告五人演唱會2025丨9.26公開售票 黃埔TIDES連開兩場 即睇搶飛攻略、票價、座位表
台灣組合告五人繼去年來港演出，今年《Run, Run, Run! 黑夜狂奔》巡演香港站場次將於10月11、12日一連舉行兩場，門票將於9月26日公開發售。
告五人演唱會2025丨《Run, Run, Run! 黑夜狂奔》香港站詳情
日期: 2025年10月11、12日
時間: 7:30pm
地點: 黃埔TIDES
告五人演唱會2025丨《Run, Run, Run! 黑夜狂奔》香港站票價
1/F (Tides Hall) HK$850
U1/F (The Upper Deck) HK$650
全場站席
告五人演唱會2025丨《Run, Run, Run! 黑夜狂奔》香港站公開售票詳情
告五人演唱會門票將於9月26日中午12時在Cityline公開發售。搶飛除了要鬥快，還要使用不同策略！在電腦、手機、平板電腦等多部不同裝置上，同時使用Chrome、Firefox、Opera、Internet Explorer、Safari等網頁瀏覽器購票，相當於同時在多個地方「排隊」，能增加成功搶飛的機會！不過，在相同IP下同時有太多裝置購票，也有被封鎖的風險，因此建議使用VPN，或直接請親友在不同地方幫忙搶飛。
▶︎▶︎▶︎按此直接進入Cityline購票連結
告五人演唱會2025丨《Run, Run, Run! 黑夜狂奔》香港站座位表
