【告別難聞異味】越洗越油！？皮膚科醫生信賴 Threads爆紅輕醫美成份 從根源平衡頭油

身處香港這個高濕度的城市，相信不少人都有「油頭」困擾：即便前一晚已經洗頭，早上亦會特意花時間再洗頭、造型，希望令頭頂看起來更乾爽蓬鬆，但一出門口頭頂的髮絲就開始扁塌，不到半天，髮根已緊貼頭皮！更令人尷尬的是，一股若隱若現的頭油異味隨之而來！明明已經早晚洗頭，為甚麼仍然無效，甚至越洗越油！？

很多人會誤以為頭皮出油是因為洗得不夠乾淨，為了減少頭油便會不斷提高洗頭頻率。頭皮的皮脂腺密度是臉部的兩倍以上。當頭髮問題反覆出現時，可能是洗髮產品未能從根源上處理頭皮的微生態與油水平衡！

許多油頭人士以為「大力搓揉」才能去油，但過度的摩擦和使用過熱的水，反而會刺激皮脂腺分泌更多油脂來保護受損的頭皮屏障；加上一般的控油洗髮水多數只能做到表面清潔，將多餘油脂洗去，無法抑制皮脂腺的過度分泌，當洗頭時只著重清洗髮絲，就會導致頭油在短時間內捲土重來！

近年來「刷酸」的保養方法在醫美界盛行，透過低濃度的水楊酸成份，溫和代謝肌膚老廢角質，疏通毛孔，從根源控制油脂分泌。亦有Threads網民分享曾「誤用」水楊酸洗面乳來洗髮，竟然能夠為頭皮控油，效果令人意想不到！

既然臉部能夠「刷酸」煥膚，頭皮作為身體皮膚的一部份，同樣需要這種專業級的調理！只有當成份能直達頭皮肌底、溶解毛孔中的頑固油脂，才能真正實現長效控油。

Head & Shoulders 全新輕醫美護理概念 ——頭皮肌底洗頭水控油蓬鬆型，為油性頭皮帶來日常洗護中的革命性突破。注入了在醫美界備受信賴的1.7%黃金水楊酸成份，從根源上平衡皮脂分泌，適合頭皮控油，減少高達55%的頭皮油脂生成，同時做到水油平衡，真正做到控油不緊繃！

頭皮護理不再是單一的清潔，而是一套針對不同需求的專業級調理方案。Head & Shoulders 頭皮肌底瓶系列，以醫美級成分為基礎，為頭皮微生態提供定制化的解決方案：

控油蓬鬆型： 水楊酸精華，針對油脂分泌旺盛、髮根扁塌的頭皮。

保水舒緩型： 玻尿酸，針對因漂染等導致的頭皮乾燥、屏障敏感、容易緊繃的頭皮。

淨爽止癢型： 果酸精華，針對頭屑反覆、伴隨痕癢、頭油味困擾的頭皮。

獨家「吸油科技」與水楊酸的協同作用，主動秒吸頭皮多餘油脂，更有高達72小時的超強控油續航力，即使在連續多日的高溫高濕環境中，髮根依然能夠保持乾爽，告別扁塌。專業的配方和對頭皮健康的承諾，深受皮膚科醫生信賴，讓用家能在家中享受專業級的頭皮調理。

只需三周，即可從根源上擊退油、屑、癢三大頭皮困擾，從此告別香港的「油頭」煩惱，自信迎接每一天！

立即入手：https://headandshoulders.hk/water-oil-balance-scalp-shampoo/index.php