關注

宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道

Mobile Magazine

告別傳統設計？傳華為 Pura 90 Ultra 將為全系主鏡換上 RYYB 濾鏡!

Mobile Magazine
告別傳統設計？傳華為 Pura 90 Ultra 將為全系主鏡換上 RYYB 濾鏡!
告別傳統設計？傳華為 Pura 90 Ultra 將為全系主鏡換上 RYYB 濾鏡!

根據最新消息，華為預計於 2026 年推出的旗艦手機 Pura 90 Ultra，可能在攝影系統上帶來重要升級。據悉，新機有機會在主鏡頭、超廣角鏡頭及潛望式長焦鏡頭全數採用 RYYB 色彩濾鏡陣列，進一步提升影像品質。

過往華為已在部分 Nova 及 Pura 系列機型中採用單一或雙 RYYB 鏡頭，而 Pura 90 Ultra 則可能首次將此技術擴展至三個主要鏡頭。RYYB 濾鏡以紅、黃、黃、藍的排列方式，取代傳統 RGGB 的紅、綠、綠、藍結構。由於黃色濾鏡可同時透過紅光與綠光，能使傳感器接收的光線量提升約 40%，從而增強低光環境下的拍攝效果，並有助降低高 ISO 所產生的雜訊，令畫面更明亮清晰。

廣告

對比前代機型 Pura 80 Ultra，該機並未配備 RYYB 鏡頭，而是採用 5000 萬像 1 吋主鏡 + 雙長焦系統 + 4000 萬像超廣角及多光譜傳感器等配置。若消息屬實，Pura 90 Ultra 將改為配置三個均支援 RYYB 的 5000 萬像傳感器，預期在色彩表現與細節還原上會有明顯進步。

此外，消息亦提到 Pura 90 Ultra 將配備 6.84 吋平面 OLED 螢幕，機身厚度可能僅為 6.8mm，相比上代更為纖薄。至於實際規格是否與傳聞一致，仍有待官方正式公佈。

親子教育

其他人也在看

大埔新娘潭路電單車自炒　鐵騎士受傷送院

大埔新娘潭路電單車自炒　鐵騎士受傷送院

【on.cc東網專訊】大埔發生交通意外。今日(21日)下午1時37分，一輛電單車沿新娘潭路行駛，至近南坑尾時失控自炒，鐵騎士倒地受傷，腿部被電單車壓住。救援人員接報到場，鐵騎士報稱手及肩痛，清醒由救護車送往北區醫院治理，意外原因有待調查。

on.cc 東網 ・ 19 小時前
後鏡追上Ultra，前鏡卻原地踏步？Galaxy Z Fold8 影像參數曝光

後鏡追上Ultra，前鏡卻原地踏步？Galaxy Z Fold8 影像參數曝光

文章來源：Qooah.com 荷蘭科技媒體 Galaxy Club 於博文中披露，據供應鏈相關信息，Samsung Galaxy Z Fold8（代號 Q8）的影像參數正式曝光。這款定位旗艦級別的摺疊屏新機，預計會在 2026 年 7 月與消費者見面。 主鏡部分將沿用前代的高像素設計，配備 2 億像素傳感器；長焦鏡頭的 3 倍光學變焦倍率未做調整，但傳感器規格提升至 1200 萬像素，這一改動與 Galaxy S26 系列的規格規劃同步。 最值得稱道的升級集中在超廣角鏡頭上，Galaxy Z Fold8 將搭載與 Galaxy S25 Ultra 同源的 5000 萬像素超廣角傳感器，這一升級使得 Fold 系列在超廣角解析力上，終於擁有了與 Ultra 系列抗衡的底氣。 前置鏡頭部分，該機外屏與內屏的兩個自拍鏡頭依舊保持 1000 萬像素的規格。值得注意的是，Galaxy S 系列早在 S23 代就已摒棄 1000 萬像素前置鏡頭，Samsung 在頂級摺疊屏產品上保留這一相對舊的規格，或許會在追求極致參數的用戶中引發討論。 此外，本次爆料還提到一款代號「H8」的神秘摺疊屏機型，已知

