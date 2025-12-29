告別議會｜陸頌雄遺憾未能改變輸入外勞決策 顏汶羽對無法連任感傷心(何嘉駿報道)

【Now新聞台】明天是本屆立法會任期的最後一日，民建聯及工聯會各有兩人爭取連任失敗，無緣晉身新一屆議會，他們有甚麼離別感言呢？

兩屆議員陸頌雄轉跑道挑戰地區直選，結果落敗，近日忙於收拾辦公室，準備告別議會。

立法會議員(選舉委員會)陸頌雄：「都是很老土的說一句，退一步都海闊天空的。最不捨得，我想是同事、一群盡心盡力的同事，但天下無不散之筵席。我太太都說，『無法連任議員，我就執回丈夫了』。」

2022年6月8日，陸頌雄：「取消對沖真的很興奮，爭取20年懇請通過。」

22年在議事堂內唱歌的這一幕，成為議員生涯中的經典。陸頌雄表示三年後重溫，依然有一番感受。

陸頌雄：「我這份人是較感性、大情大性。當然唱歌都不能經常唱，唱得多就會變成冷笑話，但有時我都會設計一些金句，我們的目的不是要嘩眾取寵，但希望能夠吸引市民關注議會。」

16年自動當選勞工界議員，至改選制後轉任選委界，陸頌雄表示經過9年，還有一件心事未解決。

陸頌雄：「輸入勞工的議題，對於工會來說是很大的考驗，一方面議會有一些同事有很大的聲音，指香港人力資源不足，要輸入外勞，但我們作為工會或前線，體會到打工仔的就業情況都是有困難。此方面我們未能夠完全改變到政府的決策，這方面我會覺得是較難受的地方。」

九龍東議員顏汶羽跟陸頌雄一樣，爭取連任失敗，在告別議會前，去到議事廳外懷緬過去。

立法會議員(九龍東)顏汶羽：「坦白說，當然有不開心。立法會除了過去4年每日都在此工作、生活之外，其實過去我是陳鑑林議員的助理，做了18年，亦在九龍東出生、生活、成長，現在沒有再在這區擔任議員，對於我來說一定有不捨得。」

21年參選有6.4萬票，至今年再選只得2萬多人支持，得票比在同區參選的黨友張培剛、以至觀塘區議員梁思韻還要少，顏汶羽表示尊重市民決定。

顏汶羽：「任何人參選，一定有想過贏和輸，所以一定有輸的準備。(有沒有一些說話特別很想對張培剛說？)九龍東是我們大家的家，所以民建聯一直跟進的地區議題、九龍東居民的福祉，一定要做得更好。」

卸任議員之後，顏汶羽打算先休息一會，將來可能會到大學執教，亦不介意出任更多公職。

顏汶羽：「若政府覺得還用得著我，他委任我的，我一定會擔當。」

