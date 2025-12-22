宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
告別傳統設計？傳華為 Pura 90 Ultra 將為全系主鏡換上 RYYB 濾鏡!
根據最新消息，華為預計於 2026 年推出的旗艦手機 Pura 90 Ultra，可能在攝影系統上帶來重要升級。據悉，新機有機會在主鏡頭、超廣角鏡頭及潛望式長焦鏡頭全數採用 RYYB 色彩濾鏡陣列，進一步提升影像品質。
過往華為已在部分 Nova 及 Pura 系列機型中採用單一或雙 RYYB 鏡頭，而 Pura 90 Ultra 則可能首次將此技術擴展至三個主要鏡頭。RYYB 濾鏡以紅、黃、黃、藍的排列方式，取代傳統 RGGB 的紅、綠、綠、藍結構。由於黃色濾鏡可同時透過紅光與綠光，能使傳感器接收的光線量提升約 40%，從而增強低光環境下的拍攝效果，並有助降低高 ISO 所產生的雜訊，令畫面更明亮清晰。
對比前代機型 Pura 80 Ultra，該機並未配備 RYYB 鏡頭，而是採用 5000 萬像 1 吋主鏡 + 雙長焦系統 + 4000 萬像超廣角及多光譜傳感器等配置。若消息屬實，Pura 90 Ultra 將改為配置三個均支援 RYYB 的 5000 萬像傳感器，預期在色彩表現與細節還原上會有明顯進步。
此外，消息亦提到 Pura 90 Ultra 將配備 6.84 吋平面 OLED 螢幕，機身厚度可能僅為 6.8mm，相比上代更為纖薄。至於實際規格是否與傳聞一致，仍有待官方正式公佈。
