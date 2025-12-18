周冠威《自殺通告》被指「不利國安」禁映 田啟文促交代準則：究竟係針對人定事？｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】由周冠威執導的電影《自殺通告》被香港政府禁止上映，稱「上映會不利於國家安全」。香港電影工作者總會發言人田啟文在電台表示，希望當局提供清晰準則和界線，否則無法向投資者交代，業界只能夠自行猜測。他認為，要先看過電影才可評論，「未睇過部戲真係唔知，究竟係（針對）人定係事先？」他續說：「如果係事，咪針對件事解決，如果係人，就得個知字。咁下一個 question 係：仲有冇，仲有邊個？得個知字。我唔希望係咁啦，但都係要了解囉。」

周冠威日前在社交媒體公布電影被禁映。他引述當局回覆稱，經綜合考慮所有相關事項和因素，並對該影片進行全面評估後，檢查員認為整體來說，該影片的上映會不利於國家安全（《條例》第 10(2)(d)條），因此不宜上映。

周認為，當局只是寫上「不利於國家安全」，再無進一步解釋，批評是荒謬和不公義。他說，這套電影是集合投資者、演員、工作人員等多人的心血，「不能在香港面對觀眾，很傷感」，面對不公與荒謬時很憤怒，但他強調要繼續拍電影，期待未來《自殺通告》在香港公開放映的一日。

田啟文今早在商台節目《在晴朗的一天出發》表示：「任何評論都要基於一個基礎，要睇咗部戲，搵到邊度會影響國家安全，從而避雷。」他說業界擔心，如果完成拍攝但電影不能上映，投資者會詢問原因，但「無人答到」。他認為，當局花了 4 個月時間審批，「即係佢逐格逐格，逐句對白嚟噒，如果唔係唔使用 4 個月」，他希望當局交代原因，讓投資者和從業員日後避免。

被問電影遭禁映是否與周冠威個人因素有關，田啟文認為要讓市場清晰，「原來有啲人士言行舉止，佢嘅製作，係唔會得到市場『通行』，成個行業會清晰啲，如果唔係我哋會估，大家都估，因為無一個準則、界線，我唔知係乜。」他又反問：「如果係個人有事，國安處應該拉佢啦，但又無拉佢，咁究竟係想點呢？都要正視吓件事。」

對於當局以「不利於國家安全」為由禁映，田啟文認為這個理由「可圈可點」，「變相潘朵拉」，擔心任何人或電影都可被稱為「不利於國家安全」。他憂慮業界礙於電影審批，不會再在香港拍戲，「係咪對香港有幫助？我唔知」。他重申「最唔清晰就係最困擾」，若當局清楚說明準則就「得個知字，知道咪唔做囉」。