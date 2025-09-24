港鐵需時檢查露天段情況須頗長時間恢復
周冬雨國際影展當評審！「露背戰袍」零死角扛住外媒鏡頭 網讚：這狀態太頂
第73屆聖賽巴斯提安國際影展紅毯上，周冬雨以評審團成員身份登場，一身Victoria Beckham 2025秋冬系列露背套裝成為焦點。即便面對向來以「原圖直出」著稱的外媒Getty Images鏡頭，她依然漂亮得難以挑剔，令網友驚豔讚「這狀態太頂｣、「氣質太出眾了」。
這套掛脖禮服線條俐落，以大露背設計展現緊實的背部曲線，兼具幹練與性感。造型搭配Boucheron Quatre系列珠寶，直線刻紋與鑽石光澤呼應她冷靜明亮的眼神，低調卻具存在感。她在紅毯上的姿態自信、神情從容，展現長期自律帶來的體態與狀態。
作為本屆影展主競賽單元評審，周冬雨不僅憑藉造型受到關注，也展現出作為電影人的專業視角。她在受訪時表示，希望透過評審工作讓更多人看見中國電影人的熱忱。這也是她繼2021年上海國際電影節金爵獎後，再度在國際影展評審席發聲。
從《七月與安生》到《少年的你》，再到如今跨足國際影展評審，周冬雨的履歷展現持續拓展的軌跡。許多觀眾也留言表示「她的氣場越來越大氣」、「這就是實力派演員的底氣」。
延伸閱讀
