告別明顯摺痕？SAMSUNG Galaxy Z Fold8 顯示技術升級細節揭露!

根據科技媒體 DealSite 的最新報導，SAMSUNG 預計將於今年夏季推出的 Galaxy Z Fold8 可摺疊手機，將採用全新的顯示技術，使螢幕摺痕的可見度降低約 20%。雖然摺痕的具體測量方式尚未有明確標準，但此次技術升級有望進一步提升螢幕的視覺完整性。

據了解，SASMUNG 將在 Z Fold8 的顯示結構中擴大 UTG（超薄玻璃）的應用範圍，不僅作為表層保護材料，更將延伸至螢幕底層，以增強整體平整度。此外，新機還將加入雷射鑽孔金屬支撐板，強化摺疊區域的結構，從而減輕摺痕的顯著程度。這一設計方向與市場傳聞中可能採用玻璃基板的 APPLE 摺疊 iPhone 有所不同，但後者的可摺疊面板仍預計由 SAMSUNG 供應。

廣告 廣告

值得關注的是，SAMSUNG 早在 CES 2026 展會上已公開展示過一款幾乎無摺痕的可摺疊顯示面板，但目前尚未能確定該技術是否會直接應用於 Galaxy Z Fold8。若相關技術得以落實，將成為 SAMSUNG 在可摺疊手機領域的又一重要進展。(來源:dealsite.co.kr)