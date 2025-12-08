精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
告別 15W 限制 SAMSUNG 新一代磁吸充電座將支援 25W 無線快充!
據外媒報導，SAMSUNG 正為即將推出的 Galaxy S26 系列，開發一款新型磁吸式無線充電底座，型號為 EP-P2900。這款充電器預計將無線充電功率提升至最高 25W，若消息屬實，將比現時基於 Qi2 標準、僅支援 15W 無線充電的 SAMSUNG 裝置有明顯改進。
消息指出，這款充電底座採用磁力吸附設計，能穩固貼合手機背面並自動開始充電。其外觀為深灰色，並預計採用圓形設計，延續現有型號 EP-P2400 的風格，但充電效能更強。除了為 S26 系列服務，據稱它也兼容 SAMSUNG 的 Z 系列摺疊手機及 Buds 無線耳機。
目前尚未確認 S26 系列所有型號是否均能支援 25W 無線充電。有行業推測指出，最高階的 S26 Ultra 可能會獨享此功能，而 S26 及 S26 Plus 則可能維持現有的 15W 無線充電規格。
在有線充電方面，早前資訊顯示，S26 Ultra 有機會支援最高 60W 有線快充，S26 Plus 為 45W，標準版 S26 則可能維持 25W。此外，SAMSUNG 據聞亦同步開發「Super Fast Charging 3.0」技術，旨在優化整體充電效率。
隨著 SAMSUNG 新一代旗艦發佈時間臨近，預期將有更多相關產品細節及實機資訊陸續曝光，為消費者揭示更完整的充電方案佈局。
