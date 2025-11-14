黑色星期五優惠大合集！
告別鼻塞困擾！呼吸暢順一夜好眠的秘訣 從認識鼻腔防禦力開始
相信大家都曾經試過鼻塞，鼻敏星人尤其了解，半夜鼻塞到透不過氣？輾轉反側到天光，早上醒來比沒睡更累！鼻塞不只是一個小麻煩，更是蠶食你深度睡眠的「隱形殺手」。當鼻道受阻，你會不自覺地轉用嘴巴呼吸，這會導致空氣未經鼻腔濕潤過濾便直接進入喉嚨，結果就是翌日早上起床時喉嚨乾燥、沙啞甚至疼痛！要真正實現順暢呼吸，一夜好眠 ，就需要先了解鼻塞的成因。
認識鼻塞成因 為甚麼夜晚更嚴重？
鼻塞主要是因為鼻腔內的血管擴張和黏膜組織充血腫脹，使氣流通道變窄，造成呼吸不暢。
引起鼻腔充血的原因眾多，最常見的便是換季時的季節性或環境致敏原，例如：塵蟎、花粉、黴菌或空氣污染物等所引發的過敏反應，以及傷風感冒帶來的病毒感染和發炎。
然而各位深受鼻塞困擾的人士有沒有發現白天的輕微鼻塞，一到晚上躺下準備休息時會進一步加劇不適？那是因為當我們躺下時，血液更容易流向鼻部，令充血情況加劇，使得原本已經狹窄的氣道變得更加阻塞。同時，白天鼻腔分泌物可以順暢地藉由重力排出，但躺下後分泌物容易積聚在鼻咽處，進一步堵塞呼吸道。因此，夜間加重的鼻塞不僅迫使改用嘴巴呼吸，中斷深層睡眠，更可能引發或加劇鼻鼾等問題。
日常2大小貼士 睡前解決鼻塞困擾
要有效解決鼻塞困擾，確保優質睡眠，不妨嘗試以下2大方法：
抬高枕頭
將頭部墊高約15至30度，這有助於利用重力減輕鼻腔內的血液滯留和充血情況，從而略微改善夜間鼻塞 。
2. 在洗澡時利用熱水蒸氣或使用蒸氣機
讓溫暖的水蒸氣進入鼻腔，有助於稀釋黏液和暫時減輕黏膜腫脹。
然而，這些方法只能提供短暫或輕微的緩解。對於希望獲得快速、持久的解決方案以確保整夜安眠的患者，則需要考慮更專業的藥物介入。
還原暢順呼吸 安鼻靈幫到你！
針對鼻敏感、傷風感冒等引起的鼻塞，全球No.1通鼻劑品牌*安鼻靈的通鼻噴劑，當中含有有效成分 Xylometazoline ，能直接由鼻腔滲透，即時收縮已擴張的血管，顯著減少鼻黏膜充血情況，一噴即通^，無需依賴類固醇效果亦可持續長達10小時**，特別適合在睡前使用，實現一夜好眠 。
除了快速通鼻，日常鞏固鼻腔防禦力也至關重要。安鼻靈潔鼻海泉含有天然海水成分，能有效沖走鼻腔內的塵埃和致敏原 。每日使用，有助於擊退敏感刺激，並提供清洗、濕潤及保護三重護理，進一步紓緩鼻腔乾燥不適，鞏固鼻腔的防禦能力，從根本上讓你的呼吸道保持健康狀態。
* Nicholas Hall’s Global CHC Database, DB6, MAT Q4 2024. Includes systemic and topical decongestants
**資料來源: Eccles R, et al. Am J Rhinol. 2008; 22:491-496.
請於使用前詳閲產品標籤說明。商標為赫力昂公司集團擁有或經授權使用。©2025 赫力昂公司集團或其授權人。PM-HK-OTRI-25-00034 (11/2025)
