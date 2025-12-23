周冠威《自殺通告》被指不利國安禁映 法新社專訪：政治審查礙創作 惟不希望放棄香港︱Yahoo

周冠威(Photo by Leung Man Hei / AFP via Getty Images )

【Yahoo 新聞報道】香港導演周冠威近日接受《法新社》訪問，指最新電影《自殺通告》在等候約 4 個月後，最終未能通過香港電檢，引述相關部門指影片「不符合國家安全利益」，但未有交代具體原因。周冠威形容決定「荒謬」，並認為事件反映香港電影界近年自我審查情況愈趨嚴重。

《Yahoo新聞》已就事件向電影、報刊及物品管理辦事處查詢，正待回覆。

周冠威：業界氣氛轉變 無人敢拍香港政治題材

周冠威指，《自殺通告》是一部驚慄題材作品，故事圍繞一間名校出現自殺預告，藉此隱喻資本主義下的過度競爭。電影未能在香港找到任何一間學校作拍攝場地，最終將整個製作移師台灣，背景設定為「虛構世界」，但仍被電檢部門裁定不獲放映。

廣告 廣告

他指，香港實施《國安法》後，電影審查制度收緊，業界氣氛明顯轉變，若題材涉及香港真實政治狀況，「基本上沒有人敢拍」。電影、報刊及物品管理辦事處回應《法新社》查詢時表示，不會評論個別申請。

周冠威(Photo by Leung Man Hei / AFP via Getty Images)

稱被列入「黑名單」

周冠威相信，《自殺通告》被拒與內容關係不大，而是與他多年來觸碰北京政治禁忌有關，令自己被列入非正式「黑名單」。他表示，現時無論尋找演員、場地或投資者都十分困難，形容拍攝《自殺通告》期間深感孤單。

回顧 2015 年 12 月 17 日，《十年》在香港首映，由 5 個短篇組成的反烏托邦電影引起廣泛討論，周冠威亦是其中一名導演。他憶述，當年部分主流戲院拒絕放映，但社區放映場場爆滿，不少觀眾認為電影預示了香港自由逐步流失的處境。

周冠威在《十年》的短篇《自焚者》中，以一名虛構長者自焚作結，象徵犧牲，並向港人提問願意為自由與公義付出多少。他表示，在 2019 年的反修例事件中找到答案。

周冠威(Photo by Leung Man Hei / AFP via Getty Images)

冀降低成本繼續拍片

對於香港電檢最終裁定禁映，周冠威表示，官方以國安理由作出定性，為作品帶來額外風險與壓力，亦影響商業前景。有支持者為觀看電影前往台灣特別放映會，其中一名放映會組織者返港時被海關搜查。

周冠威強調，不希望放棄香港，雖然政治審查為創作帶來阻力，但仍希望以降低成本或修改劇本的方式繼續拍片。他稱，只要仍能在香港拍電影，「就代表我未有放棄」。