Qooah.com ・ 1 天前
快過 Apple，Samsung 宣布推出首款 2nm 製程處理器 Exynos 2600

快過 Apple，Samsung 宣布推出首款 2nm 製程處理器 Exynos 2600

Samsung 宣布推出全球首款 2nm 製程處理器 Exynos 2600，有機會於下年初推出的旗艦新機 Galaxy S26 系列中使用。

Yahoo Tech HK ・ 1 天前
台北隨機斬人案後首場大型活動　台北馬拉松警力倍增至近七百人　全副武裝配槍戒備︱Yahoo

台北隨機斬人案後首場大型活動　台北馬拉松警力倍增至近七百人　全副武裝配槍戒備︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】台北馬拉松今日（21 日）清晨在台北市政府前廣場起跑，共有約 28,000 名跑者參與。由於台北車站日前發生嚴重的隨機傷人案，市政府大幅提升安全級別，部署 693 名全副武裝的警力在現場戒備。

Yahoo新聞 ・ 21 小時前
Google 推出 FunctionGemma 模型，模型全塞入手機，自然語言直接操作手機

Google 推出 FunctionGemma 模型，模型全塞入手機，自然語言直接操作手機

文章來源：Qooah.com Google 宣佈推出名為 FunctionGemma 的專用模型。該模型基於 Gemma 3 270M 進行微調，將函數調用能力引入智能手機等邊緣裝置。開發者越來越希望模型能夠在裝置端直接處理用戶指令，減少對雲端計算的依賴。FunctionGemma 正是為此設計，它在保持 Gemma 系列輕量化特點的同時，經過專門改善，使得手機及嵌入式設裝置能夠精准理解用戶需求，並自主調用相應功能，實現快速響應。 與通用的大型語言模型不同，FunctionGemma 專注於定制化任務處理。它不僅支援自然的人機對話，還能生成結構化的函數調用代碼，從而直接操作裝置或應用程式。在 Google 內部的「移動操作」測試中，該模型表現出優秀的適應能力：未微調前執行指令的準確率為 58%，而經過定向提升後，在完成「預約午餐並添加日曆」「將昨日拍攝的美食照片發送給家人」這類複雜任務時，準確率提升至 85%。 為了在算力與電量受限的邊緣裝置上實現高效運行，FunctionGemma 採用了高度輕量化的設計。它借助 Gemma 原有的 256k 詞表，能夠高效解析 JSON 數據與多語

Qooah.com ・ 7 小時前
摩爾線程發布新一代 GPU 架構「花港」 同系列晶片明年量產

摩爾線程發布新一代 GPU 架構「花港」 同系列晶片明年量產

國產 GPU 廠商摩爾線程舉行首屆 MUSA 開發者大會,公司創始人、董事長兼 CEO 張建中發布新一代 GPU 架構「花港」,以及推出 AI 算力 MTT AIBOOK 手提電腦。

infocast ・ 1 天前
加強影片生成能力，Adobe 夥 Runway 提升 AI 影片製作體驗

加強影片生成能力，Adobe 夥 Runway 提升 AI 影片製作體驗

Adobe 宣布與 Runway 合作，將向用戶提供 Runway 最新影片生成模型的獨家優先體驗權。

Yahoo Tech HK ・ 1 天前
網上熱話｜住戶交回公屋 被要求還原一物 否則罰三千 網民斥「玩嘢」

網上熱話｜住戶交回公屋 被要求還原一物 否則罰三千 網民斥「玩嘢」

居民若把公屋交回房屋署，需要還原曾經改動的地方。日前就有市民表示，即將把公屋交還房署，惟房署主任要求他把曾經更換的水龍頭還原。其後他到五金舖詢問是否有該款水龍頭，惟五金舖稱該款水龍頭已經很難找到。事主表示，若然沒有還原，便要賠償超過3,000元。事主無計可施下之，惟有在社交平台發文求助，引來不少網民熱議。 &nbsp

