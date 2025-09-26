呂頌賢肺部細菌感染入ICU昏迷半月 感染及傳染病科醫生：接種疫苗可減死亡風險

59歲藝人呂頌賢近年在國內發展，太太麥景婷於上月突在微博透露，呂頌賢因肺部細菌感染病重，昏迷了半個月，需入住ICU（深切治療部）曾一度危殆，細菌感染多個器官，體重暴跌40磅。呂頌賢醒來回應，表示自己全程昏迷，他感謝外界關心，並提醒大家有不適要盡快求醫。



就肺部細菌感染嚴重至需入住ICU，感染及傳染病科專科連慰慈醫生表示，約有10-20%高危人士的病例會出現昏迷狀況，她指入侵性肺炎可以是局部的感染，細菌亦有機會入血引致敗血症，導致器官衰竭，危及性命。

兒童及長者皆為細菌性肺炎高危群組

本港常見的細菌性肺炎病原體包括肺炎鏈球菌、流感嗜血桿菌及肺炎支原體等，主要透過飛沫傳播，或接觸受污染的物件及環境感染，長者、幼兒及免疫力較低人士皆為高危群組。「其實除了高危群組，有研究顯示在感染病毒性呼吸道感染例如流感後，有較大風險引起細菌性肺炎，亦即是二次細菌性感染的風險。」連醫生指出。細菌性肺炎的潛伏期約幾天至兩星期，視乎致病菌的種類。初期發病與上呼吸道感染的症狀難以分辨，一般會出現發燒、咳嗽、頭痛丶發冷等情況，但她提醒患者要留意，肺炎常伴黃痰、濃痰，嚴重者會呼吸困難或意識混亂，如遇這些情況就要立即求醫。

細菌性肺炎入院率高

連醫生續指，若患者出現嚴重症狀例如呼吸困難或持續高燒等情況，便有可能需要入院治療及作詳細檢查及化驗，例如肺部x光片、電腦掃描、抽取血液化驗、痰液樣本核酸檢測確認致病原種類等；如臨床表示或確認是細菌感染，醫生會使用合適的抗生素透過靜脈注射進行治療。「患者住院可由數天至一星期多不等，重症患者可以出現嚴重併發症例如敗血症或呼吸衰竭，需要使用呼吸機輔助呼吸，即使病情好轉後部分重症患者康復時間長，需要一段時間復康治療或有後遺症。」

嚴重併發症可奪命

嚴重細菌性肺炎會影響肺功能，如有肺積水拼發症會減低肺部正常換氣功能，引起呼吸困難和血液含氧量下降，這時候便需要使用輔助呼吸機，甚至可能要插喉。細菌一旦入血更有機會導至全身出現較嚴重的發炎反應，造成器官衰竭，甚至有生命危險。此外，入血性細菌性肺炎亦可能併發腦炎，康復後或形成認知障礙症。連醫生強調，嚴重的細菌性肺炎可以影響各個器官，而令受影響器官的功能未能回復昔日水平，留下長遠的後遺症。

疫苗可減嚴重併發症風險

要預防細菌性肺炎，保持良好個人和環境衛生，𣎴要吸煙，適當運動及營養均衡都十分重要。此外，接種預防疫苗能減低嚴重併發症的風險，連醫生稱：「我建議巿民接種肺炎鏈球菌疫苗，以預防由肺炎鏈球菌引起的疾病，包括入侵性肺炎、腦膜炎和敗血症等，特別是針對幼童和長者等高風險群組。冬季流感高峰期快將來臨，巿民可考慮一併接種流感疫苗，減低二次感染所構成的健康風險。若社會廣泛接種疫苗，不但可以個人保護，研究顯示對減少肺炎球菌的抗藥性也有幫忙，對每個人都有好處。」

肺炎鏈球菌疫苗知多點

就肺炎鏈球菌疫苗，目前市面上主要有兩款，分別爲15價及20價結合疫苗，均有效抵禦肺炎鏈球菌引起的侵襲性疾病與肺炎。現時15價肺炎球菌結合疫苗被納入政府資助計劃，合資格人士可配合23價疫苗獲資助接種。而20價結合疫苗可於私營醫療機構接種，此疫苗只需接種一針已可達到長效保護，無需額外補針，巿民若有不明白之處，可向家庭醫生查詢。





