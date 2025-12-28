告別議會｜張宇人不介意「廿蚊張」稱號 最遺憾03年廿三條立法做錯決定

【Now新聞台】擔任立法會議員超過四分一個世紀的張宇人月底任期屆滿。他接受本台專訪時表示，任內最遺憾是2003年就廿三條立法做錯了決定，又表示不介意別人叫他「廿蚊張」。

立法會議員(飲食界)張宇人：「我應不應該放20元紙幣在這，告訴人們我是『廿蚊張』？我現在不介意，幾難得我們行走江湖的有個『朵』，「撻朵」都易『撻』。」

「廿蚊張」是張宇人廿五年議會生涯中最出名的花名。

2010年3月18日，張宇人：「大概廿元就殺傷力不大。」

這位精打細算的飲食界議員當年就最低工資答了一句「殺傷力不大」，即使後來做民調覺得應該24元，但外界都繼續叫他「廿蚊張」，他亦因此受到不少批評；今日仍不認同最低工資，但不會要求推翻。

張宇人：「所有經濟的科目，最基本簡單的都覺得最低工資不應該有，這個通常是政客用來爭取選票的做法。我從不介意員工工資是高的，這是市場調節。我不會以及法例已立、不能推翻，沒有一個政府、議會有一個政治能量會推翻最低工資。」

「廿蚊張」、最低工資陪伴他十多年，而廿三條立法就是他任內最大的遺憾，足足伴了他超過廿年才解開。

2024年3月19日，張宇人：「所以為何是一個歷史包袱，很高興今天通過了，我們向前看。」

張宇人：「23條，當時我相信自由黨的同事，不知道當我們叫政府停一停，遲一年再拿上來，還是仍有時間，我完全不知道停一停變了，條例在那屆政府消失了。當時我相信我們做錯了決定，如果我們知道這個決定會這樣的話，亦不會做這個決定。」

2003年「倒戈」的田北俊，與張宇人在議會曾經是親密戰友，但近年因為撤銷榮譽主席職位，導致田北俊等人退黨。張宇人說，雙方仍是朋友。

張宇人：「田北俊與我有數十年相識，我可以說覺得他又沒有轉變很多，我跟他應該還是好好的朋友。」

以自由黨身分從政這麼多年，他表示自由黨始終是愛國愛港、希望市民能安居樂業的政黨。

張宇人：「遲下會不會有改變我不敢說，因為我不會做他們的黨魁或者黨主席，但是我們不是一些開口閉口也要爭取福利的。自由黨我都會繼續跟進，因為我始終坐在行會，我對這些政策我會比他們熟悉一點。梁進的立法會工作，他都邀請了我、叫我幫助。」

告別議會後，他表示除了減肥，還可能要去下棋。

張宇人：「我快要與林健鋒去捉棋，因為妻子叫我們不要阻礙她……開玩笑。」

