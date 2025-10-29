周六起兒童坐私家車須用束縛設備 違例司機最高可被罰2000元

【on.cc東網專訊】由本周六(11月1日)起，8歲以下或身高不達1.35米的兒童，乘坐私家車時須使用兒童束縛設備，例如兒童安全座椅。違例司機可被執法部門發出230港元定額罰款通知書；若案情嚴重則可交由法庭審理，最高罰款2,000港元。

署方在社交平台表示，在香港涉及8歲以下兒童傷亡的交通意外中，發生在私家車的比例由2021年約43%，升至2024年約60%。兒童束縛設備可在意外中有效保護兒童，研究顯示，可大幅減低車輛迎頭碰撞意外中傷亡風險約70%。而上海、深圳等內地城市以至歐盟、日本、新加坡等國家和地區都有類似規定。

署方又提醒，選擇兒童束縛設備時，要考慮產品適用的身高及體重範圍，並留意是否註有顯示符合國家或國際認可標準的標記。

