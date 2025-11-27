大埔宏福苑五級火 大小商戶緊急支援一覽
告五人首登高雄世運開騷 1200萬收入全數捐出
【on.cc東網專訊】台灣樂團告五人，今年4月首登高雄世運主場館，成為最年輕站上5萬人戶外體育場盛典的華語樂團，告五人在此寫下里程碑，更選擇把榮耀化為善意，將演唱會收益捐出新台幣1200萬（約297萬港元）支持兒童身心教育與偏鄉醫療照護，其中200萬元（約49萬港元）響應「讓愛看見希望」公益募款活動，日前更排除萬難出席公益音樂會，完美實踐了「取之於社會、用之於社會」的精神，暖度破表。
活動當天，清晨五點就從宜蘭出發為公益音樂會暖身綵排的告五人，孩子們的歌聲與琴聲讓三人瞬間「聽到鼻酸」：「一早就被孩子們專注純粹的聲音感動！一定經歷非常用心的練習才能有這樣的表現，能和他們同台是告五人的榮幸。」團員們更現場喊話：「希望未來能在演唱會上合作！」告五人也特別關注偏鄉孩子的學習資源，透露希望能親自走訪孩子們的練琴空間，了解他們的實際需要，看看還能提供哪些協助。