am730 ・ 12 小時前
台北施襲案　前日本記者傷口沾愛滋血

台北施襲案　前日本記者傷口沾愛滋血

【on.cc東網專訊】台灣台北市上周五（19日）發生隨機襲擊民眾案件時，曾任職日本電視台記者木下黃太剛好身處誠品生活南西門店，更徒手幫助一名受傷電單車司機止血。當得悉疾管署翌日宣布其中一名傷者是愛滋病患者時，他上周六（20日）強調當下只想救人，目前已拿到相關預防

on.cc 東網 ・ 22 小時前
導盲犬九龍城過馬路突迎面被狗咬　耳朵被咬掉一截血流披面

導盲犬九龍城過馬路突迎面被狗咬　耳朵被咬掉一截血流披面

【動物專訊】導盲犬「愛恩斯坦」（坦仔）今日中午跟服務使用者盧先生在九龍城過馬路時，突然被迎面而來的白色柴犬咬傷，當時那柴犬狗主有拖繩，卻沒有制止狗狗跑去咬坦仔，事後鬧了自己狗狗幾句便離開。坦仔其後血流披面，送院後要聯針，不排除還要再動手術切除部分耳朵。盧先生的太太當時目擊事發經過，她對坦仔受傷感到很心痛，希望能找到那狗主賠償，及教育那狗主妥善看管自己的狗狗，提醒如果其狗狗有攻擊性，應在帶狗時讓狗狗戴口罩，避免傷及其他小動物。 盧太表示，事發在今日中午12時許，當時她丈夫和坦仔在九龍城東正道樂善道交界十字路口近富豪東方酒店過馬路，而那狗主拖著一隻白色柴犬迎面而來，柴犬突然撲向坦仔。她說：「那時電光火石，我以為只是普通狗仔打招呼，但坦仔吠了幾聲，後來我叫坦仔，坦仔回頭望我時，看到他的耳朵流很多血。」她又表示，看到那個狗主曾在馬路中心鬧了柴犬幾句，然後離開，相信對方清楚知道自己的狗狗咬了坦仔。 她將坦仔帶到獸醫診所檢查，發現坦仔耳朵被咬掉了一塊肉，有多個牙洞和抓痕，傷勢嚴重，要聯針及觀察，不排除要再做部分耳朵切除手術。 盧太和丈夫都很心痛，她表示坦仔在3歲時開始跟他們一起，至今已經7歲，一同

香港動物報 ・ 11 小時前
大家樂推「即炒粉麵飯」反攻預製菜　網民反問：之前嗰啲係翻熱？

大家樂推「即炒粉麵飯」反攻預製菜　網民反問：之前嗰啲係翻熱？

北上消費成風加上兩餸飯夾擊，大家樂近日再推「即炒粉麵飯」自救，卻引發網民質疑以往是否預製菜，經營策略備受關注。

Yahoo財經 ・ 1 天前
【中環解密】泡泡瑪特「跌成狗」 股民促王寧回購

【中環解密】泡泡瑪特「跌成狗」 股民促王寧回購

曾是市場寵兒的泡泡瑪特（9992.HK）股價近月跌個不停，內媒報道，泡泡瑪特創辦人、董事長兼CEO王寧日前現身公司旗下CRYBABY特展現場，引發大批參展者圍觀，但在一些社交平台上，王寧出席活動的照片流出後，不少網民就泡泡瑪特股價事宜展開討論，並公開呼籲王寧「回購一些股票吧，股價跌成狗了」。

信報財經新聞 ・ 6 小時前
台灣AV女優進軍「奧斯卡」　憑個人特色圈粉無數

台灣AV女優進軍「奧斯卡」　憑個人特色圈粉無數

【on.cc東網專訊】台灣AV女優Jesse，有着前凸後翹傲人身材的她，憑極具個性的外表圈粉無數，日前更宣布入圍被譽為「成人界奧斯卡」的 AVN Awards投票選拔名單，成為少數進軍國際成人影視殿堂的台灣女優之一。

東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
G-DRAGON公開MAMA花絮為宏福苑大火更改演出 揭當日疑黑面原因：訊息完全沒傳達出去

