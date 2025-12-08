焦點

精神科醫生籲感不安即遠離資訊　附情緒熱線

Mobile Magazine

告別 15W 限制 SAMSUNG 新一代磁吸充電座將支援 25W 無線快充!

Mobile Magazine
告別 15W 限制 SAMSUNG 新一代磁吸充電座將支援 25W 無線快充!
告別 15W 限制 SAMSUNG 新一代磁吸充電座將支援 25W 無線快充!

據外媒報導，SAMSUNG 正為即將推出的 Galaxy S26 系列，開發一款新型磁吸式無線充電底座，型號為 EP-P2900。這款充電器預計將無線充電功率提升至最高 25W，若消息屬實，將比現時基於 Qi2 標準、僅支援 15W 無線充電的 SAMSUNG 裝置有明顯改進。

消息指出，這款充電底座採用磁力吸附設計，能穩固貼合手機背面並自動開始充電。其外觀為深灰色，並預計採用圓形設計，延續現有型號 EP-P2400 的風格，但充電效能更強。除了為 S26 系列服務，據稱它也兼容 SAMSUNG 的 Z 系列摺疊手機及 Buds 無線耳機。

廣告

目前尚未確認 S26 系列所有型號是否均能支援 25W 無線充電。有行業推測指出，最高階的 S26 Ultra 可能會獨享此功能，而 S26 及 S26 Plus 則可能維持現有的 15W 無線充電規格。

在有線充電方面，早前資訊顯示，S26 Ultra 有機會支援最高 60W 有線快充，S26 Plus 為 45W，標準版 S26 則可能維持 25W。此外，SAMSUNG 據聞亦同步開發「Super Fast Charging 3.0」技術，旨在優化整體充電效率。

隨著 SAMSUNG 新一代旗艦發佈時間臨近，預期將有更多相關產品細節及實機資訊陸續曝光，為消費者揭示更完整的充電方案佈局。

宏福苑五級大火

其他人也在看

Xiaomi 15 港版 $3,999 起！四千有找 LEICA 靚拍、全線減 $1,500 港元新價即刻睇

Xiaomi 15 港版 $3,999 起！四千有找 LEICA 靚拍、全線減 $1,500 港元新價即刻睇

小米子品牌 POCO 早前推出了效能價格比不錯的 F8 Ultra 跟 F8 Pro 手機，不過對攝影愛好者來說，配備 LEICA 鏡頭的主品牌 Xiaomi 15 系列或會更吸引!

Mobile Magazine ・ 1 小時前
Honor Magic8 Pro 電池容量達 7,200mAh，充電速度測試結果公布

Honor Magic8 Pro 電池容量達 7,200mAh，充電速度測試結果公布

根據我們對 honor Magic8 Pro 的初步體驗報告，包括基準測試和相機樣本，現在提供一個進行中的評測 […]

TechRitual ・ 16 小時前
日本難複製《原神》開發模式？吉田修平：中國高工時成關鍵差異

日本難複製《原神》開發模式？吉田修平：中國高工時成關鍵差異

前 PlayStation 工作室總裁、索尼互動娛樂（SIE）獨立遊戲計畫負責人吉田修平，最近出席了在中國舉辦的獨立遊戲盛會「WePlay Expo 2025」。他在接受媒體採訪時，分享了對中國遊戲產業的觀察，並直言日本遊戲工作室很難去複製像是《原神》、《崩壞：星穹鐵道》等中國大作的生產規模與開發速度。

Yahoo Tech HK ・ 36 分鐘前
【MUJI】捐贈衣物每件送200分MUJI app 積分

【MUJI】捐贈衣物每件送200分MUJI app 積分

由即日起，ReMUJI鼓勵捐贈計劃將接受更多類型的衣物，並新增家居布藝品。任何顏色和材質的無印良品衣物均可參與此計劃，包括新增的童裝、羽絨服飾和皮革等。凡帶同符合條件的衣物到指定分店，每件可獲得200分MUJI app 積分獎賞。

