呃他人身份證副本申請災民證 36歲漢涉騙火災援助金近兩萬

政府和社會大眾大力支援大埔宏福苑五級大火災民，各類現金援助惹騙徒垂涎。一名36歲男子涉利用其他人身份證影印本及災民證，向多間社福機構詐騙火災援助基金，涉款最少1.8萬元。警方前日將他拘捕，當場搜出相關文件，以及5,000元援助；被捕男子疑另涉一宗騙案。警方強烈譴責不法之徒，在香港經歷重大災難時，利用社福機構的慷慨解囊，乘機詐騙，一定追查到底。

警方於12月5日接獲一名宏福苑災民報案，指有不法之徒在11月29日至12月2日期間，假冒大埔宏福苑火災災民向不同社福機構騙取援助。警方經調查後，相信有關人士涉利用其他人的身份證影印本，登記成為災民，並獲俗稱「災民證」的緊急救濟登記證，再憑該證及身份證影印本，向兩間社福機構騙得1.3萬元火災援助基金。

被捕時涉騙取5千元援助

經深入調查，警方前日採取行動，在大埔一間社福機構拘捕涉案男子，當時他剛以同一手法騙取5,000元現金援助。警方檢獲一張不屬該名男子的身份證副本、一張災民證，以及起回該筆援助。大埔警區刑事調查總督察沈文偉稱，現階段相信男子屬單獨犯案，初步調查顯示，被捕人早前涉嫌騙取一名市民身份證影印本，曾在11月29日趁各機構忙於為災民登記，魚目混珠，用該張他人身份證影印本，向職員訛稱是宏福苑居民，成功獲得該張災民證。

被捕人將被落案起訴一項「欺詐」罪、兩項「以欺騙手段獲得財產」罪，以及一項企圖「以欺騙手段獲得財產」罪。警方強烈譴責不法之徒在重大災難期間利用社福機構的援助行騙，並呼籲市民切勿以身試法，相關罪行最高刑罰分別可判監14年及10年。

