甦新高峰，預計旅客運量達 49.9 億人次，年增 4%，業界總收入攀升至 9790 億美元，增幅 1.3%，兩項關鍵指標均創下歷史紀錄，但值得注意的是，受全球貿易摩擦加劇和消費者信心波動影響，該預測值較去年 12 月預期有所下調，反映出地緣政治動盪、成本結構壓力及永續發展轉型等多重挑戰仍制約著產業前行。鉅亨網 ・ 1 天前
馬德鐘兒子馬在驤帶演員新女友出活動 身材火辣 曾拍攝電影
馬德鐘兒子馬在驤（Xiang）繼承爸爸高挑身材，身高接近1米90加上陽光外表，機械工程一級榮譽學士學位畢業，以及從小係游泳健將，曾於多個游界比賽有出眾成績，成為注目星二代，又被指係荀盤。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
打風市民塞爆麥當勞買外賣 職員做唔停仍被辱罵 網友睇唔過眼籲M記做呢樣嘢保護職員？
最近有網民於社交媒體貼出影片，分享超強颱風樺加沙襲港期間的麥當勞外賣亂象，樓主提到當日因打風，大量市民購買麥當勞外賣，因而需等足一小時才取餐。帖中指一位顧客因手機App取消訂單失敗，需到分店取餐，但因等候過久而情緒失控，當眾辱罵職員，甚至問候其家人，期間職員一直道歉並提出退款仍不果。樓主希望以影片保護該員工，以防其因無理投訴遭受不公對待。帖文一出，網友熱議紛紛，大多數人均批評顧客無理取鬧，同情前線職員辛酸，更呼籲麥當勞改善App問題，保護員工免受無辜辱罵！立即睇下文了解詳情啦！Yahoo Food ・ 1 天前
「西班牙深蹲」健身熱潮是什麼？韓國女團級鉛筆腿秘訣，在家加上「一物品」即護膝零負擔
深蹲是不少人鍛鍊緊實下半身線條的必備動作，然而這個看似簡單的動作對膝關節的潛在壓力卻不容忽視。因此，近年健身圈興起了一股「西班牙深蹲」熱潮，與傳統深蹲相比動作結構更貼心，在減輕關節壓力的同時，仍能讓下半身肌肉得到充分鍛鍊，許多健身教練甚至形容它是「膝蓋救星」！Yahoo Style HK ・ 9 小時前