YAHOO著數 ・ 1 天前
境外間諜政府機關周邊設WiFi　圖監控涉密人員

境外間諜政府機關周邊設WiFi　圖監控涉密人員

【on.cc東網專訊】國家安全部周日（7日）發文警告，個別境外間諜情報機關會在特定區域設置惡意WiFi，如政府機關周邊、涉密單位附近，一旦公職人員、特別是涉密人員不慎連接，其設備內的敏感資訊、通訊錄、電郵往來等可能被全程監控，甚至造成國家秘密洩露。

on.cc 東網 ・ 20 小時前
豪威OV50R 出樣引爆各廠，1/1.3吋大底，動態範圍達110dB

豪威OV50R 出樣引爆各廠，1/1.3吋大底，動態範圍達110dB

文章來源：Qooah.com 豪威集團在投資者互動平台傳來重磅消息，其全新推出的 OV50R CMOS 圖像傳感器已正式出樣，預計將於 2026 年第一季度啓動量產。 作為業界領先的圖像傳感器產品，OV50R 採用 1/1.3 吋光學格式，搭載 5000萬像素規格，像素尺寸達 1.2µm。該傳感器表現尤為突出，實現了單次曝光影片及預覽功能高達 110 dB 的超高動態範圍，這一成績得益於豪威集團第二代 TheiaCel 技術的加持。同時，4 倍感光度設計賦予其出色的暗態拍攝能力，即使在低光環境下也能捕捉清晰細膩的畫面。 它支援四合一像素合併技術，可實現 120 fps 的 1250 萬像素輸出以及 60 fps 的 4K 三通道 HDR 拍攝，滿足用戶對高幀率、高清晰度影片錄製的需求。此外，通過雙模擬增益（DAG）HDR 和傳感器內裁切變焦功能，該傳感器還能完成高品質 8K 影片錄製。100% 覆蓋的四相位檢測（QPD）自動對焦技術，則確保了拍攝過程中的快速精准對焦。 相較於上一代 1.2µm LOFIC OV50K，OV50R 在功耗控制上實現了顯著提升，功耗降低約 20%，在保障系

Qooah.com ・ 1 天前
用「咒語」對抗演算法！Threads「dear algo」功能或許快成真

用「咒語」對抗演算法！Threads「dear algo」功能或許快成真

早前 Mark Zuckerberg 在 Threads 上發帖，Threads 將開始測試一項「dear algo」功能。

Yahoo Tech HK ・ 1 天前
許紹雄女兒許惠菁撰文念亡父：好掛住你　上月閉門辦禮斥有人泄細節　新加坡男星：沒料到會令家屬感到傷害

許紹雄女兒許惠菁撰文念亡父：好掛住你　上月閉門辦禮斥有人泄細節　新加坡男星：沒料到會令家屬感到傷害

藝人許紹雄（Benz雄）於今年10月28日因腎癌引發器官衰竭離世，享年75歲，其喪禮於上月中在大圍寶福紀念館閉門進行，但仍設有公祭讓市民弔唁，亦有安排傳媒入內致祭及簡短拍攝，但其後儀式沒有公開，不少圈中人拭淚送別。當日喪禮完結後，許紹雄女兒許惠菁會見記者，懷著哀傷心情去感謝大眾關心，以及觀眾對其爸爸的愛戴，又指會以爸爸為做榜樣，她會照顧好家人。

Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
立法會選舉・功能界別｜江旻憓無界別投票權下勝選　贏對手馬軼超逾百票　會計界黃俊碩連任失敗｜Yahoo

立法會選舉・功能界別｜江旻憓無界別投票權下勝選　贏對手馬軼超逾百票　會計界黃俊碩連任失敗｜Yahoo

2025 年立法會換屆選舉，90 席當中佔 30 席的功能界別結果已經公布。最受外界關注的旅遊界功能界別議席，由巴黎奧運女子重劍金牌得主，馬會對外事務助理經理江旻憓以 131 票當選，她在未有旅遊界別投票權的情況下當選。至於他的對手，任職旅行社東主的馬軼超，就以 23 票落敗。

Yahoo新聞 ・ 3 小時前
失業女子創「代客坐車」助車主避罰單  90 分鐘爽賺 50 美元

失業女子創「代客坐車」助車主避罰單  90 分鐘爽賺 50 美元

美國紐約市的「換邊停車政策」高額罰款，令不少車主叫苦連天。當時正失業的 Sydney Charlet 從危機中 […] The post 失業女子創「代客坐車」助車主避罰單 90 分鐘爽賺 50 美元 first appeared on OLO. 這篇文章 失業女子創「代客坐車」助車主避罰單 90 分鐘爽賺 50 美元 最早出現於 OLO。

