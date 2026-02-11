黎智英案判刑｜相關報道列表一次睇
周一鳴：黎智英罪行非常嚴重 對心懷不軌者執法不手軟 國安拒披露宏福苑火災時拘捕總數｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】警方今日下午（11日）舉行記者會，簡報去年香港治安情況。就壹傳媒創辦人黎智英被法庭裁定罪成及判刑，警務處處長周一鳴回應說，這反映出勾結外國勢力危害國家安全是非常嚴重罪行，強調警方對心懷不軌危害國安的人，會依法採取管用措施，執法到底，不會手軟。
已有 385 人被國安處拘捕
周一鳴表示，自《香港國安法》及《維護國家安全條例》生效後，截至去年底，警方國安處共拘捕 385 人，超過一半已被檢控。被問如何評估目前香港的國安風險，他說自《香港國安法》及《維護國家安全條例》實施後，整體情況穩定下來，但強調不能因此鬆懈，「因為有一些暗湧，包括軟對抗、外國勢力、逃犯『倒灌』、本土恐怖主義」，警方會定期審視情況，有需要時主動出擊，並持續宣傳教育。
去年宏福苑發生五級大火，國安處曾拘捕多人。警務處副處長（國家安全）簡啟恩被問那時期的拘捕總人數，他回應說，國安處以出於煽動意圖作出一項或多項具煽動意圖作為罪、明知而發布具煽動意圖刊物罪、妨害調查危害國安罪拘捕多人，但他稱不便透露具體數字，有案件仍在調查。
3 人因煽動等罪被檢控
他透露有 3 人已被檢控，其中一人干犯明知而發布具煽動意圖刊物罪，法庭將案件押後至 2 月 27 日。另一人涉及在社交媒體發布煽動影片，及披露與國安處約談的內容而被起訴，案件押後至 2 月 23 日再訊。另有一人被控明知而發布具煽動意圖刊物罪，案件會在 3 月 4 日再訊。翻查資料，71 歲時事評論人王岸然被起訴，罪名是「妨害調查危害國家安全的罪行」及「明知而發布具煽動意圖的刊物」。
批有人以「不可抗力」理由將責任委過於警方
過去網上有 KOL 表示因不可抗力因素，不會評論大火。被問他們是否受警方行動而停止，簡啟恩表示，過去處理其他案件或有團體解散，都是以「不可抗力」因素為由，「但我們看過有不同原因，包括他們的財政問題、資源問題、害怕干犯法例問題，但他們用了這個字眼，好像將責任委過於我們警方，我認為不公平，是抹黑警方的執法行動」。他又說：「在座各位非常清楚，香港有新聞自由，有言論自由，這是在有《國安法》，有《維護國家安全條例》下無損害過。」
被追問火災成因 周一鳴稱未有確實答案
有關宏福苑火災的調查，周一鳴被問跨部門調查專組的調查進度，是否知道起火原因，具體可以何時解封等。他說，調查牽涉很多部門，目前仍在進行，起火成因及蔓延速度是調查重點，「還未有確實答案給大家」。他希望加快調查進度，盡快對外公布，讓獨立委員會更清楚了解。他又希望盡快移除所有棚架，但要視乎樓宇結構及相關部門會勘察，「希望不久將來完成，讓居民返回」。
香港一眾「工人姐姐」有福了！李嘉誠基金會延續對社會的關懷，今年再度宣布與香港迪士尼樂園合作，邀請 5,000 名 外籍家庭傭工免費暢遊樂園！ 今次活動不但名額加碼，更是「全包宴」，由門票、餐飲到交通費都由基金會「包底」，讓姐姐們可以暫時放下繁重家務，享受一個夢幻假期。即睇活動日子及受惠詳情！