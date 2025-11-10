HOKA波鞋雙11限時快閃75折！
告別反覆敏感！ 科學博士推薦Aveeno 從根源擊退乾敏痕癢
對於極乾及敏感肌膚人士而言，肌膚乾燥、痕癢、泛紅或過敏，幾乎是無分季節、持續存在的困擾 。這些不適往往源於肌膚屏障失衡，使肌膚更容易受到外界刺激，而沐浴與保濕產品的選擇，正正是修護肌膚屏障、避免問題加劇的第一步。
錯誤地使用清潔力過強或含刺激性成分的沐浴產品，反而會進一步破壞肌膚屏障，使水分加速流失，加劇乾燥、痕癢等問題。因此，要從根本上維持肌膚的平衡與健康，香港理工大學醫療科學林嘉良博士介紹其中一種最有效且經科研驗證的成分，正是能促進益菌生長、維護肌膚微生態的天然益生元燕麥。
解構乾敏肌之形成及注意事項 維持肌膚健康關鍵在於一種天然成分
林博士指出肌膚屏障由數十億共存的有益和有害細菌組成微生物群，扮演著天然保護膜的角色。然而環境、濕度變化、過度清潔等因素，都會引發微生物群失衡，導致乾燥、痕癢和皮膚出現狀況。林博士特別提醒敏感肌人士應避免選用過強清潔力或含刺激性成分的產品 ，應選擇溫和、滋養、能修護屏障的產品，有助改善乾敏肌 。
在眾多天然成分中，林博士表示維護屏障其中一種最有效成分是 – 天然益生元燕麥，益生元有助促進益菌生長，維持肌膚平衡健康，天然燕麥膠更是被美國食品藥品監督管理局 (FDA) 稱為有效和安全的皮膚保護劑。
Aveeno® Skin Relief 3重天然益生元燕麥
Aveeno® Skin Relief 高效舒緩系列專為極乾及敏感肌膚而設 ，是美國皮膚科醫生推薦的No.1天然成分天然燕麥，且含有獨特3重天然益生元燕麥。這三種成分具備協同功效：燕麥膠負責補濕鎖水，增強肌膚鎖水力；燕麥油則強化屏障，補充脂質，修復失衡屏障；而燕麥萃取則能紓緩乾燥帶來的敏感不適，例如痕癢和泛紅 。
作為全港銷量No.1 敏感肌沐浴露品牌^，Skin Relief系列產品遵從「無添加」原則，配方不含皂、香料、色素及Paraben防腐劑 ，大大降低致敏風險，一直以來深受敏感肌人士喜愛。
皇牌修護：「1+1」組合與長效預防乾敏復發的秘密
要達到更佳的修護效果，林博士建議敏感肌人士將 Skin Relief 沐浴露溫和保濕乳搭配使用。臨床數據證實，此組合能使肌膚保濕度顯著提升 69.8%^^ 。更重要的是，其燕麥配方可活化肌膚 300%+ Ceramides神經醯胺。
林博士解釋Ceramides神經醯胺是修護屏障的關鍵脂質，透過活化它，能加倍滋養，有效增強屏障，從根本上為長效預防乾敏復發打下基礎。Skin Relief 保濕乳除了提供長達72小時#長效保濕功效外 ，更能實現20秒* 速效紓緩乾癢，迅速緩解肌膚不適。
在功效實證方面，產品更獲得用家高度評價！Aveeno® Skin Relief 沐浴露獲得 99%受訪認同其滋潤保濕、加強肌膚屏障、即時減少乾癢**，Skin Relief保濕乳獲得 95%受訪認同即時減少乾癢，並有效預防敏感乾癢復發** 。
對於有濕疹傾向的肌膚，林博士認為需要使用進一步的深層修護產品，Aveeno®亦提供專為此類敏弱肌而設的 Dermexa 舒敏修護系列。Dermexa 舒敏修護潤膚霜結合了3重益生元燕麥成分及Ceramides神經醯胺，專門針對濕疹傾向肌膚不適問題，有效紓緩敏感痕癢和肌膚刺激，同時提供深層滋潤，幫助肌膚重拾健康穩定狀態 。經臨床實證，它能1天即可舒緩痕癢、泛紅、繃緊、粗糙、脫皮等濕敏不適## ，並獲得 89%用家認同能舒緩濕敏肌膚問題＊。
^銷售額數據根據NielsenIQ 2020年6月–2023年5月全港肥皂液(敏感肌膚類別)零售調查報告 (©2023 NielsenIQ 版權所有)
^^根據表皮水分測定儀(Corneometer)檢測結果顯示，100位受試者使用艾惟諾燕麥高效舒緩沐浴露與保濕乳，與使用前比較，顯著增加肌膚保濕度69.8%. How To Agency, 2021.(產品效果感受因人而異)
#依據臨床試驗結果，33名參加者連續使用艾惟諾燕麥高效舒緩保濕乳達4週後，接續以儀器測試顯示72小時後的保濕度顯著高於未使用保濕乳的對照組。Asia-Pacific Skin Testing Center, 2021
*依據消費者家用測試結果，100名消費者使用艾惟諾燕麥高效舒緩保濕乳後，91%消費者感覺20秒內能舒緩敏感肌膚，94%消費者感覺20秒內能舒緩皮膚乾癢。How To Agency, December 2022. (使用效果因人而異)
**根據於2025年6月進行之問卷調查，受訪者有122位，96%受訪用家認同Aveeno Skin Relief保濕乳即時減少乾癢、有效預防敏感乾癢復發 。
##根據臨床試驗結果，30位16-50歲濕疹傾向試用者使用DERMEXA 舒敏修護潤膚霜對等配方1天後針對皮膚痕癢、泛紅、繃緊、粗糙、脫皮狀況的指數均有顯著改善 。