OLO Magazine ・ 1 天前
香港立法會選舉的投票率創紀錄次低

香港立法會選舉的投票率創紀錄次低

Bloomberg 【彭博】-- 香港本次立法會選舉的投票率創紀錄次低，此前不久香港發生的數十年來最嚴重火災引發了公眾憤怒。香港400萬合資格選民從161名經政府審查、對中國忠誠度受到檢驗的候選人中選出90名立法會議員，任期四年。根據政府聲明，臨時投票率為31.2%的紀錄最低立法會選舉投票率。12月6日，民眾敬獻花圈悼念大埔宏福苑火災的遇難者。攝影：Paul Yeung/ 彭博截至周一早上7點30分，最終結果尚未公佈，但對候選人的審查幾乎可以肯定立法會將支持建制派。 原文標題HK Posts Second-Lowest Election Turnout on Record as City MournsMore stories like this are available on bloomberg.

Bloomberg ・ 1 小時前
諸葛紫麒否認離婚傳聞：老公冇同我講過

諸葛紫麒否認離婚傳聞：老公冇同我講過

有讀者爆料指名媛諸葛紫麒（Marie）與老公薛嘉麟傳有意離婚，離婚原因是有第三者、前護膚品店員介入，東網記者就此事聯絡Marie，對於有關爆料，她即笑住回應：「老公冇同我講過，佢依家係我隔籬，遲啲再傾。」

東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
宏福苑五級火｜國安處拘 71 歲男子 據悉為評論人王岸然　首引用第88條　李桂華：涉助查後公開內容｜Yahoo

宏福苑五級火｜國安處拘 71 歲男子 據悉為評論人王岸然　首引用第88條　李桂華：涉助查後公開內容｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】警方國安處今（6 日）以違反《維護國家安全條例》第88條「妨害調查危害國家安全罪行」、及第 24 條「煽動意圖相關罪行」拘捕一名 71 歲男子。警務處國安處總警司李桂華表示，警方於12月2日邀請一名71歲本地男子到旺角警署，就危害國安案件協助調查，惟翌日發現，該男子在社交平台公開部分內容，相信他是有意干犯，及相關的披露，已經達致向有關人士「通風報信」的效果。

Yahoo新聞 ・ 1 天前
天氣｜冷鋒周末橫過華南 周六顯著轉涼 下周日最低僅15度

天氣｜冷鋒周末橫過華南 周六顯著轉涼 下周日最低僅15度

東北季候風會在未來數日持續影響華南，明日(7日)該區天色普遍晴朗，內陸地區日夜溫差較大。而一道廣闊雲帶會在本週中期覆蓋廣東沿岸地區。天文台預測，明日氣溫介乎19至25度之間，新界再低一兩度，日間乾燥。

am730 ・ 12 小時前
宏福苑五級火災｜消防處處長楊恩健：宏昌閣1至2樓竹棚最先起火

宏福苑五級火災｜消防處處長楊恩健：宏昌閣1至2樓竹棚最先起火

【Now新聞台】消防處處長楊恩健稱，初步確認大埔宏福苑大火最先起火的位置是宏昌閣1至2樓的竹棚。 楊恩健接受內地傳媒訪問稱，已經成立專案組，初步確定起火地點的大致位置，會透過電腦模擬及視察真實環境，或建構一比一模型確認起火點；又稱當日消防員接報後5分鐘到場，外牆火勢猛烈及迅速蔓延，最大威脅是斷裂墜落的尖銳竹枝和棚架，有消防員被墜落的竹枝擊中昏迷，送院救治。#要聞

