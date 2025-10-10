告別濕疹無限乾、痕、損循環 真正保濕要靠1種關鍵蛋白質！？

濕疹問題在香港相當普遍，不單令人感到痕癢不適，若處理不當甚至會反覆發生，傷口無法修復，無限輪迴！很多人都會透過塗抹補濕護膚品為皮膚補充水份，然而，你有沒有發現，明明塗抹了很多補濕産品，肌膚依然乾燥不適！註冊中醫師李騫賢指出，原因竟是皮膚出現「缺水裂縫」，導致無法鎖住水份，塗抹再多補濕護膚品都只會「邊補邊失」！

李醫師指，角質層作為皮膚的天然屏障，有效保護肌膚免受細菌、污染物以及紫外線的入侵，同時鎖住水分防止皮膚乾燥；而角質層中有一種成份名為絲聚蛋白，當絲聚蛋白不足時，角質層會出現「缺水裂縫」，無法有效鎖住肌膚水分，導致乾燥問題加劇。

因此，相比補濕，長期乾燥肌膚如濕疹肌則更應補充絲聚蛋白，修復受損肌膚的「缺水裂縫」，要不然使用再多補濕產品都只會「邊補邊失」。

李醫師解釋，可以想像角質層結構就像「起樓」，絲聚蛋白如「鋼筋」，使角質細胞緊密相連，同時亦會產生天然保濕因子，這些分子如「抓水磁石」，能幫助肌膚保持水嫩彈性。而神經醯胺就如同「水泥」，能緊密結合角質細胞，維持屏障的完整性，讓肌膚更具防禦力。

即使用了多種護膚產品，如果角質層受損，皮膚可能依然感到乾燥。當補濕産品未能有效修復「缺水裂縫」，塗抹再多都只會「邊補邊失」。當皮膚乾燥、敏感或受濕疹困擾時，李醫師建議要先殺菌再鞏固肌膚屏障！

李醫師補充指，若角質層長期受損更有可能演變成濕疹等皮膚炎症，一些致敏原與細菌會從受損屏障的「裂縫」入侵，研究顯示，超過七成濕疹患者的皮膚中存在大量「金黃葡萄球菌」，這種細菌更會釋放致敏毒素，加重濕疹症狀之餘，令濕疹反覆發生！因此在使用補濕産品時，可以選擇一些消炎殺菌的配方。

ATORREGE AD＋速效保濕噴霧含有蘆薈萃取和益生菌 ，幫助抑制壞菌繁殖，減少因細菌失衡引起的敏感炎症，12重天然保濕因子及維他命B5能迅速為肌膚提供即時的水分補充，改善肌膚乾燥和繃緊感。刺激自身絲聚蛋白及透明質酸生成，鞏固肌膚天然防禦及鎖水屏障、紓緩肌膚敏感症狀，讓肌膚時刻保持水潤彈滑。植萃成分如甘草、金縷梅、洋甘菊等，具有抗炎、抗氧化與鎮靜的功效，能修復肌膚屏障並減輕發炎症狀。

ATORREGE AD＋深層保濕精華含有12重天然保濕因子為肌膚即時注水，更有鎖水磁石、紅藻複合物刺激自身絲聚蛋白、透明質酸及神經酰胺生，修補肌膚「缺水裂縫」，形成「水繃帶」效果，提升肌膚補水力及修復鎖水屏障，增強肌膚的彈性和細滑度。同時甘草酸二鉀、金鏤梅具備紓緩和修復的功效，保護肌膚免受外界刺激物侵害，促進肌膚自我受復。

要避免錯誤補濕、邊補邊失，李醫師補充，要避免使用含有化學成份的配方，例如添加色素、香料、防腐劑、重金屬等；更要選擇值得信任的醫學品牌和專為濕疹敏感而設的配方，由藥劑師研發的ATORREGE AD+，成份無添加，敏感濕疹肌膚、孕婦、嬰幼兒都適用。

