周六運作幼兒青少年及長者等中心 3號風球下仍然開放

近年香港健身熱持續升溫，健身室像雨後春筍般湧現，24小時營運已成大勢。截至今年7月，全港運動及健身場地增至1,411間，創歷史新高」，當中24小時健身中心更錄得爆炸性增長。連鎖品牌24/7 FITNESS就像便利店一樣「總有一間喺附近」，該集團近日更於內地及亞洲各地積極擴張。閱讀更多：逆市擴充｜24/7 Fitness斥4,800萬掃大圍6,500呎樓上舖 較原價勁減5,000萬24/7 FITNESS進駐屯門大興花園 舒適堡舊舖變身全港最大分店最近上海出現一間名為「24/8 FITNESS」的健身中心，名稱與標誌字體與香港連鎖健身室24/7 FITNESS高度相似，迅速在網上掀起熱議，不少網民批評「抄得太過份」，有人戲言「24/8等於24除8＝3」，亦有人嘲笑「講去248會唔會畀人笑死」。有內地網民更在小紅書上質問該店「24/8」的「8」是甚麼意思，「官方」竟回應：「除一天八小時的睡眠時間，其它的時間都可以用來健身」網民都表示啼笑皆非。24/7 FITNESS行政總裁黃靜怡在社交平台以輕鬆口吻回應，笑說：「同事係時候研究下升級到『24/9』」。此外，她今年7月曾向本地報章透露，24/

28Hse.com ・ 1 天前