now.com 新聞 ・ 21 小時前
治療犬默默在災場送暖　災民攬著狗狗放聲大哭

治療犬默默在災場送暖　災民攬著狗狗放聲大哭

【動物專訊】大埔宏福苑造成逾百人和動物的傷亡，這場火災帶來的傷痛，並非筆墨所能道出。有動物機構帶了兩隻治療犬默默在災場附近，盼望為需要的人送上一個擁抱，帶來一點安慰。 在網上廣傳著幾張相片，是在黑暗的宏福苑中有兩隻小狗靜靜地坐在人群中。原來他們正是動物救援機構唯珍牽Regina帶來的兩隻狗狗丁丁及奇奇。Regina接受本報訪問表示，今次帶兩隻狗狗到災場，狗狗丁丁及奇奇其實是治療犬。以她經驗所知，動物有助令放鬆心情或者舒緩情緒。她見到有不少市民前來摸狗狗、餵他們吃零食，過程中互相傾訴，令情緒放鬆一下。 她分享有些災民本來壓抑着情緒，但當摸摸狗狗，大家傾訴後，也有人攬着狗狗時終忍不住放聲大哭，奇奇及丁丁就充當治療犬的角色，陪伴着大家。 她坦言起初也戰戰兢兢，因為她是眼淺的人，也擔心自己情緒應付不到，所以後來選擇了事發後數天前往，並透過與狗狗的擁抱，互相傾訴，安慰有需要的人。她們打算明天（星期日）黃昏也會再次帶同兩隻狗狗到宏福苑安慰有需要的人。 這兩隻治療犬均曾有悲慘經歷。唐狗奇奇今年4歲，原是一隻倉狗，曾死過翻生。性格善良的他經常被其他狗欺負，最初被送到唯珍牽時也受了重傷，頭殼被其他狗打傷

香港動物報 ・ 1 天前
立法會選舉・地區直選｜方國珊第六度參選終勝兼成票后　陳克勤連任惟跌兩萬票　陸頌雄郭偉强轉跑道雙雙落馬｜Yahoo

立法會選舉・地區直選｜方國珊第六度參選終勝兼成票后　陳克勤連任惟跌兩萬票　陸頌雄郭偉强轉跑道雙雙落馬｜Yahoo

2025 年立法會換屆選舉已經結束。90 席當中佔 20 席的地區直選議席結果出爐。其中在新界東南選區當中，第六次參與立法會地區直選的專業動力方國珊終於當選，得票 58,828 票，成為今屆直選「票后」。工聯會郭偉强以及陸頌雄在今屆選舉轉戰直選，分別在港島西和新界西北角逐，但都雙雙落敗，來屆無法繼續立法會議員。至於大埔宏福苑五級火所屬的新界東北選區，民建聯陳克勤和新民黨李梓敬分別以 4.16 萬票和 4.27 萬票成功連任，兩人都流失約 2 萬直選票。

Yahoo新聞 ・ 3 小時前
朱孝天被飛出F4慘遭抹黑　內地妻爆老公暴瘦15公斤

朱孝天被飛出F4慘遭抹黑　內地妻爆老公暴瘦15公斤

【on.cc東網專訊】由言承旭、周渝民、朱孝天、吳建豪組成的「F4」早前在五月天大巨蛋演唱會復出，昨日（5日）五月天阿信公開全新單曲MV《恆星不忘Forever Forever》，由周杰倫作曲、阿信填詞，MV中可見「F4-1」確定獨欠朱孝天，引發許多揣測。有歌迷

東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
秦啓維為TVB效力10年現宣布離巢 ：相信未來一定有好嘅發展

秦啓維為TVB效力10年現宣布離巢 ：相信未來一定有好嘅發展

綠葉演員秦啓維宣布離巢，結束與TVB的10年主僕關係。

Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
立法會選舉投票率升惟人數反跌｜摩通料明年港樓價再升半成｜張寶兒愛子「袁氹氹」滿月照曝光｜12 月 8 日・Yahoo 早報

立法會選舉投票率升惟人數反跌｜摩通料明年港樓價再升半成｜張寶兒愛子「袁氹氹」滿月照曝光｜12 月 8 日・Yahoo 早報

2025 年立法會換屆選舉結束。今屆投票時間提早 1 小時開始，亦押後 1 小時結束，截至下午 11 時 30 分投票結束，地方選區累計 1,317,682 人投票，投票人數少過上屆 3.3 萬人。至於累積投票率為 31.9%，超越上屆的 30.2%，這個源於選民登記人數減少逾 34 萬有關。

Yahoo新聞 ・ 1 小時前