G-DRAGON公開MAMA花絮為宏福苑大火更改演出 揭當日疑黑面原因：訊息完全沒傳達出去

大埔宏福苑於11月26日發生五級大火，截至昨日（12月20日）已有161人罹難。這場大火令舉世震驚，香港全城陷入傷感，而韓國年度盛事MAMA頒獎禮在慘劇發生後兩天，即11月28至29日繼續如期在港舉行，主辦方改以「Support Hong Kong」為主題，希為災民帶來慰藉與力量。當晚許多表演藝人改動了衣著或曲目，其中K-Pop天王G-DRAGON（權志龍）穿上一身黑衣，於胸口分別扣上白花及黑絲帶獻唱《Drama》、《Heartbreaker》及《無題》（Untitled, 2014）等歌曲，但他事後在官方播出自己的片段中給予拇指向下（thumbs-down）的負評符號，以示不滿意自己表現。

Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
台灣男台北車站及街頭無差別襲擊　連兇徒4人死亡　1傷者染HIV

台灣男台北車站及街頭無差別襲擊　連兇徒4人死亡　1傷者染HIV

【12月20日16:30更新】台警繼續調查台北車站一帶周五發生造成包括疑兇在內4人死亡的持刀隨機傷人案，11名傷者中5人仍留醫，2人仍在加護病房。警方指，追捕期間墮樓身亡的27歲男疑兇是有計劃犯案，初步相信沒有共犯，已排除是恐怖襲擊。當局在台北捷運通道發現17枚煙霧彈，2枚未射出，另有15枚汽油彈、戰術背心和刀等，疑兇

am730 ・ 1 天前
張柏芝分享與兒子相處之道　劉嘉玲爆狄波拉私下評價前媳婦

張柏芝分享與兒子相處之道　劉嘉玲爆狄波拉私下評價前媳婦

內地真人騷節目《一路繁花2》近期熱播，參與藝人不時爆出鮮為人知的事情，令節目熱度有增無減。日前播出最新一集...

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
45歲張栢芝立定遺囑　安排埋後事揀好遺照與壽衣

45歲張栢芝立定遺囑　安排埋後事揀好遺照與壽衣

影后張栢芝有份參與的內地綜藝節目《一路繁花》近日熱播，栢芝在節目中的言行收穫網民好評。在最近一集中大家談到遺囑問題時，她坦言：「我已經叫我律師全寫好。」有人指她像立得早了一點，她解釋：「因為我不想我離開的時候，大家為了錢而有一些不好看的。」

東方日報 OrientalDaily ・ 12 小時前
中國車太強？本田CEO憂日本車有危機 妙論中國車似智能手機

中國車太強？本田CEO憂日本車有危機 妙論中國車似智能手機

最近市場有兩大事件，讓人開始對日本製汽車的存續感到憂慮。其一是包括豐田、本田、日產正考慮大舉從美國「逆進口」汽車到日本銷售，其二是本田CEO三部敏宏在年度的企業匯報會上，正式表達了對日本製汽車未來的擔憂，他形容中國的電動汽車就像智能手機，性能非常可怕

Yahoo財經 ・ 1 天前
【中環解密】宇樹機械人王力宏騷伴舞 馬斯克大讚

【中環解密】宇樹機械人王力宏騷伴舞 馬斯克大讚

近年內地機械人技術和產業發展迅速，6部宇樹科技旗下的人形機械人日前亮相歌手王力宏成都演唱會伴舞，並流暢地完成「側空翻」等複雜動作，由於畫面太過震撼，連全球首富、特斯拉行政總裁馬斯克（Elon Musk）看到後，亦忍不住在社交平台X發文讚好，以一句「Impressive」去形容，隨即成為科技界熱話。

信報財經新聞 ・ 6 小時前
般奴傷出曼聯敗陣 羅渣士起靚孖領維拉10連勝

般奴傷出曼聯敗陣 羅渣士起靚孖領維拉10連勝

【Now Sports】英超周日獨腳戲，曼聯在隊長般奴費蘭迪斯完半場傷出下，作客以1:2敗走維拉公園。阿士東維拉由摩根羅渣士梅開二度，而且兩個入球都十分精彩下，球隊收穫各項賽事10連勝，繼續穩居聯賽榜第3位。

now.com 體育 ・ 7 小時前